Филарет пошел против Порошенко ради денег

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20 июня, четверг  |  Последнее обновление — 22:42  |  vz.ru
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Когда в России подешевеет ипотека

Ипотека снова начала дешеветьФото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
Вслед за смягчением кредитно-денежной политики российским Центробанком появилась надежда на удешевление ипотеки для россиян. Перед правительством поставлена задача снизить ипотечную ставку до 8% к 2024 году, то есть за шесть лет. Однако добиться этого можно намного раньше.  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Москвичей раздражает шум «смертников» по ночам

Мотоциклисты любят погонять в сухую жаркую погоду – как раз такая установилась сейчас в МосквеФото: Елена Пальм/«Интерпресс»/ТАСС
Знойная сухая погода вызвала в центре Москвы новую проблему – участились жалобы горожан на ночной уличный грохот. Это байкеры устраивают «покатушки», на которые не отваживались бы в дождь. Горожане просят в соцсетях покрыть улицы «лежачими полицейскими». А в Мосгордуме предлагают научить городские видеокамеры читать номера мотоциклов, чтобы ГИБДД смогла наконец ловить нарушителей. Подробности...
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Джордж Сорос использует цыган как подрывную силу

Цыганские общины остаются одной из самых криминализированных социальных групп в современной ЕвропеФото: Mihai Barbu/Reuters
Одним из главных защитников цыган в Европе был и остается Джордж Сорос. Однако инвестиции скандального олигарха не привели к процветанию кочующих диаспор – они по-прежнему маргинализуются и вызывают опасное раздражение у местных жителей. С учетом конфликта в Чемодановке самое время задаться вопросом – как именно Сорос планирует использовать опекаемых им цыган? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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17 мгновений страны

Андрей Бабицкий, журналист
Семнадцатая по счету прямая линия президента показала, что Владимир Путин совершенно не опасается говорить с Россией на языке ее бед, поскольку у него есть понимание, которым он делится с аудиторией, как эти беды преодолевать. Подробности...
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Зеленский и не собирался останавливать войну

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Это не так-то просто осознать в 21-м веке: война в Донбассе идет ежедневно. Ежедневно убивают людей и разрушают дома. Но периодически случаются и обострения, как недавнее. Самое поганое, что Киев и не думает ее прекращать. Подробности...
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Прорабов духа дилемма трусов и крестика не заботит

Алексей Алешковский, сценарист
Моральное негодование, как говорил Пелевин, способно наполнить любого идиота чувством собственного достоинства. Разум в дискуссиях теперь неуместен, вполне достаточно системы распознавания «свой – чужой». Подробности...
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      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
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            Филарет пошел против Порошенко ради денег

            Филарет обвинил Порошенко в том, что тот действовал исключительно в своих интересах   20 июня 2019, 21:31
            Фото: Zuma/ТАСС
            Текст: Николай Стороженко

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            На специально созванном поместном соборе в Киеве Филарет восстановил так называемый киевский патриархат, отказался от условий томоса и раскритиковал Петра Порошенко за эгоизм. Таким образом, Филарет уходит во второй в его карьере церковный раскол. Но что вынудило его пойти на этот шаг, ведь еще недавно он ждал томоса как манны небесной?

            Около месяца назад газета ВЗГЛЯД уже писала о том, что раскольник – лжепатриарх Филарет – готовится стать раскольником во второй раз. По счастью, наши надежды он полностью оправдал. В четверг в Свято-Владимирском соборе Киева прошел поместный собор «УПЦ КП» – так раскольники предпочитают именовать свой «киевский патриархат».

            Событие не рядовое, учитывая, что этот самый КП был ликвидирован ещё в конце прошлого года, а его ликвидация была одним из условий предоставления автокефалии от другого КП – Константинопольского патриархата. Из этого возникает несколько каверзных вопросов.

            Например, как можно проводить поместный собор патриархата, если основной повесткой собора является восстановление этого самого патриархата? Но у Филарета такими мелочами уже давно не заморачиваются, а лично лжепатриарх в своих многочисленных комментариях и сам давно запутался, и других умудрился запутать. Понять, ликвидировали ли «киевский патриархат» или всё-таки нет – решительно невозможно.

            Так называемому собору предшествовала перепалка в прессе. О решении Филарета восстановить своё маленькое церковное баронство было известно заранее: дату он объявил ещё 11 июня и ожидаемо получил обвинения в расколе от ПЦУ – детища Петра Порошенко, новораскольничьей «церкви Украины».

