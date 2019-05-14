Взгляд
14 мая, вторник  |  Последнее обновление — 10:34  |  vz.ru
Разделы

Чем выгодна России «торговая война» США и Китая

В схватке находятся страны, дающие в общей сложности 40% мирового ВВПФото: Brian Snyder/Reuters
Экономическое противостояние США и Китая перешло на следующий уровень. Пекин ответил контрмерами на новые пошлины, которые ввел Дональд Трамп. Вашингтон грозит «не оставить в Китае никого, с кем можно будет вести бизнес», а Поднебесная обещает ответные удары. Чем чревата эскалация противоборства крупнейших экономик мира и может ли Россия выиграть от этой торговой войны? Подробности...
Перейти а раздел…

Нужна ли сейчас Путину встреча с Трампом

Путин и Трамп последний раз виделись в ноябре прошлого года во Вьетнаме. Там же был и председатель СиФото: Adrian Wyld/ZUMA/ТАСС
Майк Помпео едет к Владимиру Путину, чтобы договориться о новой российско-американской встрече на высшем уровне. Именно в этом на самом деле смысл визита госсекретаря в Сочи – сделать так, чтобы Трамп с Путиным смогли наконец-то нормально поговорить. За первую половину срока Трампа им удалось сделать это всего два раза, но никакого развития их разговоры не получили. Теперь же действительно появляется шанс на то, что два президента смогут «поладить». Подробности...
Перейти а раздел…

Почему обмелела Волга

Волжские рыбаки оказались на мелиФото: Максим Богодвид/РИА «Новости»
В районе Казани и Ульяновска волжские берега обнажились на сотни метров, уровень воды в Куйбышевском водохранилище упал на три метра. И это притом что зима на Средней Волге выдалась снежной. В соцсетях происходящее называют экологическим бедствием, а в местной прессе пишут о загубленном нересте. Что стало причиной обмеления и действительно ли ситуация столь катастрофична? Подробности...
Перейти а раздел…

Киевский «патриарх» устроил бунт против церковного проекта Порошенко

Самозваный патриарх Филарет возмущен - в новых украинских условиях он оказался лишен всякого влияния и властиФото: Danil Shamkin/ZUMA/ТАСС
Есть такая известная поговорка: «Где два украинца, там три гетмана». В нынешних реалиях получается, что на двух украинцев приходится три патриархата. И это только нелегитимных. С чем связан новый раскол в церковной жизни Украины и как это связано с поражением Порошенко на выборах президента страны?  Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

Иран нашел эффективную контрстратегию против США

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Иранцы устали просить европейцев соблюдать условия ядерного соглашения. И перешли к тактике прямого шантажа. Причем шантажа вполне легитимного и оправданного, в котором виноват не столько Иран, сколько Соединенные Штаты. Подробности...

Китай создает новый мировой порядок

Яна Лексютина, эксперт клуба «Валдай», профессор РАН, профессор СПбГУ
В процессе своего «возвышения» Китай приступил к созданию китаецентричной системы координат в мировом экономическом и финансовом устройстве. Подробности...

Главный урок катастрофы «Суперджета»

Михаил Барабанов, старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий
Относительно рядовой инцидент с попаданием молнии в самолет вылился в тяжелую катастрофу с многочисленными жертвами. Уже ясно, что в катастрофе виноват экипаж. Главный вывод, который можно сделать: российская авиация тяжело больна. Подробности...
Обсуждение: 136 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как нанайцы били Гитлера

    Обсуждение: 16 комментариев

    Какие самолеты самые безопасные

    Кому мешает Георгиевская ленточка

    Обсуждение: 5 комментариев
      Перейти а раздел…

      Россия отмечает День Победы

      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
      Подробности...

      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
      Подробности...
      Обсуждение: 7 комментариев

      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        BeauRêve. Делать сыр в русской деревне на Марсе

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

        История успеха сибирской шишки

          Перейти а раздел…
          Вы участвуете в акции «Бессмертный полк»?
          • Да

          • Нет

          Должна ли Россия строить собственные гражданские авиалайнеры?
          • Да, нам необходим свой авиапром

          • Нет, такую технику лучше покупать на Западе

          Как вы проводите майские праздники?
          • Уезжаю за границу

          • Уезжаю отдохнуть внутри России

          • Уезжаю на дачу

          • Остаюсь дома

          • Иначе (указать в комментариях)

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Названы три сценария войны США против Ирана
            В США предложили способ примирения Москвы и ВашингтонаСША запретили ЕС разрабатывать собственное оружиеЗеленский намерен уволить КлимкинаФинляндия решила переманить у России квалифицированных рабочих
            Имитировавшая секс с Кокориным девушка выпала из окнаПолиция США вторглась в посольство Венесуэлы в ВашингтонеЯпонский депутат поплатился за пьяное предложение «отвоевать» КурилыНемецкий концерн засудили в США на 1,8 млрд евро
            Стало известно о спорах в ЕС из-за выдачи Россией паспортов жителям ДНР и ЛНРСвященника отстранили от служб из-за драки с применением электрошокераВ Раде спрогнозировали последствия разрыва отношений России и УкраиныВ Сенате США подготовили новый закон против «Северного потока – 2»

