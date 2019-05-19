Вернувшийся на Украину советник Януковича раскрыл план борьбы с Порошенко

Юрист Андрей Портнов, в 2011–2014 годах занимавший пост заместителя главы администрации тогдашнего президента Украины Виктора Януковича, рассказал о целях своего возвращения в Киев.

В интервью украинскому изданию «Страна» он сказал, что уже с понедельника намерен сообщить в Государственное бюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро о преступлениях, совершенных президентом Украины Петром Порошенко и людьми из его окружения.

Портнов пообещал оказать поддержку новой украинской власти, если те захотят «проявить активность». «Если нет, будем осуществлять публичное давление, документировать, оформлять все процессуально, обжаловать бездеятельность правоохранительных органов и все это освещать до тех пор, пока общественное и информационное давление [на Порошенко] не станет настолько сильным, что правоохранительным органам ничего не останется, кроме как начать активные следственные и процессуальные действия», – сказал он.

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Бывший чиновник отметил, что хорошо «чувствует и понимает настроения в судебной системе». Он выразил уверенность, что первое же ходатайство в суд о мере пресечения для Порошенко будет удовлетворено. Кроме того, Портнов считает необходимым арестовать активы пока еще действующего президента Украины и членов его команды.

«Мы будем на волонтерских началах помогать украинскому обществу избавляться от всех ключевых фигурантов, которые управляли нашей страной последние пять лет», – добавил он.

Уголовное преследование, по его словам, грозит, в частности, главе фракции «Блока Петра Порошенко» Артуру Герасимову, главе фракции «Народного фронта» Максиму Бурбаку, экс-замглавы администрации президента Украины Алексею Филатову, депутату Верховной рады Сергею Пашинскому и коммерсантам-чиновникам из окружения Порошенко.

Напомним, в воскресенье Портнов после пятилетнего отсутствия вернулся на Украину. Он был советником президента Виктора Януковича в 2011–2014 годах, а позже был обвинен в присвоении имущества.

На понедельник на Украине намечена инаугурация нового президента страны Владимира Зеленского.