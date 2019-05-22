Против Порошенко возбудили новое уголовное дело

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22 мая, среда  |  Последнее обновление — 17:35  |  vz.ru
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Китай приготовил США редкоземельный удар

У Китая есть чем ответить США на удар по HuaweiФото: Jason Lee/Reuters
Пекин готовит ответный удар Вашингтону на фоне эскалации торговой войны и истории с Huawei. Эксперты полагают, что Пекин вынет из рукава припрятанный козырь – свое господство на мировом рынке редкоземельных металлов. Под ударом окажется вся высокотехнологичная отрасль США, в том числе бизнес Илона Маска и яблочный мир Apple. Выиграть в этой войне сможет тот, кто в ней не участвует, а именно Россия.  Подробности...
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Украину ждет референдум о «прянике» для России

До «нерушимой дружбы» советских времен предельно далеко, но шаг к восстановлению отношений может быть сделан Фото: «Дружба вечная, дружба славная!»/Ю. П. Мохор
Владимир Зеленский и его команда перешли от обещаний наладить отношения с Россией к хоть какой-то конкретике. Глава администрации украинского президента Андрей Богдан сообщил: новая власть собирается вынести на референдум вопрос о формате переговоров с Москвой. При этом отношения с Россией он предлагает строить по принципу «кнута и пряника». Что в Киеве считают «кнутом» и согласятся ли украинцы на «пряник» для России? Подробности...
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Начнет ли Россия вслед за Молдавией торговать паспортами

Москва могла бы зарабатывать на продаже своих паспортов богатым жителям Запада, вроде ДепардьеФото: Станислав Красильников/ТАСС
Молдавии впервые в истории удалось выгодно сбыть свой паспорт – более чем 100 тысяч евро инвестиций. Как известно, многие другие страны не гнушаются продавать свои паспорта, обогащая бюджет. На российский паспорт тоже претендуют иностранцы из дальнего зарубежья – в том числе из-за наших низких налогов. Так не пора ли Москве открыто раздавать паспорта в обмен на инвестиции? Подробности...
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Как довести главу Пентагона до самоубийства

Джеймс Форрестол убеждал президента Гарри Трумэна, что от СССР исходит смертельная угроза для АмерикиФото: Byron Rollins/AP/ТАСС
Министр обороны США накладывает на себя руки с криком «Русские идут!». Этот образ из мечтаний наиболее воинственных патриотов Рунета был почти что воплощен в 1949 году и подарил нам один из самых устойчивых мифов о временах холодной войны. История гибели Джеймса Форрестола уникальна в своем роде и по-прежнему полна загадок с хештегами #КГБ, #ЦРУ и #НЛО.  Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Голливуд заставил испанцев ощутить себя русскими

Владимир Добрынин, журналист
В Испании неожиданно обнаружили, что американский кинематограф выставляет в роли злодеев не только русских, но и другие европейские народы, в частности, испанцев. Страшно этому удивились, а что делать – не знают. Подробности...

Является ли Россия империей

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Сколько ни называй население РФ нацией, сколько ни тверди о создании общероссийской гражданской политической нации «россиян», а логика подсказывает, что все это не совсем так. Даже интуиция – и та кричит: а как же русский народ? Подробности...
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Блеск и нищета Первой Оранжевой

Владимир Можегов, публицист
Революции часто начинаются из ничего, но приводят к более чем серьезным последствиям, разрушая жизненный уклад, страны и целые цивилизации. В эти майские дни нелишне вспомнить, с чего начались все революции второй половины ХХ века. Подробности...
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      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
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      Россия отмечает День Победы

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            Против Порошенко возбудили новое уголовное дело

               22 мая 2019, 17:05
            Фото: Global Look Press
            Текст: Алексей Дегтярев

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            Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и нескольких других высокопоставленных чиновников

            «Принято решение и внесена информация в Единый реестр досудебных расследований», – сообщила пресс-служба ведомства в соцсетях, передает ТАСС.

            Прокуратура уточнила, что расследование затрагивает назначения должностных лиц в ведущую компанию по производству электроэнергии на Украине «Центрэнерго».

            «Должностные лица и члены наблюдательного совета «Центрэнерго» совместно с должностными лицами Фонда госимущества Украины и должностными лицами органов госвласти, используя служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета «Центрэнерго» с целью хищения средств компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству», – отмечается в сообщении.

            Заявитель по делу утверждает, что действия группы координировались народным депутатом страны Игорем Кононенко и экс-президентом Украины, подчеркивает надзорный орган.

            В понедельник в Государственном бюро расследований Украины сообщили о возбуждении дела о возможной государственной измене со стороны Порошенко.


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