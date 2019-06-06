Бюрократы превращают Зеленского в Порошенко

Новый президент Украины Владимир Зеленский оказался плагиатором – он украл речь, да не у кого-нибудь, а у своего предшественника Петра Порошенко. Как такое произошло, кто подставил главу украинского государства и почему происходящее является не случайностью, а закономерной для Украины тенденцией?

Вчера вечером читатели могли прочесть забавную новость с Украины: Зеленский «подрезал» у Порошенко речь. Или наоборот.

В общем, было примерно так. 5 июня новый президент Украины Владимир Зеленский встречался в Брюсселе с главой Европейского совета Дональдом Туском. В процессе общения сделал ряд заявлений. Например, такое: «Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве».

Что-то напоминает, не правда ли? А именно «остаточнэ прощавай Российской империи» от Петра Порошенко. Номер, который исполнялся им практически на любом публичном выступлении.

Однако у Порошенко заявили, что это даже не созвучие: «Банальный плагиат. Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность», – прокомментировал выступление Зеленского в Брюсселе пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко. В качестве доказательства он привёл запись в твиттере Порошенко, датированную 18 мая.

У Зеленского, понятное дело, забегали. Ещё бы – первый серьёзный скандал. В результате версия, изложенная его администрацией, выглядит так: «...работники МИД Украины, которые готовили тезисы для брифинга Владимира Зеленского, параллельно продолжали работать на Петра Порошенко». Кроме того, в АП заявили, что случившееся – диверсия со стороны МИД и команды Порошенко.

Хотелось бы огорчить команду Зеленского. Это – не диверсия. А нечто более худшее.

Других специалистов у меня для вас нет

Одной из инициатив Зеленского и его команды в первые дни вступления в полномочия стал проект LIFT. «Наша цель: этим проектом объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить позитивные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие», – говорится на сайте проекта. В общем, алло, мы ищем таланты.

Дело, конечно, совсем не в том, что новый президент – такой крутой, незашоренный и ломающий стереотипы политик. Во-первых, партию перед выборами он делал разве что не на коленке. А на носу вторые. Во-вторых, ещё и страной как-то управлять нужно. В общем, всё примерно, как в мультфильме «Пёс в сапогах»

– Возьмите лучших из лучших котов!

– Лучшие из лучших зализывают раны...

– Возьмите лучших из худших!

Первые итоги этого масштабного поиска единомышленников – уже в новостных лентах: «Кум Пшонки [был генеральным прокурором во времена президентства Виктора Януковича – прим. ВЗГЛЯД] пойдет от партии Зеленского».

Но народный депутат Сергей Мищенко (а именно о нём сейчас речь) сумел прославиться не только тем, что удачно женился. Журналисты раскопали, что на парламентских выборах 2012 года он клялся-божился отдать свой избирательный округ Юлии Тимошенко (на тот момент уже находилась в заключении), а спустя два года возглавил один из штабов Петра Порошенко в Киевской области и вступил во фракцию Порошенко. Более того, его вступление во фракцию позволило тогда завершить образование парламентской коалиции.

Ближе к выборам таких историй наберётся вагон.

«Вся беда украинской политики в узком рынке политтехнологов. Которые достаются кандидатам и президентам как переходной приз от прошлых кампаний конкурентов, – иронизирует первый заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Светлана Крюкова. – Они из любого, даже самого неиспорченного политика, в итоге слепят себе своего форматного, маленького Порошенко».

Дело, конечно, не только и не столько в политтехнологах. На Украине просто невозможно сформировать политическую команду, которая одновременно удовлетворяла бы требованиям: а) незапятнанный; б) профессионал.

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Тут достаточно вспомнить, что у Порошенко в своё время пробовали играть в те же игры. Новую полицию набирали примерно так же: с улицы, по объявлению. И после минимального отбора – на трехмесячные курсы.

Результат известен. После начала реформы на Украине резко пошла вверх кривая преступности, а раскрываемость, наоборот, упала. Нередки случаи, когда на ДТП приезжали сотрудники, которые не знали порядок его оформления – водители подсказывали. План, «палки» – всё это благополучно пережило реформу и перешло уже в новую полицию. В том числе потому, что неоткуда было взять столько новых сотрудников. И реформаторы, скрипя зубами, стали брать старых, после переаттестации.

Как самому вырыть себе могилу

Впрочем, проблема Зеленского не нова. Янукович в своё время столкнулся примерно с тем же самым. Правда, там была своя специфика. После первого Евромайдана (тот, что в 2004 году), в команде Януковича решили, что обязательно нужно дружить с журналистами. Прежде всего – с выходцами с Западной Украины. Заместитель главы АП, пресс-секретарь, журналисты в пуле – возникало впечатление, что Янукович завёл себе маленькое карманное львовское землячество. В него входил даже тогдашний лидер националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок: его политическая сила в первой половине 2010-х находилась на финансировании у Януковича.

Зачем это делалось? Большей частью потому, что все эти львовяне уже давно были жителями Киева, трудились во всеукраинских СМИ с широким охватом аудитории. То есть были как раз теми профессионалами, которые были в тот момент необходимы команде Януковича, победившего на выборах. Тягнибока же откармливали как спарринг-партнёра к выборам.

С одной стороны, это, конечно, правильно. Люди решали конкретную проблему максимально эффективно и с минимальными усилиями. С другой же, это «землячество» как раз и сыграло активную роль в последующей печальной судьбе Януковича. Не только в 2013–2014 годах, нет. Не без их помощи Янукович превратился из дружественного России политика в опору евроатлантистов. В общем, охмурили ксендзы Козлевича.

Сегодня всё идёт к тому, что Зеленский пойдёт той же дорожкой. В конце концов тексты выступлений – это только тексты. Тогда как половину того, что Зеленский говорит от себя, с таким же успехом мог бы говорить и Порошенко.

Верховная власть меняется, но чиновничий аппарат остаётся прежним. Это хорошо для преемственности и плохо, когда имеешь дело с результатом нескольких лет негативного отбора.

Что Зеленский! Тем, кто окопался в аппарате министерств, госслужб, управлений, под силу похоронить (или превратить в маленького Порошенко) и куда более перспективного политика.

Во время выборов новый президент Украины задекларировал, что идёт только на один срок. Будет чудо, если он этот срок досидит.