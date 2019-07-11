Порошенко вызвали на допрос в госбюро расследований Украины

Государственное бюро расследований вызвало на допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Экс-президент должен явиться на допрос 17 июля, передает издание «theБабель» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.

В настоящее время ГБР расследует восемь производств, в которых фигурирует имя Порошенко.

Как уточнил бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, Порошенко допросят по делу о легализации преступных доходов на сумму 300 млн долларов при продаже завода «Кузня на Рыбальском».

Ранее жители Закарпатья с криками «позор» прогнали Порошенко с предвыборного митинга. Так же Порошенко встретили в Хмельницком. После этого он обещал набить морду тем недовольным украинцам.

Напомним, ранее против Порошенко Госбюро расследований Украины возбудило уже пятое уголовное дело. Оно касалось фальсификации документов о формировании в 2016 году коалиции в парламенте и «незаконного назначения» членов украинского правительства.

Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Порошенко, который за последние два месяца снял 34 млн долларов, могло понадобиться так много наличных.