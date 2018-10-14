В РПЦ отреагировали на предоставление автокефалии украинской «новой церкви»

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал подписание константинопольским патриархом Варфоломеем томоса о предоставлении автокефалии «новой церкви» на Украине.

«Томос – бумага, являющаяся результатом неуемных политических и личных амбиций. Подписанная в нарушение канонов и потому не обладающая никакой канонической силой», – написал он в своем Telegram-канале.

Легойда подчеркнул, что главной темой для православных сейчас является Рождество Христово. «Как бы ни пытались некоторые украинские политики с помощью стамбульского патриарха украсть Рождество у миллионов верных на Украине – оно все равно наступит», – добавил он.

Напомним, константинопольский патриарх Варфоломей в субботу, 5 декабря, подписал томос для новой украинской церковной структуры – так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). На церемонии в Стамбуле присутствовал украинский президент Петр Порошенко, ранее обещавший, что власти не будут вмешиваться в дела церкви.

При этом, не дожидаясь получения томоса об автокефалии, украинские власти уже начали активный процесс перевода храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) под юрисдикцию новой церковной структуры.

В середине декабря в Киеве прошел «объединительный собор», по итогам которого было объявлено о создании «новой церкви» на Украине. Главой этой «новой церкви» избрали митрополита Епифания, который понадеялся на рост числа приходов, пообещал отобрать у России Крым, а также собрался изменить отношение православных к секс-меньшинствам.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что означает для Украины появление новой церковной структуры и какое будущее ждет каноническую УПЦ МП.