            При этом Филарета обвинили в самом страшном. В том, что его оценки томоса об автокефалии ПЦУ созвучны «с пропагандой против томоса со стороны Московского патриархата».

            В ответ он заявил, что во время выборов нынешнего главы ПЦУ часть священников получили взятки за поддержку Симеона (кандидатура Петра Порошенко, которая в итоге не прошла). После этого ПЦУ пошла в контрнаступление и назначила на 20 июня форум единства православных, чтобы сразу было видно: кто с Филаретом, а кто с ПЦУ.

            На самом «соборе» особых сенсаций не произошло. Епископов набралось всего трое, но в данной ситуации для Филарета это, скорее, успех. Зато приехали верные лжепатриарху архимандриты сразу трёх монастырей. Для них Филарет повторил все те тезисы, которые оглашал уже неоднократно.

            Во-первых, томос – неправильный, и зависимость от РПЦ сменилась зависимостью от Константинопольского патриархата.

            Во-вторых, название ПЦУ – тоже неправильное, так как её юрисдикция ограничивается только Украиной и не включает в себя зарубежные диаспоры, которые отошли Константинопольскому патриархату.

            В-третьих, внутренние проблемы ПЦУ не в её компетенции, всем теперь заправляют греческие иерархи.

            При этом Филарет обвинил бывшего президента в том, что тот действовал исключительно в своих интересах: «Порошенко приложил немало усилий в получении томоса, но такого, который нас не устраивал, а его устраивал, ведь он должен был помочь ему на выборах».

            В общем, лжепатриарх практически дословно повторил всё то, о чем на протяжении последнего года говорили представители РПЦ, комментируя церковный кризис на Украине.

            Люди гибнут за металл

            Из уроков истории многим знакомы 95 тезисов Мартина Лютера. В этом документе перечислены моменты, в которых он расходился с официальной католической доктриной. Считается, что Лютер приколотил эти тезисы к дверям храма, и они стали основой лютеранства.

            Филарет ограничился десятью тезисами. После дежурных пунктов о том, что «Киевский патриархат» жив-здоров, а Филарет – его пожизненный глава, организаторы переходят к главному: к тому, ради чего весь этот кипиш и затевался.

            Пунктом 4 провозглашается право собственности «КП» на всё имущество и средства, переданные ей органами власти, начиная с момента обретения Украиной независимости. Так прямо и указано:

            «Все банковские счета являются счетами Киевской патриархии как юридического лица».

            Следующие пункты перечисляют, какие объекты продолжают относиться к «КП». Перечень довольно длинный, достаточно сказать, что в него входит Михайловский Златоверхий собор – сегодняшняя кафедра главы так называемой ПЦУ Епифания. Это уже можно считать объявлением религиозной войны.

            Последним пунктом Филарет фактически объявляет мобилизацию: «Поместный собор призывает всех патриотов Украины, которым дорого наше Украинское государство, поддержать Украинскую православную церковь Киевского патриархата во время ее испытаний».

            Что в итоге?

            Сознательно или нет, Филарет торпедирует один из столпов избирательной кампании партии Порошенко. Как теперь рассказывать избирателям об автокефалии и томосе, когда Филарет от него отказался?

            ПЦУ тоже не позавидуешь. Её и так ждала нелёгкая судьба без политической «крыши» Порошенко, а тут ещё и Филарет ударил в спину. По свидетельствам прессы, Епифаний не явился на им же самим созванный «собор единства», так что дело Филарета не столь уж безнадёжно. Построить-то он вряд ли что-то сможет, а развалить – вполне, особенно настолько сырую структуру, какой является ПЦУ.

            Но зачем это всё Филарету? Есть мнение, что на основную причину указывает время начала его персонального бунта, а начался он, напомним, вскоре после оглашения официальных результатов президентских выборов.

            Если бы Порошенко эти выборы выиграл, постепенный отжим большей части храмов канонической УПЦ МП, включая обе лавры – Киево-Печерскую и Почаевскую, можно было бы считать решёным делом. Но президентской «крыши» больше нет, и организация, которая ещё в январе-феврале сумела забрать себе более сотни храмов, моментально съежилась и растеряла боевой задор.

            Филарет одним из первых понял, что это её конец, что выше ПЦУ уже не прыгнет. По крайней мере – при его жизни: в 90 лет человек не может позволить себе роскоши несколько лет обождать. Вот и начал отвоёвывать своё персональное баронство. Тем более что не впервой – 28 лет назад он всё это уже проделывал. 

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