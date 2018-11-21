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15 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 22:24  |  vz.ru
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          Порошенко втянул Украину во «врата ада»

          В церковной среде Епифания называют несамостоятельной и блеклой фигурой   15 декабря 2018, 20:30
          Фото: facebook.com/epifaniy/
          Текст: Андрей Резчиков

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          В субботу на «объединительном» соборе в Киеве было объявлено о создании Автокефальной поместной православной церкви Украины. Ее предстоятелем избран представитель киевского патриархата митрополит Епифаний. Петр Порошенко торжественно объявил, что новая церковь будет «без Путина и Кирилла». Что означает для Украины появление новой церковной структуры и какое будущее ждет каноническую УПЦ МП, которая считает прошедший собор незаконным?

          В субботу вечером участники «объединительного» собора в Киеве избрали главой новой церковной структуры на Украине 39-летнего митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) из раскольнического Киевского патриархата (КП). Об этом объявил президент Украины Петр Порошенко. «Поздравляю всех с созданием Автокефальной поместной православной церкви Украины, которая только что создана в Святой Софии», – сказал Порошенко перед толпой на Софийской площади после окончания собора.

          В своей торжественной речи Порошенко сделал акцент на том, что новая церковь будет без Путина и Кирилла. «Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев. Но это церковь с Богом и Украиной!» – заявил Порошенко.

          Теперь Епифаний, заявил президент, получит томос об автокефалии поместной украинской православной церкви от Константинопольского патриархата. Епифаний был ставленником Филарета (Денисенко, представитель самопровозглашенного Киевского патриархата), которого Русская православная церковь считает раскольником.

          Всего в соборе участвовали 190 человек. Больше всего было представителей Киевского патриархата: в состав делегации вошли 42 архиерея и с ними по одному священнику и мирянину, всего 126 делегатов. Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) подтвердила участие 12 епископов (вместе со священниками и мирянами – 36 делегатов). А официально признанную Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП, которая изначально считала данное собрание незаконным из-за участия представителей раскольнических группировок) вместо десяти епископов представляли только два иерарха: митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) и митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий).

          Организаторы явно не рассчитывали на то, что от УПЦ МП прибудет только два делегата.

          Сообщалось даже, что Константинополь временно заблокировал проведение собора. В итоге он начался не утром, а ближе к середине дня. Присутствие на соборе двух представителей УПЦ МП прокомментировал архиепископ Климент, который заявил, что Александр и Симеон больше не имеют никакого отношения к УПЦ МП.

          Профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко считает избрание Епифания свидетельством неудачи Порошенко продавить своего кандидата Шостацкого, который теперь сам оказался дурацком положении, когда только он и Драбинко (из числа иерархов канонической церкви) примкнули к этому собору. Теперь оба будут в стане чужаков – «иерархов» киевского патриархата.

          «Видимо, и Константинополю не удалось провести своих иерархов украинского происхождения. Судя по всему, тон задавали архиереи Киевского патриархата. В принципе, Филарет (Денисенко) озвучивал такой вариант, когда он соглашался не выставлять свою кандидатуру в предстоятели этой так называемой единой поместной церкви и предлагал остаться неким патриархом на покое, но возглавлять при этом реальную работу синода новой церкви, а ее предстоятелем как раз выдвигал Епифания (Думенко)», – рассказал Петрушко газете ВЗГЛЯД.

          По оценке Петрушко, теперь все будет зависеть от того, начнет ли Епифаний действовать как креатура Филарета, либо ему и другим епископам удастся «пожертвовать» Денисенко в угоду Константинополю и Порошенко, начав проводить самостоятельную линию.

          «В любом случае Думенко – фигура очень несамостоятельная, блеклая и вялая. Видимо, именно поэтому Филарет не так давно сделал его своим местоблюстителем.

          Скорее всего это будет человек, на которого кто-то будет оказывать влияние», – считает эксперт.

          По его словам, если этим человеком окажется Филарет, то таким образом УПЦ КП продолжит существовать в некой легитимизованной форме. Филарет вряд ли будет послушен в отношениях с Константинополем, как и с Порошенко.

