Порошенко объявил о создании автокефальной церкви на Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил о создании автокефальной поместной православной церкви на Украине по итогам «объединительного собора».

«Поздравляю всех с созданием автокефальной поместной православной церкви Украины, которая только что создана в Святой Софии», – цитирует ТАСС выступление Порошенко после окончания «объединительного собора».

Новую церковную структуру возглавит митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Ранее он был епископом неканонического Киевского патриархата.

Порошенко сообщил, что поедет с ним в начале января в Константинополь, чтобы получить томос.

Ранее Порошенко называл единую православную поместную церковь одним из ключевых элементов независимости Украины.

Напомним, 15 декабря в Софийском соборе проходит «объединительный собор», на котором должен быть избран предстоятель новой украинской церкви. Полицейские в Киеве усилили охрану для обеспечения порядка и безопасности.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвыал «трагифарсом» происходящее перед «объединительным собором» в Киеве.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько рассказывал о негативных последствиях «объединяющего» собора.