На Украину вернулся скрывавшийся пять лет советник Януковича

После пятилетнего отсутствия на Украину вернулся юрист Андрей Портнов, который был советников президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах, а позже был обвинен в присвоении имущества.

Он прилетел в киевский аэропорт Борисполь. «Друзья, больше пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, покинувшим Украину, – пора возвращаться, строить и восстанавливать», – приводит его заявление «Страна».

Портнов был советником Януковича в 2011-2014 годах, работал замглавы администрации президента, а до этого являлся главным юристом команды Юлии Тимошенко.

В январе 2015 года МВД Украины объявило Портнова в розыск, его заподозрили в преступлении по статье «присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением».

В его отношении также ввели санкции ЕС, однако в 2016 году они были признаны противоправными.

На понедельник на Украине намечена инаугурация нового президента страны Владимира Зеленского.