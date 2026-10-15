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    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

    3 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Германия становится главной угрозой для Европы

    Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.

    4 комментария
    15 октября 2026, 15:25 • Новости дня

    Бывший лидер юнионистов Северной Ирландии Дональдсон получил 15 лет тюрьмы

    Экс-главу партии Северной Ирландии Дональдсона осудили на 15 лет за насилие

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший лидер Демократической юнионистской партии Северной Ирландии Джеффри Дональдсон приговорен к 15 годам лишения свободы за совершение сексуальных преступлений.

    Политика признали виновным по 18 пунктам обвинения в преступлениях, совершенных в отношении двух человек в период с 1985 по 2008 год, передает ТАСС.

    Суд установил, что супруга осужденного Элеонор Дональдсон содействовала преступлениям и подстрекала мужа. Однако с учетом психического состояния женщины приговор ей вынесен не будет.

    «Этот человек не произнес ни слова сожаления, извинений или стыда и, вне всякого сомнения, уже не произнесет даже для того, чтобы дать своим жертвам хоть какое-то утешение», – заявил судья Пол Рамзи.

    Пару задержали в марте 2024 года, однако супруги отвергали все обвинения и были освобождены под залог. После этого Дональдсон ушел в отставку с поста лидера партии и лишился места в Палате общин британского парламента, куда избирался с 1997 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале кронпринцесса Норвегии Метте-Марит официально извинилась за дружбу с Джеффри Эпштейном.

    В прошлом году американский рэпер Канье Уэст появился на судебном заседании по уголовному делу P. Diddy.

    13 октября 2026, 14:46 • Новости дня
    Бывшего британского дипломата задержали после возвращения с «Валдая»

    Британского экс-дипломата задержали в Лондоне после поездки на «Валдай»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывшего британского дипломата Иэна Прауда на несколько часов задержала контртеррористическая полиция после возвращения в Лондон с мероприятий Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Экс-дипломата остановили в ночь на 2 октября после рейса из Москвы через Стамбул, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью Прауда для американского издания Responsible Statecraft.

    «Я не имел права хранить молчание и подвергся тщательному обыску, предоставив отпечатки пальцев и образец ДНК. Мне также пришлось сдать электронные устройства и сообщить пароли от них», – заявил Прауд.

    По его словам, правоохранители объяснили свои действия желанием задать несколько вопросов и проверить, не планирует ли он враждебный акт против Британии. При этом Прауд отметил, что не подозревался ни в чем незаконном.

    Бывший дипломат назвал свое задержание очередной эскалацией войны британских властей со свободой слова. Он подчеркнул, что заранее открыто уведомил МИД Британии о планируемой поездке, но не получил ответа от ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Британия подала России сигналы о возобновлении военных контактов.

    В июне посол России в Лондоне Андрей Келин обвинил Соединенное Королевство в стремлении уничтожить Россию.

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    15 октября 2026, 02:50 • Новости дня
    Зеленский ответил на вопросы о выборах и уходе с поста президента
    Зеленский ответил на вопросы о выборах и уходе с поста президента
    @ Кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что не собирается уходить в отставку, и высказался против проведения выборов на Украине, о которых говорил президент США Дональд Трамп.

    В ходе беседы с британским журналистом Пирсом Морганом Зеленский прокомментировал призывы к смене власти на Украине.

    Отвечая на вопрос о готовности покинуть должность, он заявил: «Конечно, нет».

    Зеленский столь негативно оценил инициативу проведения выборов, о которых ранее заявлял Дональд Трамп, отмечая упущенные главой киевского режима возможности для мирного урегулирования конфликта.

    Американский лидер выразил уверенность в необходимости избрания нового главы Украины для успешных переговоров с Россией.

    Срок полномочий Владимира Зеленского завершился 20 мая 2024 года, но выборочную кампанию отменили из-за всеобщей мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что Зеленскому следует провести выборы, а также признался, что украинцам пора бы сменить лидера на более договороспособного. Зеленский на это напомнил главе о праве граждан Украины  самостоятельно выбирать руководителя государства.

