К чему приведет переименование УПЦ МП на Украине?

Верховная Рада готовится совершить на этой неделе очередное коллективное преступление против канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), – она планирует её переименовать.

И хотя такой шаг нарушает ст. 35-ю конституции Украины, где чётко прописано, что «церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства», нардепы планируют уже в четверг вынести на голосование законопроект, согласно которому «название религиозной организации, руководящий центр которой находится за пределами Украины, должна отражать название религиозной организации, которая является ее руководящим центром».

Грубо говоря, УПЦ МП хотят переименовать в «Российскую православную церковь на Украине». Повлияет ли такой «ребрендинг» на отток прихожан из УПЦ МП? На этот счёт существует несколько мнений.

Одни считают, что люди как ходили молиться в свои храмы – так и продолжат в них молиться. Ведь официальное название если и написано у ворот церкви, то очень мелким шрифтом, и для верующего оно играет второстепенную роль. Уж если советское государство не смогло искоренить в них веру – то и молодое украинское государство «сломает зубы» о твёрдость веры православных Украины.

Другие считают, что переименование УПЦ МП автоматически оттолкнет заметное число прихожан. Ведь даже на бытовом уровне, учитывая антироссийскую и русофобскую истерию в украинском медиапространстве и общественной среде, немногие захотят ассоциироваться напрямую с Россией и чем-либо русским.

Кроме того, Рада параллельно готовит закон, легализующий «церковное рейдерство», что положит начало массовому переделу храмов и церковному имуществу. Суть его в том, чтобы «обеспечить представителей религиозных общин правом на сознательный выбор и свободную и беспрепятственную смену подчиненности религиозным центрам для удовлетворения своих религиозных потребностей и достойного выражения религиозных чувств».

Допустим, в приходе УПЦ МП есть 100 прихожан, и все они поддерживают УПЦ МП. Но в какой-то момент другие местные жители внезапно тоже начинают ходить в храм, и число прихожан увеличивается до 300 или 500. Далее новые прихожане на специальном собрании голосуют за переход в новосозданную неканоническую ПЦУ. Тогда у священника и 100 прихожан остаётся два пути: либо они бросать свой храм, либо тоже переходить в ПЦУ.

В качестве яркого эмоционального предлога для такого «цивилизованного» рейдерства может использоваться как раз «ребрендинг» УПЦ МП, чем смогут пользоваться украинские националисты.

При таком раскладе, это будет победа Верховной Рады, но победа пиррова. Коллективное преступление перед конституцией и паствой, нарушение канонов юридических и духовных только усиливают раскол в украинском обществе.