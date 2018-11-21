Путин рассказал о новой украинской церкви «стамбульского прихода»

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции рассказал о своем восприятии ситуации с православной церковью на Украине, при этом назвав Константинопольский патриархат «стамбульским приходом».

«То, что сейчас происходит в православии, – это прямое вмешательство государства в религиозную жизнь. Никогда не было такого со времен СССР. На Украине сейчас это происходит. И это будет церковь не московского прихода, а стамбульского прихода», – подчеркнул Путин.

Он заявил, что УПЦ МП была полностью независимой, и об этом, по его словам, мало кто знает.

«Они делали все самостоятельно. В том числе избирали иерархов. Только упоминали московского патриарха в службах. Связь была духовной. А сейчас очень много будет зависеть от Турции», – заявил Путин.

Президент предположил, что главным мотивом патриарха Варфоломея были деньги, которые получит Константинополь вместе с «новой украинской церковью».

«И подсказка из Вашингтона, конечно. Ни в какие ворота не лезет, уму непостижимо, абсолютно недопустимая вещь. Это делается в преддверии президентской кампании и для дальнейшего разрыва народов. Происходит грубое нарушение религиозных свобод», – сказал Путин.

По его словам, вслед за этим начнется передел собственности, и это больше всего его беспокоит.

«Передел может привести к жестким последствиям, кровавым даже, может быть. Это может людей затронуть», – заметил президент.

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-репортаж ежегодной пресс-конференции.