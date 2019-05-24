Против Порошенко завели новое дело

На Украине возбудили дело против экс-президента Петра Порошенко по факту легализации преступных доходов на сумму 300 млн долларов при продаже завода, заявил юрист Андрей Портнов, занимавший при президенте Викторе Януковиче должность замглавы его администрации.

«Сегодня ГБР зарегистрировало новое уголовное производство и начало расследование по факту легализации Порошенко преступных доходов при офшорных манипуляциях на сумму 300 млн долларов по сделке продажи завода «Кузня на Рыбальском», – написал Портнов в своем телеграм-канале.

Кроме того, госбюро расследований приняло еще одно заявление о незаконном завладении Порошенко телеканалом «Прямой».

По словам Портнова, заявление касается отмывания средств, легализации незаконных доходов и неуплаты налогов бывшим президентом. Юрист утверждает, что Порошенко в составе организованной преступной группы завладел телеканалом, оформив его на офшорную компанию, которая фиктивно принадлежала бывшему члену Партии регионов Владимиру Макеенко.

Ранее против Порошенко и нескольких других высокопоставленных чиновников возбудили уголовное дело. Расследование затрагивает назначения должностных лиц в ведущую компанию по производству электроэнергии на Украине «Центрэнерго».

В понедельник в государственном бюро расследований Украины сообщили о возбуждении дела о возможной госизмене со стороны Порошенко.

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