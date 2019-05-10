Между Филаретом и главой «новой церкви» Украины произошел конфликт

Глава «новой церкви» Украины Епифаний Думенко признал, что между ним и бывшим лидером неканонической структуры «Киевский патриархат» Филаретом Денисенко произошел конфликт.

Филарет созвал епископов «новой церкви» на «братскую беседу», где планирует обсудить с ними восстановление «Киевского патриархата», распущенного перед «объединительным собором» украинских неканонических церковных структур, однако Епифания туда не позвали, сообщает ТСН.ua.

Глава «новой церкви» также заявил, что из-за конфликта они с Денисенко с момента образования поместной церкви они ни разу не проводили совместную службу.

Напомним, 6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил ПЦУ томос об автокефалии. Однако Русская православная церковь назвала томос «результатом неумелых политических и личных амбиций».

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