            Обострение конфликта


            Помпео не смог добиться поддержки ЕС в отношении Ирана

            «в полукоматозном состоянии»


            Советник Зеленского поспорил с Климкиным о «Минске – 2»

            российские фигуристки


            Медведева охарактеризовала Загитову одним словом

            Видео

            разногласия США и Европы


            Эксперт объяснил, почему Помпео отменил визит в Москву

            «Ситуация неприятная»


            Появление в США комплексов С-300ПТ назвали «ударом из-за угла»

            «мнимый алкоголик»


            Канделаки объяснила, почему никто не пожалел больного Порошенко

            загрязнение «Дружбы»


            Лукашенко захотел от России много денег

            базовые принципы


            Новые реформы изменят Европу до неузнаваемости

            Ошибка экипажа


            Михаил Барабанов: Главный урок катастрофы «Суперджета»

            Мастер троллинга


            Алексей Зензинов: Имя Доренко творило чудеса

            тактика шантажа


            Геворг Мирзаян: Иран нашел эффективную контрстратегию против США

            на ваш взгляд


            Должна ли Россия строить собственные гражданские авиалайнеры?

            Киевский «патриарх» устроил бунт против церковного проекта Порошенко

            Самозваный патриарх Филарет возмущен - в новых украинских условиях он оказался лишен всякого влияния и власти   14 мая 2019, 09:04
            Фото: Danil Shamkin/ZUMA/ТАСС
            Текст: Николай Стороженко

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Есть такая известная поговорка: «Где два украинца, там три гетмана». В нынешних реалиях получается, что на двух украинцев приходится три патриархата. И это только нелегитимных. С чем связан новый раскол в церковной жизни Украины и как это связано с поражением Порошенко на выборах президента страны?

            Началось всё с того, что аккурат после Дня Победы так называемый патриарх Филарет внезапно заявил: «Киевский патриархат» всё ещё существует». И не просто существует. Филарет разослал нынешним «епископам» так называемой ПЦУ приглашения, где зовёт их собраться и поговорить.

            Тут нужно напомнить, что с 20-х годов прошлого века украинское православие находится в расколе. Не принявшая революцию часть церкви назвалась УАПЦ (автокефальная). До 90-х годов она существовала преимущественно в эмигрантской среде. В начале 90-х УПЦ постиг очередной раскол, виновником которого как раз и стал Филарет. В 1990 году он претендовал на пост Патриарха Московского и всея Руси. Но тогдашнее церковное руководство проявило благоразумие и патриархом стал Алексий II. В отместку Филарет увёл в раскол часть украинской паствы, сыграв на националистических настроениях. Хотя сам до этого был главой Украинского экзархата РПЦ (так называлась УПЦ до 1990 года, затем она получила более самостоятельный статус и сменила название).

            Затем последовали первые захваты церквей, в 1993-м чуть было не захватили Киево-Печерскую лавру. Но тогдашним властям Украины и Киева всё это порядком надоело и они приняли неканоничное, но соломоново решение. Вот вам Андреевский собор (УАПЦ), вот вам Владимирский (Филарет), вот вам Лавра (УПЦ). Служите каждый свою службу, а кто будет бузить – разгоним.

            Так оно и было последние 25 лет. То есть, конечно, УПЦ периодически пыталась наладить с раскольниками диалог, но безуспешно. И вот примерно год назад советники Петра Порошенко решили, что очень круто ему будет перед выборами выехать перед нацией на белом коне в качестве объединителя украинского православия. Объединиться, конечно, можно было давно, но для этого пришлось бы всей новоявленной «церковью» каяться в грехе раскола. Людям, плохо знакомым с историей христианства, это понять непросто, однако грех это весьма суров: первым раскольником считается Сатана.

            Поэтому придумали другой путь: попросить автокефалию у Вселенского патриархата. Стать самостоятельной церковью в пику УПЦ на её же канонической территории и не каяться в расколе. Сюжет начинает напоминать «Догму» Кевина Смита, не так ли?

            Саму же УПЦ Вселенский патриарх объявил созданной нелегитимно и несуществующей – в расчёте на то, что деморализованные церковники переметнутся в новую структуру, тем самым придав ей легальный статус. А затем и мировое православие постепенно смирится.

            Всё это провернули в конце прошлого года, а в начале января раскольникам выдали долгожданный томос (церковный документ, в котором фиксируются важные церковные вопросы, в том числе статус церкви). Правда, на поверку оказалось, что никакой автокефалии раскольники не получили: все значимые церковные вопросы Вселенский патриархат замкнул на себя. Но часть раскольников готова была смириться и с этим, потому как правильная украинская православная церковь в их понимании – это церковь без москалей.