    Зеленский также обвинил главу Белого дома в предательстве Украины и переходе на сторону России.

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    15 октября 2026, 11:29 • Видео / Жизнь после боя
    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации

    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Адольф Бахитов, врач по образованию, вплоть до своего ранения лечил и спасал бойцов. Он уверен, что отдал долг Родине, но всегда готов вернуться в зону боевых действий.

    Почему боль в 15 баллов по 10-бальной шкале не приносит страдания? Какой спорт помогает вернуться к жизни? Как получить все выплаты по ранениям?
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    13 октября 2026, 12:52 • Новости дня
    Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России

    The Guardian: Лондон и Варшава призвали ЕС разобраться с активами России

    Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Британский политик Эд Милибанд и глава МИД Польши Радослав Сикорский заявили о необходимости скорейшего решения вопроса с использованием замороженных российских активов.

    Британия готова работать с Евросоюзом над вопросом замороженных российских активов, так как каждый неверный сигнал Москве вредит безопасности, пишет The Guardian.

    «Европе предстоит принять важные решения, в том числе по российским суверенным активам. Я думаю, нам нужно вернуться к этому вопросу», – заявил Милибанд.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский добавил, что Варшава годами испытывает разочарование из-за недостаточных действий европейских властей в отношении замороженных средств. По его словам, Еврокомиссия разрабатывает юридический инструмент для распределения рисков, чтобы Бельгия не оставалась один на один с возможными судебными исками со стороны Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва вернет замороженные в Евросоюзе активы. Летом ЕС пообещал Киеву пятый транш доходов от заблокированных средств России. В прошлом году депозитарий Euroclear похвалил решение европейских властей отказаться от изъятия российских активов.

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    15 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский шантажирует Трампа ударами по НПЗ

    Американист Дудаков: Зеленский ударами по НПЗ шантажирует администрацию США

    Эксперт: Зеленский шантажирует Трампа ударами по НПЗ
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Если до поездки в Лондон Владимир Зеленский избегал открытого конфликта с Дональдом Трампом, то после нее ужесточил риторику. Как отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков, Зеленский продолжает вести торг с Вашингтоном, ошибочно рассчитывая на ослабление президента США после промежуточных выборов.

    «Владимир Зеленский, объявляя о «возобновлении» ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, продолжает шантажировать администрацию США», – отметил американист Малек Дудаков.

    По его мнению, Зеленский «в лучших традициях криворожской дипломатии» пытается добиться от Штатов встречных уступок в обмен на прекращение ударов по НПЗ, отлично понимая, что у Дональда Трампа ограничено пространство для маневра.

    «До промежуточных выборов осталось менее трех недель. Позиции республиканцев слабы, и Зеленский рассчитывает, что после выборов Трамп превратится в «хромую утку». В Киеве полагают, что смогут работать непосредственно с демократами в Конгрессе в обход Белого дома. Но это мнение ошибочно: американский лидер даже в ослабленном состоянии сохранит широкие возможности для создания проблем Зеленскому», – подчеркнул собеседник.

    Среди инструментов давления политолог назвал сокращение объема передаваемых разведданных и ограничение использования терминалов Starlink на Украине – эта мера уже проходит тестирование. Также в зоне риска будущее механизма PURL, по которому европейские страны закупают американское оружие для Киева, добавил Дудаков.

    «За последний год Штаты таким образом продали вооружений на 7 млрд долларов – в том числе противоракеты PAC-3 для комплексов Patriot, дальнобойные авиабомбы, ракеты для HIMARS и другие системы», – перечислил эксперт. Он напомнил, что сами США сталкиваются с истощением собственных арсеналов.

