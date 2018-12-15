В Совфеде сказали, во что Порошенко превратил религию на Украине

Религия на Украине стала даже не инструментом политики, а средством для реализации амбиций президента страны Петра Порошенко, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Речь идет о попрании основы основ церковных традиций. На Украине произошло то, что не может быть оправдано никакими обстоятельствами: религия и вера были поставлены во служение даже не политике, а амбициям отдельного человека – президента Украины Петра Порошенко», – приводит его слова ТАСС.

«Нельзя в одночасье ломать то, что складывалось многими веками», – заметил сенатор.

Он выразил уверенность, что в ближайшее время решения так называемого объединительного собора самой православной церковью будут признаны несостоятельными.

В субботу в Софийском соборе прошел «объединительный собор», после которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви на Украине. На соборе присутствовали два иерарха УПЦ, которых в УПЦ объявили раскольниками и исключили.

В РПЦ заявили, что «объединительный собор» является нелегитимным, так как в нем не участвовала единственная каноническая церковь Украины – УПЦ МП.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, что означает для Украины появление новой церковной структуры и какое будущее ждет каноническую УПЦ МП, которая считает прошедший собор незаконным.