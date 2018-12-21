Глава «новой церкви» Украины выразил надежду на рост числа приходов

Число приходов «новой церкви» Украины вырастет после получения томоса, понадеялся глава структуры Епифаний.

«Сейчас православная церковь Украины насчитывает примерно семь тысяч приходов», – цитирует РИА «Новости» выступление Епифания в эфире телеканала «1+1».

Он заявил, что ожидает роста количества общин после получения томоса об автокефалии.

Епифаний также заявил о необходимости вести диалог с канонической Украинской православной церковью (УПЦ).

По его словам, «новая церковь» настроена на конструктивные отношения, а не конфликт.

«Мы должны найти понимание, а не вражду. Если они почувствуют любовь, они присоединятся к Поместной Церкви», – сказал он.

Ранее в пятницу экспертное управление Рады признало, что принятый закон об изменении названия канонической Украинской православной церкви нарушает конституцию.

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции рассказывал о своем восприятии ситуации с православной церковью на Украине, при этом назвав Константинопольский патриархат «стамбульским приходом».

Напомним, 15 декабря в Киеве состоялся «объединительный собор», после которого появилась «православная церковь Украины» (ПЦУ).

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что означает для Украины появление новой церковной структуры и какое будущее ждет каноническую УПЦ МП.