    «В случае новой эскалации в Иране американцам могут срочно понадобиться противоракеты и другие средства ПВО. Поэтому не исключено, что программу PURL свернут. В таком случае ситуация для Зеленского может резко обостриться», – рассуждает спикер. По его оценкам, Лондон не в состоянии компенсировать ни военную, ни разведывательную поддержку, которую предоставляет Вашингтон.

    «У Британии значительно меньше военных спутников – всего шесть, тогда как у США их сотни, если не тысячи. Кроме того, страна переживает серьезный бюджетный кризис: Зеленский прибыл как раз накануне обсуждения осеннего бюджета, в котором образовалась дыра в 30 млрд фунтов стерлингов. К тому же арсеналы британской армии практически истощены», – заметил эксперт.

    Иными словами, положение Соединенного Королевства весьма непростое. «Зеленский, безусловно, стремится заручиться поддержкой Британии. Страна демонстрирует политическую волю продолжать противостояние, но ее реальные возможности объективно ограничены», – добавил американист.

    В свою очередь экс-депутат Верховной рады Олег Царев считает, что Зеленский, объявив о «возобновлении» ударов по российским НПЗ, «фактически послал» Трампа. «Три дня Зеленский сидел тихо, а потом поехал к британцам и сразу расхрабрился, раздухарился. В Лондоне его умеют вдохновить. Обратите внимание, что до поездки в Лондон Зеленский не решался идти на открытый конфликт с Трампом», – написал Царев в своем Telegram-канале.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью британскому изданию Financial Times заявил об отказе от приостановки ударов по российским НПЗ. «С нас хватит», – сказал он. Зеленский также раскритиковал стремление Вашингтона заключать деловые сделки с Москвой и явное восхищение президента США Дональда Трампа его российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Reuters.

    Кроме того, Зеленский вновь озвучил условия прекращения ударов по российской энергетике – взамен он хочет получить американские перехватчики Patriot. По его словам, такой вариант является для Киева «минимально приемлемым».

    Отметим, в ночь на четверг произошла массовая атака БПЛА на Рязанский НПЗ, сообщил глава региона Павел Малков в своем канале в Max. Кроме того, в Рязани на территории другого предприятия были повреждены склад и несколько автомобилей.

    По информации Минобороны, зенитными ракетными войсками, истребительной и армейской авиацией, мобильными огневыми группами перехвачены над регионом четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 69 БПЛА самолетного типа.

    Вице-премьер Александр Новак также сообщил, что дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской области. ВСУ продолжают наносить удары по объектам российского энергосектора, что вступает в противоречие с мирными усилиями США, заявил в связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Время, проведенное в Лондоне, не способствует миру», – заметил, в свою очередь, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. «Британские поджигатели войны знают, как продвигать войну и подрывать мир», – указал он.

    Напомним, в минувшую субботу Трамп призвал Украину сменить президента и осудил удары ВСУ по российской нефтяной инфраструктуре. За день до этого Белый дом объявил о заключении соглашения с Москвой по поставкам дизеля для снижения цен на мировом и американском рынках.

    Зеленский пожаловался, что во время паузы ВСУ были лишены американских систем раннего предупреждения о ракетных пусках, а скорость работы Starlink была снижена. По его словам, американские чиновники угрожали заблокировать передачу разведданных, если удары по российской энергетике не прекратятся.

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    14 октября 2026, 03:18 • Новости дня
    Британский военный флот остался без единственного ледокола из-за поломки
    Британский военный флот остался без единственного ледокола из-за поломки
    @ Paul Chiasson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Единственный ледокол (ледокольное патрульное судно) Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Protector был отбуксирован обратно в порт после выхода в море из-за неисправности сразу двух двигателей, пишет Telegraph.

    HMS Protector был вынужден прервать рейс и вернуться в порт Девонпорт. Инцидент произошел во вторник утром, когда корабль покидал Великобританию, пишет Telegraph.

