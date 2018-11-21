«Новой церкви» на Украине дали название

Пресс-секретарь «новой украинской церкви» Евстратий Зоря сообщил, как, согласно уставу, будет называться неканоническая церковная структура на Украине.

«Официальное название, согласно уставу, – православная церковь Украины», – написал Зоря в Facebook.

Кроме того, он сообщил, что имя «предстоятеля автокефальной поместной православной церкви Украины» будет звучать как «Блаженнейший Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины».

В субботу в Софийском соборе прошел «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. В РПЦ заявили, что «объединительный собор» является нелегитимным.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что религия на Украине стала даже не инструментом политики, а средством для реализации амбиций Порошенко.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, что означает для Украины появление новой церковной структуры и какое будущее ждет каноническую УПЦ МП, которая считает прошедший собор незаконным.