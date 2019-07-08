Порошенко пообещал набить морду недовольным украинцам

Экс-президент Украины Петр Порошенко пообещал «дать в морду» тем украинцам, которые во время его встреч с избирателями в рамках предвыборной компании в Раду кричали «Ганьба!».

«В следующий раз по морде получит (тот, кто кричит «Ганьба!» – прим. ВЗГЛЯД). Потому что добро должно быть с кулаками», – заявил Порошенко во время встречи в Хмельницком, передает РИА «Новости».

Видео встречи Порошенко с горожанами в Хмельницком, где его встретили криками «Ганьба!», опубликовал экс-депутат Рады Александр Онищенко.

Напомним, ранее отказ Порошенко от дебатов в ходе предвыборной гонки за пост президента Украины объяснили боязнью быть освистанным.

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