    Теперь британским военным предстоит оценить, подлежит ли судно ремонту. Отмечается, что если ледокол не удастся восстановить, замена ему может появиться не раньше 2030-х годов.

    «В рамках плана инвестиций в оборону HMS Protector будет заменен на более современный вариант для сохранения возможностей ледового патрулирования», – заявил представитель Королевского флота.

    Он добавил, что корабль остается в составе флота, а любые решения о его ближайшем будущем будут приняты в надлежащее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2021 году на Украину прибыл британский ледокол James Clark Ross, который Украина приобрела для антарктических экспедиций.

    Его спуск на воду состоялся в 1990 году. Лондон согласился продать его Киеву за 5 млн долларов при начальной цене 10 млн.

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    15 октября 2026, 05:29 • Новости дня
    Британский офицер предрек разгром войск НАТО при атаке на Калининград

    Британский коммодор Джерми заявил о разгроме НАТО при атаке на Калининград

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия уничтожит все силы Североатлантического альянса, которые попытаются атаковать Калининград, заявил коммодор Королевского флота Британии в отставке Стив Джерми.

    «По мере того как приближается завершение конфликта на Украине, генералы НАТО могут посмотреть на Калининград и сказать: «Ну, если мы возьмем Калининград, то получим козырь, чтобы заставить русских сесть за стол переговоров». Это было бы идиотизмом. <…> Русские разгромили бы любые силы, которые попытались бы взять Калининград», – заявил Джерми в эфире YouTube-канала, передает РИА «Новости».

    По его словам, планы возможного нападения не удастся скрыть от Москвы.

    «От «Искандера» защиты нет. И если только западным войскам не удастся каким-то образом сохранить полную секретность, а это, я бы сказал, при современных системах почти невозможно, они понесут огромные потери. И речь, думаю, будет идти не просто о тысячах, а о десятках тысяч военнослужащих», – отметил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия применит весь арсенал при угрозе Калининграду.

    Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал угрозой применения силы учения НАТО у Калининградской области.

    В прошлом месяце Песков сообщил о защите Калининградской области от угроз НАТО.

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    14 октября 2026, 17:30 • Новости дня
    В доме пожилой британки обнаружили стол из посаженного Шекспиром дерева

    The Telegraph: В Британии нашли сделанный из посаженного Шекспиром дерева стол

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В бунгало 90-летней жительницы Великобритании обнаружили антикварный стол из тутового дерева, которое английский поэт и драматург Уильям Шекспир посадил в своем саду более 400 лет назад.

    Британка решила продать на аукционе стол, сделанный из тутового дерева, которое Уильям Шекспир посадил в своем саду 417 лет назад, пишет The Telegraph.

    Дерево росло возле поместья Нью-Плейс в Стратфорд-апон-Эйвоне. В XVIII веке его срубили по приказу священника Фрэнсиса Гастрелла, которому надоел бесконечный поток любопытных посетителей. Часть древесины приобрел столяр-краснодеревщик Джон Маршалл, который изготовил из нее круглый стол диаметром 135 сантиметров, передает РИА «Новости».

    Позднее предмет мебели выиграл в лотерею Мэтью Миллс, после чего стол передавался по наследству. В итоге он оказался у 90-летней праправнучки одного из владельцев, которая держала его в обеденном зале своего бунгало в Западном Суссексе на юге Англии. Биографию стола выяснил представитель аукционного дома Toovey's. Лот предварительно оценивается в 8 тыс. фунтов стерлингов (более 10 тыс. долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце украинцы высмеяли новый памятник Шекспиру в Полтаве.

    В январе Давосский форум назвали превратившимся в ничто.

    В прошлом году в Европе предрекли возвращение к идеалам Шарля де Голля и Конрада Аденауэра.

