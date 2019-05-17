Порошенко подписал указ об инаугурации Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о подготовке мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.

В частности, предусматривается создание организационного комитета по обеспечению проведения мероприятий, связанных с принесением присяги. Так, Порошенко поручил МИД Украины пригласить иностранные делегации на мероприятие и решить вопрос, связанный с их пребыванием в стране, передает ТАСС.

Накануне Верховная рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая.

Тем временем советник Зеленского уже объявил, что новоизбранный президент намерен инициировать роспуск Верховной рады.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что крайний срок для досрочного роспуска Рады – 27 мая, так как по закону распустить по домам депутатский корпус можно не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий предыдущего созыва Верховной рады.