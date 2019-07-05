Порошенко заставили раскидываться миллионами долларов

Бывший президент Украины Петр Порошенко принялся методично потрошить принадлежащий ему киевский банк, обналичивая деньги с личного счета. По некоторым данным, за последние два месяца он снял 34 млн долларов. Такие странные операции вызвали интерес у правоохранительных органов. Но зачем вообще Порошенко понадобилось так много наличных?

Бывший президент Украины Петр Порошенко за месяц снял со своих счетов в Международном инвестиционном банке 34 млн долларов. Об этом в пятницу сообщил юрист Андрей Портнов, ссылаясь на данные Национального банка Украины (НБУ).

Начал Порошенко операцию по снятию наличных еще в мае – за три дня до инаугурации своего преемника Владимира Зеленского. Портнов уточнил, что с 17 по 21 мая Порошенко снимал по миллиону долларов «прямо физически и именно наличными». То же продолжилось и после инаугурации Зеленского вплоть до 18 июня. «В общей сложности фигурант за месяц снял 34 млн долларов США наличными, то есть около 340 килограмм стодолларовых купюр», – пишет Портнов своем telegram-канале.

Теперь следствие должно будет изучить, на что ушли эти деньги, считает юрист. По его мнению, миллионы Порошенко мог перепрятать, потратить на подкуп избирателей или финансирование митингов. «Обращаемся к журналистам с предложением задать Порошенко прямой вопрос, снимал ли он эти суммы в указанные даты и с какой целью. В зависимости от его ответа мы совершим следующий ход. Не переключайтесь», – призвал Портнов.

Позже украинское издание «Страна» со ссылкой на директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубу сообщило о том, что бюро начало расследование столь резонансного дела. По словам Трубы, процессуальные действия проводятся в рамках уже возбужденного ранее уголовного производства по мотивам сделки о продаже завода «Кузня на Рыбальском», оформленной между Порошенко и Сергеем Тигипко, – известным бизнесменом, который во времена правления Виктора Януковича был вице-премьером. В ГБР подозревают в этой сделке уклонение от уплаты налогов и легализацию доходов, полученных преступным путем.

Напомним, сам Портнов в годы президентства Януковича также работал в его администрации, а после революции 2014 года эмигрировал. На Украину бывший чиновник вернулся после прихода к власти Зеленского и тут же сосредоточился на борьбе с Порошенко.

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Например, он нанял за счет собственных средств детективов и адвокатов для розыска офшоров Порошенко в Панаме. За последние несколько недель юрист подал пять заявлений в бюро расследований с требованием привлечь Порошенко к ответственности за преступления на посту главы государства. В частности, он требует расследовать незаконное завладение телеканалом «Прямой», госизмену в связи с инцидентом в Керченском проливе, где были задержаны украинские моряки. В итоге ГБР расследует уже целых восемь уголовных производств в отношении Порошенко. Причем, в бюро отмечают, что дела, открытые с подачи Портнова, имеют правовую перспективу, по ним активно ведутся следственные действия.

Эксперты полагают, что компромат Портнову передают недавние соратники Порошенко.

«В кулуарах сейчас активно говорят о том, что до начала осени могут быть арестованы некоторые активы Порошенко. Потому это противостояние может перейти в правоохранительно-судебную плоскость», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Что касается налички, то Порошенко просто на всякий случай решил в такие смутные времена хранить свои деньги дома. Так, по крайней мере, предполагает Бортник.

«Зная Петра Алексеевича – вряд ли бы он потратил свои деньги на какое-то общее дело. Обычно на его избирательные кампании скидываются другие люди. Здесь речь идет о каких-то личных тратах», – считает политолог.

В то же время, по словам эксперта, противостояние Портнова и Порошенко уже влияет на предвыборный расклад сил. «Из-за ведущихся расследований кампания Порошенко становится все более токсичной. Потому подобные расследования одновременно являются и частью избирательной кампании в Раду», – заключил Бортник.

В отличие от Бортника, киевский публицист, политэмигрант Владимир Скачко считает, что Порошенко тратит на свою избирательную кампанию личные деньги, поскольку кампания идет из рук вон плохо.

«Часть украинского «политикума», в том числе и близкого для Порошенко, не хочет его возврата, потому что он стал токсичным. И они негласно сделали Портнова наконечником для политического уничтожения Порошенко», – заявил Скачко газете ВЗГЛЯД.

«Порошенко, несмотря на свою жадность, пытается спасать свои рейтинги не только агрессивными перформансами и провокациями, но и вливаниями денег. Коллеги говорят, что в неделю у него уходит 1-2 млн долларов на что, чтобы хоть как-то поддерживать «порохоботов» и охрану, с которой он ездит по городам», – поделился Скачко.

Вот почему экс-президенту потребовалось столько наличности, уверен Скачко. Он отметил, что на избирательную кампанию Порошенко никто из украинского бизнеса уже не скидывается.

«Крысы с его корабля убежали еще после 1-го тура президентских выборов, когда стало понятно, что люди голосуют не только за Зеленского, сколько против Порошенко. Сам

Петр Алексеевич говорит о каком-то пассионарном 25%-м меньшинстве, которое спасет Украину. На самом деле его рейтинг колеблется в пределах 5-8%, да и то с проплаченными пририсовками», – подчеркнул Скачко.

«Но он боец, он пытается спастись и удержать свои 5% и хочет пройти в Раду для получения депутатского иммунитета. Если он не пройдет в Раду 21 июля, то ГБР доведет до логического завершения если не все, то некоторые уголовные дела против него. И тогда ему грозит посадка с конфискацией имущества», – предположил Скачко.

Возможно, украинские карательные органы решили взяться сразу за всех бывших президентов страны, то ли просто по совпадению, но в пятницу, в те же часы, когда Портнов обнародовал свою сенсацию, Генпрокуратура запросила Печерский суд об аресте недвижимости Виктора Ющенко. Прокуроры считают, что Ющенко заключил тайную сделку с Виктором Януковичем, когда выводил государственную резиденцию Межигорье из госсобственности. В итоге резиденция оказалась в личной собственности Януковича, в результате чего произошла растрата в размере 540 млн гривен (20 млн долларов), считают прокуроры. Сам Ющенко называет обвинения в свой адрес политически мотивированными.