Против Порошенко возбудили новое уголовное дело

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и нескольких других высокопоставленных чиновников

«Принято решение и внесена информация в Единый реестр досудебных расследований», – сообщила пресс-служба ведомства в соцсетях, передает ТАСС.

Прокуратура уточнила, что расследование затрагивает назначения должностных лиц в ведущую компанию по производству электроэнергии на Украине «Центрэнерго».

«Должностные лица и члены наблюдательного совета «Центрэнерго» совместно с должностными лицами Фонда госимущества Украины и должностными лицами органов госвласти, используя служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета «Центрэнерго» с целью хищения средств компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству», – отмечается в сообщении.

Заявитель по делу утверждает, что действия группы координировались народным депутатом страны Игорем Кононенко и экс-президентом Украины, подчеркивает надзорный орган.

В понедельник в Государственном бюро расследований Украины сообщили о возбуждении дела о возможной государственной измене со стороны Порошенко.