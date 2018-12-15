УПЦ объявила раскольниками участвовавших в «объединительном соборе» иерархов

Иерархи канонической Украинской православной церкви Александр Драбинко и Симеон Винницкий, принявшие участие в «объединительном соборе», перешли в раскол, заявил представитель УПЦ МП архиепископ Климент.

«К УПЦ они больше не имеют никакого отношения. Мы констатируем, что они перешли в раскол, и сообщим в поместные церкви, что в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся», – цитирует Климента «Страна.ua».

В то же время Климент заявил, что УПЦ не признает легитимность собора, передает ТАСС.

«Наш архиерейский собор и синод заявляли неоднократно, что легитимность этого «объединительного» собора равна нулю. За это время ничего не произошло, что бы могло бы изменить позицию нашей церкви», – отметил он.

Ранее в субботу по итогам «объединительного собора» президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви на Украине.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько рассказывал о негативных последствиях «объединяющего» собора.