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    14 октября 2026, 00:29 • Новости дня
    Британские военные отработали возвращение контроля над Фолклендскими островами

    Times: Британия провела учения по захвату Фолклендских островов

    Tекст: Антон Антонов

    Британские военные в октябре провели на Фолклендских (Мальвинских) островах крупные учения по их захвату для возвращения контроля с участием десантников и местных сил обороны, пишет Times со ссылкой на источники.

    «Британские солдаты провели учения по захвату Фолклендских островов… Учения отразили события, имевшие место во время операции «Саттон» в мае 1982 года, когда Великобритания высадила войска для отражения аргентинского вторжения», – пишет Times.

    В учениях участвовали около 150 британских солдат из парашютно-десантного полка и около 100 местных волонтеров из Сил обороны Фолклендских островов. Военные отработали высадку морского десанта, ночную передислокацию на дистанцию более 30 км и боевые задачи в ближнем бою на скалистой местности, передает РИА «Новости».

    Прикрытие с воздуха во время учений обеспечивал истребитель Typhoon. Отмечается, что британская армия регулярно проводит тренировки на Фолклендах, но в октябре впервые был использован сценарий реальных боевых действий, тогда как в оборонном ведомстве настаивают, что маневры не связаны с недавними геополитическими событиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября политолог предсказал возможный ответ Британии на ультиматум Аргентины по Мальвинским островам.

    Тогда Аргентина предъявила Лондону ультиматум, потребовав начать переговоры по суверенитету над архипелагом.

    Дипломатическое ведомство южноамериканской страны вызвало послов Британии и Израиля из-за ситуации вокруг Мальвинских островов.

    Министерство иностранных дел Аргентины сообщило о планах подать иск против иностранных нефтяных компаний.

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    12 октября 2026, 19:06 • Новости дня
    Премьер Британии: Иран причастен к инциденту у авиабазы Фэрфорд

    Премьер Британии Бернэм: Иран причастен к инциденту у авиабазы Фэрфорд

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм заявил о возможной причастности Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) к инциденту около военной авиабазы Фэрфорд.

    «Я могу подтвердить, что, согласно нашей оценке, весьма вероятно, что инцидент на базе королевских ВВС Фэрфорд был скоординирован в Иране, почти наверняка под руководством Корпуса стражей исламской революции Ирана», – заявил Бернэм в Палате общин, передает ТАСС.

    Британский премьер добавил, что Лондон не намерен мириться с угрозами на своей территории. По его словам, власти пресекут использование Тегераном криминальных сетей и введут дополнительные санкции, чтобы ограничить возможности Ирана причинять вред.

    На сайте британского правительства уже обновился санкционный список против Ирана, куда вошли два физических лица – Рухолла Базганди и Али Тамарзадех. В Лондоне уверены, что они занимаются разведывательной деятельностью и планируют нападения в отношении жителей Великобритании и других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Корпус стражей исламской революции сообщил о ликвидации восьми боевиков на юго-востоке Ирана.

    Напомним, США вывели бомбардировщики из Британии из-за угрозы атаки Ирана.

    На прошлой неделе Тегеран отверг причастность к инциденту на этой военной базе.

    В прошлом месяце возле используемой американскими военными авиабазы Фэрфорд ввели режим чрезвычайной ситуации.

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    13 октября 2026, 11:44 • Новости дня
    Освобожденные британские заключенные вновь заполнили тюрьмы

    Telegraph: Тюрьмы Британии за неделю заполнили вышедшие по УДО преступники

    Tекст: Мария Иванова

    В Британии более трети мест в тюрьмах, освободившихся после массового выхода заключенных по условно-досрочному освобождению (УДО), снова заполнились в течение недели.

    Места были заняты теми же преступниками, которых правоохранителям приходилось арестовывать в течение нескольких дней или часов после их выхода из тюрьмы, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Telegraph.

    Сообщается, что 1 октября состоялось досрочное освобождение, увеличившее количество свободных мест в тюрьмах Англии и Уэльса на 677. Общее количество свободных мест достигло 2,2 тыс.

