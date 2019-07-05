Порошенко заставили раскидываться миллионами долларов

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Европа лишит Украину российского газа

«Нафтогаз» намеренно ставит крест украинской трубеФото: Gleb Garanich/Reuters
Украинский «Нафтогаз», кажется, совсем запутался. Один его топ-менеджер уверяет, что транзитное соглашение с Газпромом все-таки будет подписано, только не сразу, другой – что никакого контракта не будет и быть не может. По каким сценариям может развиваться газовый конфликт и чем это чревато для России и Украины? Подробности...
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Чиновникам запретят считать себя госсимволами

Закон о защите госсимволов провинциальные начальники используют как щит от заслуженной критикиФото: Dmitry Lovetsky/AP/ТАСС
Общественная палата отправила в Генпрокуратуру письмо с более чем сотней примеров оскорбления символов государства в Сети. Закон об ответственности блогеров за хамские выходки начинает работать. Одновременно власть и общественники начали работу над тем, чтобы уберечь граждан от излишне обидчивых чиновников, которые считают, что они-то и есть неприкосновенные символы государственности.  Подробности...
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Перспективный вертолет для ВМФ создают на новых технических принципах

Справа - первый образец перспективного вертолета для ВМФ РФФото: avia.pro
Высокая скорость и дополнительный винт – таким должен быть перспективный вертолет для ВМФ. При создании машины проектировщики применили техническую новинку, которая на серийных вертолетах никогда не использовалась. Смогут ли конструкторы преодолеть недостатки, присущие современным российским противолодочным вертолетам? Подробности...
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Москва учит Грузию контролировать эмоции

Император Николай Второй принимает грузинскую делегацию в 1912 годуФото: Public domain
С понедельника российские самолеты прекратят полеты в Грузию. На эти меры Россия пошла после того, как 20 июня в Тбилиси прошли беспорядки под антироссийскими лозунгами. Грузия пытается смягчить ситуацию, при этом не собираясь извиняться. Москва, в свою очередь, тоже не ставит никаких условий, предлагая «дождаться лучшего периода». Когда он настанет? Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Дайте России время!

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В последние четыре года летом я живу в городке Струнино Александровского района Владимирской области. 100 километров от МКАД. То есть в том самом месте, куда надо приехать, чтобы «увидеть, как на самом деле у нас живут люди». Подробности...
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Большое американское бабло хочет победить зло

Игорь Виттель, журналист
Похоже, американские денежные мешки во главе с Соросом и братьями Кох решили объединиться, чтобы свалить Трампа. Хотя речь, как обычно, о мире и демократии на всей планете. Подробности...
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Мы живем в мире симулякров

Алексей Алешковский, сценарист
Парад когнитивных диссонансов будет длиться вечно, пока мы будем отдавать честь глупости, а не здравому смыслу. А здравый смысл не дает простых ответов на сложные вопросы. Как и либеральные ценности. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
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          • Да, полностью запретить

          • Нет, но ограничить их использование на уроках

          • Нет, оставить все как есть

          Стоит ли пересмотреть ограничения скорости на современных российских дорогах?
          • Да, повысить максимально разрешенную скорость

          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

          Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?
          • Да, в качестве жеста доброй воли

          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

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            Порошенко заставили раскидываться миллионами долларов

            Порошенко вливает средства в свою избирательную кампанию, которая идет из рук вон плохо   5 июля 2019, 22:50
            Фото: ZUMA/Global Look Press
            Текст: Алексей Нечаев

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            Бывший президент Украины Петр Порошенко принялся методично потрошить принадлежащий ему киевский банк, обналичивая деньги с личного счета. По некоторым данным, за последние два месяца он снял 34 млн долларов. Такие странные операции вызвали интерес у правоохранительных органов. Но зачем вообще Порошенко понадобилось так много наличных?

            Бывший президент Украины Петр Порошенко за месяц снял со своих счетов в Международном инвестиционном банке 34 млн долларов. Об этом в пятницу сообщил юрист Андрей Портнов, ссылаясь на данные Национального банка Украины (НБУ).

            Начал Порошенко операцию по снятию наличных еще в мае – за три дня до инаугурации своего преемника Владимира Зеленского. Портнов уточнил, что с 17 по 21 мая Порошенко снимал по миллиону долларов «прямо физически и именно наличными». То же продолжилось и после инаугурации Зеленского вплоть до 18 июня. «В общей сложности фигурант за месяц снял 34 млн долларов США наличными, то есть около 340 килограмм стодолларовых купюр», – пишет Портнов своем telegram-канале.

            Теперь следствие должно будет изучить, на что ушли эти деньги, считает юрист. По его мнению, миллионы Порошенко мог перепрятать, потратить на подкуп избирателей или финансирование митингов. «Обращаемся к журналистам с предложением задать Порошенко прямой вопрос, снимал ли он эти суммы в указанные даты и с какой целью. В зависимости от его ответа мы совершим следующий ход. Не переключайтесь», – призвал Портнов.

