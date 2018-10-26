Рада приняла законопроект о лишении канонической УПЦ ее названия

Верховная рада Украины приняла законопроект, который фактически лишает каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) ее названия.

За законопроект о внесении изменений в закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» проголосовали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости».

Перед голосованием спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что закон прописывает положение, по которому «церковь, центр управления которой находится в стране-агрессоре, обязана отображать это в своем названии», передает ТАСС.

Ранее в УПЦ МП отреагировали на идею о переименовании в Российскую православную церковь на Украине.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, к чему приведет переименование УПЦ МП на Украине.