    «Однако всего неделю спустя свободные места сократились на 282, составив 1951», – пишет издание.

    С 2024 года британские правоохранители получили возможность отпускать преступников после отбывания половины срока из-за переполненности тюрем. С тех пор по программе на свободу вышли около 60 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Британии предложили переделать университеты в тюрьмы.

    Летом переполненные британские тюрьмы лишились тысяч камер из-за ремонта. Кроме того, они оказались переполнены из-за рецидивистов.

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    14 октября 2026, 11:57 • Новости дня
    Бернем пообещал Зеленскому «несокрушимую поддержку»
    Бернем пообещал Зеленскому «несокрушимую поддержку»
    @ JASON ALDEN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Британии Энди Бернем перед встречей в Лондоне с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил об ускорении поставок британских ракет LMM для борьбы с реактивными дронами.

    Британия ускорит передачу Украине легких многоцелевых ракет (LMM), эффективных против реактивных дронов, пишет The Guardian. Из объявленного в среду пакета на 45 млн фунтов Лондон ускорит поставки на 10 млн фунтов для самых срочных зимних нужд Киева.

    «Наша несокрушимая поддержка Украины жизненно важна для безопасности самой Британии и для того, чтобы у тех, кто на передовой, было оружие, необходимое для отпора России», – заявил Бернем. Премьер пообещал идти дальше и быстрее в поддержке Киева.

    Реактивные дроны летят выше и быстрее прежних винтовых Shahed, сбивать их труднее, поэтому Россия может поражать цели далеко за линией фронта, включая Киев. Британия уже обязалась выделить 1,6 млрд фунтов на более 5000 LMM для Украины за четыре года. Одновременно Лондон будет добиваться полного международного запрета на морские услуги при экспорте российского сжиженного природного газа.

    Зеленский и Бернем встречались дважды после того, как Бернем возглавил правительство в июле: украинский президент побывал на военно-морской базе в Портсмуте, а в августе Бернем приехал в Киев. Визит проходит на фоне усилившихся ударов по Украине и после того, как президент США Дональд Трамп заключил сделку о закупке российского дизтоплива, призвал Киев сменить руководство и объявил о прекращении огня по энергетической инфраструктуре, о котором Зеленский узнал впервые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторую ночь не получает от Запада разведданных о запуске ракет. Во вторник компания Lockheed Martin допустила выпуск в Европе ракет ПВО для Украины. В воскресенье глава Еврокомиссии фон дер Ляйен пообещала Киеву деньги на ракеты и дроны.

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    14 октября 2026, 05:26 • Новости дня
    Британия решила ускорить передачу ракет LMM Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Британская сторона намерена ускорить передачу киевскому режиму многоцелевых ракет Lightweight Multirole Missiles (LMM) на 45 млн фунтов стерлингов, сообщила канцелярия британского премьера Энди Бернема.

    «Британия усилит поддержку Украины, поставив ракеты для ПВО на 45 млн фунтов (60 млн долларов)», – приводит сообщение канцелярии ТАСС.

    Отмечается, что поставки ракет на сумму 10 млн фунтов будут ускорены, чтобы удовлетворить насущные потребности Украины в зимний период. Заявление канцелярии было сделано в преддверии встречи Бернема с Владимиром Зеленским в Лондоне.

    В марте прошлого года британская промышленность и Украина заключили сделку на 1,6 млрд фунтов, по которой Киеву планируется поставить более 5 тыс. ракет LMM.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Lockheed Martin допустила выпуск в Европе ракет ПВО для Украины.

    В прошлом месяце генсек НАТО Марк Рютте заявил о недостаточных поставках ракет ПВО для Украины.

    Канада и Украина согласовали поставку ракет ПВО на 350 млн долларов.

