Названы кандидаты «Киевского патриархата» на пост главы «независимой церкви»

Так называемый Киевский патриархат предложит две кандидатуры на пост главы «объединенной церкви» Украины, сообщил источник.

«Митрополит» Переяславский и Белоцерковский Эпифаний (Думенко) называется в качестве «кандидата от Филарета», но не все «архиереи» КП его поддержали, передает «Интерфакс».

Источник пояснил, что некоторые из них боятся открыто идти против Филарета, но голосование на так называемом Объединительном соборе будет тайным.

Конкурентом Эпифания может стать «митрополит» Луцкий Михаил (Зинкевич), пишет fakty.ua.

Свой «собор» раскольники провели 13 декабря. Процедура голосования была открытой. В пользу кандидатуры Эпифания высказались около 30 «архиереев», тогда как 12 поддержали Михаила.

Напомним, спикер неканонического Киевского патриархата Евстратий (Зоря) сообщил, что Константинопольский патриархат предоставит Украине томос об автокефалии 6 января, в канун Рождества.