            Сам Филарет очень хотел стать патриархом ПЦУ. Но ему мягко отсоветовали. Даже для Варфоломея Филарет – фигура слишком одиозная. Не было никаких шансов на то, что возглавляемую им церковь признают полтора десятка православных церквей. Поэтому Филарет смирил гордыню и главой новосозданной ПЦУ стал его протеже – Епифаний. А Филарету оставили возможность быть «свадебным генералом»: продолжать именоваться патриархом, носить облачение и даже оставили в его ведении киевские приходы. Раскольничьи, конечно же.

            Но уже после Нового года стало ясно, что новая «церковь» получилась какой-то кривой. Да, «Киевский патриархат» и УПЦ слили в одну структуру. Да, славно потроллили РПЦ. Но ни один патриархат, кроме Вселенского, ПЦУ так и не признал. Перебежчиков из УПЦ можно посчитать на пальцах, практически весь епископат сохранил верность канонической церкви. Из видимых успехов – отжали кафедральный собор в Виннице и ещё порядка сотни храмов. Замах был на рубль, а удар вышел на копейку.

            А теперь давайте поставим себя на место Филарета. Быть отставным патриархом при новой церковной структуре, соединившей каноническую УПЦ и раскольников почётно и неутомительно. И гордыньке лестно: вот он я, раскольник, наконец-то объединил, моё оказалось сверху, а Москва утёрлась. А получилось так, что Филарет стал отставной козы барабанщиком – дедушка-патриарх с неясным статусом при непризнанной никем структуре. Филарет в таком статусе четверть века просидел, но он тогда хотя бы управлял и на финансовых потоках сидел. А так сослали как Наполеона на Эльбу.

            Наполеон продержался девять месяцев, гордыни Филарета хватило лишь на полгода.

            В самой ПЦУ, конечно же, стараются не выносить сора из избы и не слишком активно обсуждать чудачества «дедушки-патриарха» на публике. Но слово «раскольник» уже прозвучало. Причём от раскольников же, что только добавляет изюма в эту булку: мнивший себя объединителем Филарет имеет хорошие шансы войти в историю как инициатор двух церковных расколов. Добавляет юмора информация о сторонниках Филарета. На сегодня известен лишь один – Иоасаф Белгородский. Чьи приходы находятся... в российском Белгороде. Что называется, приехали.

            Сам же Иоасаф костерит коллег почище кота Матроскина: «[Филарет] поставил вас в епископы, дал епархии, дорогие машины, драгоценные панагии, кресты, митры, великолепные облачения, дорогие телефоны, деньги... Чем же вы платите Патриарху

            Попутно вскрываются подробности, хорошо известные клиру раскольников, но до широкой общественности дошедшие только теперь: «За четыре месяца с момента получения ПЦУ томоса Епифаний и Филарет ни разу не сослужили вместе. Филарет не был приглашен на интронизацию Епифания. А сам Епифаний не пришел на патриарший прием в честь торжества Пасхи», – перечисляет издание «Страна.ua». Наверняка это лишь малая доля побитых за это время горшков.

            В итоге Филарет разослал епископату ПЦУ письма, в которых зовёт на встречу – почтить память священномученика Макария во Владимирском соборе, который вот уже четверть века считается его патриаршей кафедрой. Это смотр сил: для созыва Собора Филарету нужны голоса 20 епископов. Цель Собора – изменить устав ПЦУ, возможно, сместить Епифания.

            Возникает закономерный вопрос: почему именно теперь? Проще простого. Дело в Петре Порошенко. У ПЦУ были шансы стать доминирующей церковью только в том случае, если бы Порошенко выиграл выборы: с января по апрель местные власти, выслуживаясь перед президентом, творили невообразимый беспредел, потворствуя захвату храмов раскольниками. Ещё пять лет такого – и кто знает, что бы осталось от УПЦ к концу второго срока Порошенко? На таких условиях, конечно, можно было покряхтеть и потерпеть.

            Но выборы Порошенко продул. А Филарет, очевидно, получил от Зеленского чёткий сигнал, что тот не собирается потворствовать раскольникам в уничтожении канонической церкви.

            Поэтому Филарет и спешит. За время перехода власти из рук в руки, пока ещё «порошенковские» в силе, он хочет отобрать назад своё: контроль над раскольничьими приходами по всей Украине. Правда, сам Порошенко в таком случае будет выглядеть очень бледно: церковные обозреватели опасаются, что Варфоломей в ответ на переворот Филарета может отозвать томос. А это вернёт раскольников туда же, где они были год назад. Под хохот мирового православия. А Порошенко придётся поправить свой избирательный слоган (не забываем, осенью на Украине ещё и парламентские выборы) «Армия. Язык. Вера». Чья вера? Филарета или Епифания?

            В общем, скандальчик назревает преотличный. А главное, даже непонятно пока, за какую сторону болеть.

            Мораль же сей басни такова. Если вдруг украинцы затевают что-то грандиозное в пику русским, главное – отойти и не мешать. Они справятся сами. Это доказали два майдана, а теперь и Филарет.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............