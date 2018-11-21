Глава «новой церкви Украины» решил вернуть Крым

Избранный главой «православной церкви Украины» «митрополит» Епифаний Думенко заявил о решении вернуть Украине Крым.

«Мы имеем оккупированный Крым (так в Киеве называют воссоединившийся с Россией полуостров – прим. ВЗГЛЯД), мы должны его вернуть, мы имеем частично оккупированный Донбасс, и мы верим, что Господь по нашим молитвам пошлет нам долгожданный справедливый мир», – сказал Епифаний, передает УНИАН со ссылкой на «Радио Свобода».

Он также объяснил, как новая церковная структура будет продолжать общаться с представителями Московского патриархата, не вошедшими в единую поместную церковь.

«Когда будет томос, это будет свидетельством того, что мы на самом деле являемся независимой автокефальной церковью. Тогда мы начнем работать, общаться, приглашать, проявлять любовь и взаимоуважение. На этой основе, я думаю, постепенно они поймут, что нет другого выхода, как быть в этой единой украинской церкви и совместно строить наше будущее», – заявил Епифаний.

В субботу в Софийском соборе Киева прошел «объединительный собор». По его итогам президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. «Новую церковь» решили называть «православной церковью Украины». Ее возглавил митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), служивший ранее епископом неканонического Киевского патриархата.