В Раде признали нарушение конституции в ситуации с УПЦ

Закон об изменении названия канонической Украинской православной церкви, который приняла Верховная рада, нарушает конституцию, заявило экспертное управление Рады.

Управление сочло нововведения «недостаточно мотивированными и аргументированными». Кроме того, они «выходят за рамки, установленные в соответствующих положениях ст. 35 конституции и Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

Стоит отметить, что решения экспертного управления Рады не имеют обязательного характера, передает ТАСС.

Подчеркивается, что новый закон ограничивает право на свободу мировоззрения и вероисповедания, а также является вмешательством государства в дела религиозных организаций, пишет «Страна.ua».

Кроме того, указывается на недопустимость ограничения одной религиозной организации относительно другой.