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    13 октября 2026, 13:03 • Новости дня
    Фарадж поддержал применение оружия против нелегалов в Ла-Манше

    Politico: Фарадж поддержал применение оружия против мигрантов в Ла-Манше

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж выступил в защиту плана, который разрешит королевским морским пехотинцам применять оружие против нелегальных мигрантов при пересечении Ла-Манша.

    Инициатива предполагает, что военнослужащие смогут открывать огонь на поражение в случае необходимости, пишет Politico.

    Фарадж заявил, что слова представителя его партии Роберта Дженрика о стрельбе по мигрантам были неверно истолкованы. «Любой человек в британской военной форме, по которому открыли огонь, имеет право ответить», – сказал политик.

    Глава Reform UK подчеркнул, что в лагерях для беженцев еженедельно происходят перестрелки и поножовщина. Он отметил, что власти имеют дело с серьезными международными преступными организациями. В свою очередь министр обороны от Лейбористской партии Люк Поллард назвал инициативу незаконной, отвратительной и противоречащей британским военным ценностям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник лидер партии Reform UK Найджел Фарадж предложил на пять лет прекратить прием беженцев в Британии. В прошлом месяце рекордное число нелегалов пересекло Ла-Манш на пути в страну за сутки. Летом Британию захлестнула очередная волна нелегалов.

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    13 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Засуха в Британии обнажила остатки поселений бронзового века

    Independent: В Британии на дне водохранилища нашли поселения бронзового века

    Tекст: Мария Иванова

    В британском графстве Девон на территории частично пересохшего водохранилища Фернворти нашли каменные хижины возрастом около 4 тыс. лет.

    Остатки доисторических поселений, включая восемь круглых домов, показались на поверхности после сильной летней жары, которая привела к падению уровня воды в водохранилище до 30% от максимума, передает РИА «Новости» со ссылкой на Independent.

    Ученые считают, что люди жили в этом районе как минимум с 2300 года до нашей эры. Перед наполнением водохранилища в 1942 году археологи уже находили там древнюю керамику и артефакты эпохи Тюдоров, связанные с добычей олова, а также монеты 1540 года. Само поселение, по оценкам специалистов, было заброшено около 1000 года до нашей эры.

    Из-за аномально засушливого лета в Великобритании пострадали многие водоемы. На данный момент 12 из 31 водохранилища в стране заполнены менее чем наполовину, а восемь находятся на критически низком уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе аномальная засуха оставила Британию без овощей.

    В прошлом году в Омской области нашли уникальный меч саргатской культуры.

    Ученые раскрыли тайну строительства пирамид на плато Гиза.

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    15 октября 2026, 15:27 • Новости дня
    С начала суток три самолета в Европе подали сигналы бедствия

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сразу три воздушных судна, включая разведывательный борт ВВС Британии Boeing Poseidon MRA1, передали в полете аварийный код.

    С начала суток три воздушных судна, включая самолет-разведчик британских ВВС, подали сигнал бедствия. В частности, британский Boeing Poseidon MRA1 передал код бедствия около 10:31 мск, находясь над Северным морем. Вскоре после этого он совершил посадку на военной авиабазе «Лоссимут» в Шотландии, пишет РИА «Новости».

    Позднее аварийный сигнал подал легкомоторный самолет Grob G115E, который находился в воздушном пространстве Британии. Он благополучно приземлился на базе королевских ВВС «Лиминг».

    Кроме того, о чрезвычайной ситуации сообщил экипаж пассажирского лайнера авиакомпании Volotea. Борт выполнял рейс из Тулузы в Кан, однако совершил посадку в Лиможе.

    Код 7,7 тыс. является универсальным сигналом, который пилоты используют при возникновении нештатной ситуации в полете. При этом его передача не всегда свидетельствует о непосредственной угрозе катастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг летевший во французский Кан самолет подал сигнал бедствия.

    На прошлой неделе следовавший в Лондон борт экстренно сел в Манчестере. А в прошлом месяце рейс Flydubai совершил экстренную посадку в Аравии.

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