            Позже украинское издание «Страна» со ссылкой на директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубу сообщило о том, что бюро начало расследование столь резонансного дела. По словам Трубы, процессуальные действия проводятся в рамках уже возбужденного ранее уголовного производства по мотивам сделки о продаже завода «Кузня на Рыбальском», оформленной между Порошенко и Сергеем Тигипко, – известным бизнесменом, который во времена правления Виктора Януковича был вице-премьером. В ГБР подозревают в этой сделке уклонение от уплаты налогов и легализацию доходов, полученных преступным путем.

            Напомним, сам Портнов в годы президентства Януковича также работал в его администрации, а после революции 2014 года эмигрировал. На Украину бывший чиновник вернулся после прихода к власти Зеленского и тут же сосредоточился на борьбе с Порошенко.

            Например, он нанял за счет собственных средств детективов и адвокатов для розыска офшоров Порошенко в Панаме. За последние несколько недель юрист подал пять заявлений в бюро расследований с требованием привлечь Порошенко к ответственности за преступления на посту главы государства. В частности, он требует расследовать незаконное завладение телеканалом «Прямой», госизмену в связи с инцидентом в Керченском проливе, где были задержаны украинские моряки. В итоге ГБР расследует уже целых восемь уголовных производств в отношении Порошенко. Причем, в бюро отмечают, что дела, открытые с подачи Портнова, имеют правовую перспективу, по ним активно ведутся следственные действия.

            Эксперты полагают, что компромат Портнову передают недавние соратники Порошенко.

            «В кулуарах сейчас активно говорят о том, что до начала осени могут быть арестованы некоторые активы Порошенко. Потому это противостояние может перейти в правоохранительно-судебную плоскость», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

            Что касается налички, то Порошенко просто на всякий случай решил в такие смутные времена хранить свои деньги дома. Так, по крайней мере, предполагает Бортник.

            «Зная Петра Алексеевича – вряд ли бы он потратил свои деньги на какое-то общее дело. Обычно на его избирательные кампании скидываются другие люди.  Здесь речь идет о каких-то личных тратах», – считает политолог.

            В то же время, по словам эксперта, противостояние Портнова и Порошенко уже влияет на предвыборный расклад сил. «Из-за ведущихся расследований кампания Порошенко становится все более токсичной. Потому подобные расследования одновременно являются и частью избирательной кампании в Раду», – заключил Бортник.

            В отличие от Бортника, киевский публицист, политэмигрант Владимир Скачко считает, что Порошенко тратит на свою избирательную кампанию личные деньги, поскольку кампания идет из рук вон плохо.  

            «Часть украинского «политикума», в том числе и близкого для Порошенко, не хочет его возврата, потому что он стал токсичным. И они негласно сделали Портнова наконечником для политического уничтожения Порошенко», – заявил Скачко газете ВЗГЛЯД.

            «Порошенко, несмотря на свою жадность, пытается спасать свои рейтинги не только агрессивными перформансами и провокациями, но и вливаниями денег. Коллеги говорят, что в неделю у него уходит 1-2 млн долларов на что, чтобы хоть как-то поддерживать «порохоботов» и охрану, с которой он ездит по городам», – поделился Скачко.

            Вот почему экс-президенту потребовалось столько наличности, уверен Скачко. Он отметил, что на избирательную кампанию Порошенко никто из украинского бизнеса уже не скидывается.

            «Крысы с его корабля убежали еще после 1-го тура президентских выборов, когда стало понятно, что люди голосуют не только за Зеленского, сколько против Порошенко. Сам

            Петр Алексеевич говорит о каком-то пассионарном 25%-м меньшинстве, которое спасет Украину. На самом деле его рейтинг колеблется в пределах 5-8%, да и то с проплаченными пририсовками», – подчеркнул Скачко.

            «Но он боец, он пытается спастись и удержать свои 5% и хочет пройти в Раду для получения депутатского иммунитета. Если он не пройдет в Раду 21 июля, то ГБР доведет до логического завершения если не все, то некоторые уголовные дела против него. И тогда ему грозит посадка с конфискацией имущества», – предположил Скачко.

            Возможно, украинские карательные органы решили взяться сразу за всех бывших президентов страны, то ли просто по совпадению, но в пятницу, в те же часы, когда Портнов обнародовал свою сенсацию, Генпрокуратура запросила Печерский суд об аресте недвижимости Виктора Ющенко. Прокуроры считают, что Ющенко заключил тайную сделку с Виктором Януковичем, когда выводил государственную резиденцию Межигорье из госсобственности. В итоге резиденция оказалась в личной собственности Януковича, в результате чего произошла растрата в размере 540 млн гривен (20 млн долларов), считают прокуроры. Сам Ющенко называет обвинения в свой адрес политически мотивированными.


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