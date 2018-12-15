В Киеве на защиту «объединительного собора» привлекли кинологов и взрывотехников

В Киеве полицейские усилили охрану для обеспечения порядка и безопасности во время проведения так называемого объединительного собора, который должен состояться 15 декабря.

«У нас достаточно сил и средств для обеспечения безопасности», – сообщил глава Нацполиции Сергей Князев , передает UNN.

В ведомстве пояснили, что охраной порядка займутся кинологи, следственно-оперативные группы, патрульная полиция, взрывотехники и полиция диалога.

Агентство добавляет, что утром в субботу в центр Киева стянули военных Нацгвардии.

Ранее сообщалось, что на пост предстоятеля новой украинской церкви, которая должна образоваться в результате «объединительного собора», утвержден митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.