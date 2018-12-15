Эксперт рассказал о страшных последствиях проведения «объединительного» собора на Украине

«Повторится история начала 90-х годов, когда филаретовцы отнимали храмы у канонической церкви и когда в результате подобного рода действий был захвачен Владимирский собор», – сказал газете ВЗГЛЯД член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. Он рассказал о негативных последствиях в результате «объединяющего» собора, который в субботу проходит в Киеве.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает происходящее на Украине новым расколом, которому сопутствует несколько факторов.

«Первое – это наличие епископов-предателей в самой Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), таких как митрополит Александр Драбинко. Второе – это практически открытое давление государства, когда епископов вызывают на допросы, когда их вывозят куда-то, когда от их имени выпускают фальшивые воззвания с одобрением нового раскола. И третье – это попытка создания фейкового общественного мнения, которое якобы поддерживает происходящее», – отметил эксперт.

Безпалько отметил, что на Софийской площади в Киеве, где в субботу проходит так называемый объединительный собор, собрали людей, откровенно не ведающих о происходящем. По его словам, одна из участниц митинга призналась, что находится на площади в поддержку митрополита Онуфрия (глава УПЦ МП), который отказался ехать на этот собор.

«Другая участница толком не может объяснить, для чего она там стоит... То есть это фальшивый митинг, который призван показать, что население одобряет этот раскол. В реальности население очень активно поддерживало УПЦ МП. Мы помним крестные ходы с участием ста и более тысяч человек. Проблема только в том, что сейчас государство очень жестко реагирует на такие акции», – отметил Безпалько, подчеркнув, что мобилизовать людей на подобного рода массовые акции, что проходят в субботу в Киеве, власть в состоянии один-два раза в год.

Эксперт убежден, что вне зависимости от итогов собора все это приведет к расколу. Поэтому ситуация с попытками отнимать у УПЦ МП храмы может еще более усугубиться. Перед открытием собора Союз православных журналистов сообщал о захвате Винницкого Свято-Преображенского кафедрального собора.

«Повторится история начала 90-х годов, когда филаретовцы отнимали храмы у канонической церкви и когда в результате подобного рода действий был захвачен Владимирский собор», – прогнозирует Безпалько.

По его словам, сопротивляться этому нужно любыми средствами, начиная с физического удержания храмов и закачивая юридическими методами. Чем закончится противостояние вокруг захвата Винницкого Свято-Преображенского кафедрального собора – сказать невозможно, «потому что там задействована Служба безопасности Украины».

«Какими бы мужественными ни были верующие, они не могут сопротивляться спецслужбам. Одним из методов поддержки было бы прямое переподчинение ряда церковных структур непосредственно патриарху Московскому и всея Руси, о чем патриарха Кирилла просили еще более десяти лет назад, улавливая все те тенденции, которые привели сейчас к созданию нового раскола. Это вывело бы эти храмы из подчинения Онуфрию и тем возможным предстоятелям, избранным на нынешнем соборе из числа епископов-участников, которые будут претендовать на управление этими общинами, епархиями, храмами, монастырями», – подытожил Богдан Безпалько.

В субботу в Софийском соборе проходит так называемый объединительный собор, на котором должен быть избран предстоятель новой украинской церкви.

Для защиты мероприятия полицейские в Киеве усилили охрану для обеспечения порядка и безопасности.

Ранее Кирилл призывал руководителей мировых церквей, генеральных секретарей ООН и ОБСЕ, глав Франции и Германии обратить внимание на нарушения прав духовенства и верующих канонической УПЦ МП.