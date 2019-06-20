Филарет пошел против Порошенко ради денег

На специально созванном поместном соборе в Киеве Филарет восстановил так называемый киевский патриархат, отказался от условий томоса и раскритиковал Петра Порошенко за эгоизм. Таким образом, Филарет уходит во второй в его карьере церковный раскол. Но что вынудило его пойти на этот шаг, ведь еще недавно он ждал томоса как манны небесной?

Около месяца назад газета ВЗГЛЯД уже писала о том, что раскольник – лжепатриарх Филарет – готовится стать раскольником во второй раз. По счастью, наши надежды он полностью оправдал. В четверг в Свято-Владимирском соборе Киева прошел поместный собор «УПЦ КП» – так раскольники предпочитают именовать свой «киевский патриархат».

Событие не рядовое, учитывая, что этот самый КП был ликвидирован ещё в конце прошлого года, а его ликвидация была одним из условий предоставления автокефалии от другого КП – Константинопольского патриархата. Из этого возникает несколько каверзных вопросов.

Например, как можно проводить поместный собор патриархата, если основной повесткой собора является восстановление этого самого патриархата? Но у Филарета такими мелочами уже давно не заморачиваются, а лично лжепатриарх в своих многочисленных комментариях и сам давно запутался, и других умудрился запутать. Понять, ликвидировали ли «киевский патриархат» или всё-таки нет – решительно невозможно.

Так называемому собору предшествовала перепалка в прессе. О решении Филарета восстановить своё маленькое церковное баронство было известно заранее: дату он объявил ещё 11 июня и ожидаемо получил обвинения в расколе от ПЦУ – детища Петра Порошенко, новораскольничьей «церкви Украины».

При этом Филарета обвинили в самом страшном. В том, что его оценки томоса об автокефалии ПЦУ созвучны «с пропагандой против томоса со стороны Московского патриархата».

В ответ он заявил, что во время выборов нынешнего главы ПЦУ часть священников получили взятки за поддержку Симеона (кандидатура Петра Порошенко, которая в итоге не прошла). После этого ПЦУ пошла в контрнаступление и назначила на 20 июня форум единства православных, чтобы сразу было видно: кто с Филаретом, а кто с ПЦУ.

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На самом «соборе» особых сенсаций не произошло. Епископов набралось всего трое, но в данной ситуации для Филарета это, скорее, успех. Зато приехали верные лжепатриарху архимандриты сразу трёх монастырей. Для них Филарет повторил все те тезисы, которые оглашал уже неоднократно.

Во-первых, томос – неправильный, и зависимость от РПЦ сменилась зависимостью от Константинопольского патриархата.

Во-вторых, название ПЦУ – тоже неправильное, так как её юрисдикция ограничивается только Украиной и не включает в себя зарубежные диаспоры, которые отошли Константинопольскому патриархату.

В-третьих, внутренние проблемы ПЦУ не в её компетенции, всем теперь заправляют греческие иерархи.

При этом Филарет обвинил бывшего президента в том, что тот действовал исключительно в своих интересах: «Порошенко приложил немало усилий в получении томоса, но такого, который нас не устраивал, а его устраивал, ведь он должен был помочь ему на выборах».

В общем, лжепатриарх практически дословно повторил всё то, о чем на протяжении последнего года говорили представители РПЦ, комментируя церковный кризис на Украине.

Люди гибнут за металл

Из уроков истории многим знакомы 95 тезисов Мартина Лютера. В этом документе перечислены моменты, в которых он расходился с официальной католической доктриной. Считается, что Лютер приколотил эти тезисы к дверям храма, и они стали основой лютеранства.

Филарет ограничился десятью тезисами. После дежурных пунктов о том, что «Киевский патриархат» жив-здоров, а Филарет – его пожизненный глава, организаторы переходят к главному: к тому, ради чего весь этот кипиш и затевался.

Пунктом 4 провозглашается право собственности «КП» на всё имущество и средства, переданные ей органами власти, начиная с момента обретения Украиной независимости. Так прямо и указано:

«Все банковские счета являются счетами Киевской патриархии как юридического лица».

Следующие пункты перечисляют, какие объекты продолжают относиться к «КП». Перечень довольно длинный, достаточно сказать, что в него входит Михайловский Златоверхий собор – сегодняшняя кафедра главы так называемой ПЦУ Епифания. Это уже можно считать объявлением религиозной войны.

Последним пунктом Филарет фактически объявляет мобилизацию: «Поместный собор призывает всех патриотов Украины, которым дорого наше Украинское государство, поддержать Украинскую православную церковь Киевского патриархата во время ее испытаний».

Что в итоге?

Сознательно или нет, Филарет торпедирует один из столпов избирательной кампании партии Порошенко. Как теперь рассказывать избирателям об автокефалии и томосе, когда Филарет от него отказался?

ПЦУ тоже не позавидуешь. Её и так ждала нелёгкая судьба без политической «крыши» Порошенко, а тут ещё и Филарет ударил в спину. По свидетельствам прессы, Епифаний не явился на им же самим созванный «собор единства», так что дело Филарета не столь уж безнадёжно. Построить-то он вряд ли что-то сможет, а развалить – вполне, особенно настолько сырую структуру, какой является ПЦУ.

Но зачем это всё Филарету? Есть мнение, что на основную причину указывает время начала его персонального бунта, а начался он, напомним, вскоре после оглашения официальных результатов президентских выборов.

Если бы Порошенко эти выборы выиграл, постепенный отжим большей части храмов канонической УПЦ МП, включая обе лавры – Киево-Печерскую и Почаевскую, можно было бы считать решёным делом. Но президентской «крыши» больше нет, и организация, которая ещё в январе-феврале сумела забрать себе более сотни храмов, моментально съежилась и растеряла боевой задор.

Филарет одним из первых понял, что это её конец, что выше ПЦУ уже не прыгнет. По крайней мере – при его жизни: в 90 лет человек не может позволить себе роскоши несколько лет обождать. Вот и начал отвоёвывать своё персональное баронство. Тем более что не впервой – 28 лет назад он всё это уже проделывал.

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