Раскольники утвердили кандидата в предстоятели новой украинской церкви

Собор так называемого Киевского патриархата (КП) выбрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) кандидатом на пост предстоятеля новой украинской церкви, которая должна образоваться на предстоящем в субботу «объединительном» соборе в Киеве.

В поддержку митрополита Епифания выступили около 30 архиереев. Еще 12 поддержали митрополита Луцкого Михаила, передает ТАСС со ссылкой на издание «Украинская правда».

Отмечается, что голосование на соборе Киевского патриархата не означает, что на субботнем «объединительном» соборе не будет рассматриваться другой кандидат.

Указывается, что митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний входит в ближайшее окружение главы КП Филарета.

Ранее были названы кандидаты «Киевского патриархата» на пост главы «независимой церкви».

До этого спикер неканонического Киевского патриархата Евстратий (Зоря) сообщил, что Константинопольский патриархат предоставит Украине томос об автокефалии 6 января, в канун Рождества.