          Собор проходил в закрытом режиме. Порошенко не только выступил с приветственной речью, но и сидел в президиуме вместе с церковными иерархами. Как отмечали наблюдатели, он «нагибал» участников голосования с целью поддержать именно Симеона.

          С утра субботы на Софийской площади проходил митинг в поддержку собора. На нем выступали политики и общественные деятели. На большом экране велась трансляция молебна, транслировались выступления Порошенко и представителя Константинопольского патриархата. А затем началась концертная программа.

          Некоторые участники митинга, по всей видимости, особо не вникали в суть происходящего. По информации украинского издания «Страна.ua», это были организованные группы региональных бюджетников, которых подвозили на автобусах. В частности, украинский медиаэксперт Анатолий Шарий рассказал в соцсетях о том, что члены радикальной группировки «С14» не подпускали к бюджетникам «неправильных журналистов».

          О последствиях проведения «объединительного» собора на Украине с газетой ВЗГЛЯД поделился член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. Он назвал произошедшее новым расколом, которому сопутствует несколько факторов.

          «Первое – это наличие епископов-предателей в самой Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), таких как митрополит Драбинко. Второе – это практически открытое давление государства, когда епископов вызывают на допросы, когда их вывозят куда-то, когда от их имени выпускают фальшивые воззвания с одобрением нового раскола. И третье – это попытка создания фейкового общественного мнения, которое якобы поддерживает происходящее», – отметил эксперт.

          Безпалько отметил, что

          власти намеренно подвозили людей на Софийскую площадь, потому что в реальности население очень активно поддерживало УПЦ МП.

          «Мы помним крестные ходы с участием ста и более тысяч человек. Проблема только в том, что сейчас государство очень жестко реагирует на такие акции», – отметил Безпалько, подчеркнув, что мобилизовать людей на подобного рода массовые акции в Киеве власть в состоянии не более одного-двух раз в год.

          Эксперт убежден, что итоги собора приведут Украину к расколу. Поэтому ситуация с попытками отнимать у УПЦ МП храмы может еще более усугубиться. Перед открытием собора Союз православных журналистов сообщал о захвате Винницкого Свято-Преображенского кафедрального собора. Взять контроль над зданием было поручено сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ). «Повторится история начала 90-х годов, когда филаретовцы отнимали храмы у канонической церкви и когда в результате подобного рода действий был захвачен Владимирский собор», – прогнозирует Безпалько.

          По его словам, сопротивляться этому нужно любыми средствами, начиная с физического удержания храмов и закачивая юридическими методами. «Какими бы мужественными ни были верующие, они не могут сопротивляться спецслужбам. Одним из методов поддержки было бы прямое переподчинение ряда церковных структур непосредственно патриарху Московскому и всея Руси, о чем патриарха Кирилла просили еще более десяти лет назад, улавливая все те тенденции, которые привели сейчас к созданию нового раскола. Это вывело бы эти храмы из подчинения Онуфрию (предстоятель УПЦ МП) и тем возможным предстоятелям, избранным на нынешнем соборе, которые будут претендовать на управление этими общинами, епархиями, храмами, монастырями», – считает Безпалько.

          Петрушко согласен, что в пользу новосозданной церковной структуры будут пытаться перераспределить имущество. Он ожидает новых попыток давления на иерархов УПЦ МП с целью принудить их присоединиться их к только что созданной церкви. «Но даже у тех, кто проявлял какую-то слабость, теперь будет не так много желания присоединяться, поскольку ключевые посты уже будут розданы и очевидно, что им не получится задавать там тон», – уверен эксперт.

          Как заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков, УПЦ МП продолжит свою работу.

          «Каноническое православие на Украине сегодня еще больше укрепилось. Еще глубже люди поверили в истинность Евангельского выражения «врата ада не одолеют церковь».

          И мы отчетливо сейчас понимаем, что Украинская православная церковь, несмотря ни на что, продолжит свое поступательное развитие и служение на украинской земле», – сказал Волков в интервью ТАСС.

          Священник убежден, что теперь число раскольнических религиозных структур на Украине будет только расти. «Только если раньше раскольнических ветвей на Украине было две, то в дальнейшем предвидится их дробление и увеличение их количества. И можно только пожалеть несчастный украинский народ, который так терзаем безумной волей своих нынешних временных политических лидеров», – заключил Волков.


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