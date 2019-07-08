Порошенко встретили криками «позор» в Хмельницком

Приезд экс-президента Украины в Хмельницкий местные жители встретили криками «Позор», сообщил депутат Верховной рады Александр Онищенко.

Как следует из видео, размещенного Онищенко в Facebook, Порошенко шел по городу, улыбался и жал руки горожанам. В какой-то момент раздались крики «Ганьба» (позор – прим. ВЗГЛЯД) и «Иди отсюда!».

Порошенко приезжал в Хмельницкий в рамках предвыборного тура партии «Европейская солидарность».

Напомним, ранее отказ Порошенко от дебатов в ходе предвыборной гонки за пост президента Украины объяснили боязнью быть освистанным.

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