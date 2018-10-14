Порошенко пообещал не загонять в автокефальную церковь силой

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что итогом синода Константинопольского патриархата стало предоставление автокефалии украинской церкви; он также гарантировал свободу вероисповедания в стране.

«Решение о предоставлении автокефалии украинской поместной православной церкви принято. Принято и еще раз подтверждено. Так постановил вселенский патриарх и священный синод», а – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что государство не будет вмешиваться в религиозные дела.

«В автокефальную церковь никто не будет никого загонять силой. Я как президент гарантирую свободу вероисповедания в стране», – заявил Порошенко.

Он отдельно озвучил решение Константинополя снять анафему с главы «УПЦ КП» Филарета.

В субботу Порошенко призывал сограждан помолиться за получение автокефалии.

Напомним, синод Константинополя на этой неделе объявил о снятии анафемы с глав двух неканонических церквей на Украине – Филарета (УПЦ КП) и Макария (УАПЦ), а также отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии к Московской патриархии.

В РПЦ пообещали адекватно и жестко ответить на эти решения.

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