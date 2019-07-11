Жители Закарпатья с криками «позор» прогнали Порошенко с предвыборного митинга

В Закарпатье жители города Свалява с криками «позор!» прогнали экс-президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко с предвыборного митинга, сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua»

Жители Закарпатской области Украины перекрыли Порошенко проход к месту проведения его предвыборного митинга, выкрикивая: «Ганьба (позор)! Обокрал армию, всех обокрал!». От физического насилия бывшего президента Украины спасли его охранники, сопроводив его обратно к кортежу, приводит ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД не может опубликовать видео «встречи» жителями Закарпатья Порошенко из-за обилия ненормативной лексики в адрес бывшего президента Украины.

Ранее криками «позор!» Порошенко встретили в Хмельницком. После этого он обещал набить морду тем недовольным украинцам.

Напомним также, отказ Порошенко от дебатов в ходе предвыборной гонки за пост президента Украины объяснили боязнью быть освистанным.

Внеочередные выборы в Верховную раду назначены на 21 июля.

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