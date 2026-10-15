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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

    3 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Германия становится главной угрозой для Европы

    Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.

    4 комментария
    15 октября 2026, 15:45 • Новости дня

    В Полтаве произошли повторные взрывы на фоне воздушной тревоги

    На территории украинской Полтавы зафиксировали новую серию взрывов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В украинской Полтаве на фоне работающих сирен воздушной тревоги вновь прогремели взрывы.

    В Полтаве на Украине прозвучали повторные взрывы, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский «24-й канал».

    Ранее в четверг глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич уже сообщал о взрывах в городе. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на территории Полтавской области объявлен сигнал воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сильный пожар произошел в Кировограде в результате взрывов. В тот же день в Киеве вновь прогремел взрыв после сигналов сирены.

    А во вторник также на фоне воздушной тревоги взрывы прогремели в Днепропетровске и Кривом Роге.

    15 октября 2026, 07:40 • Новости дня
    Российские военные поразили порт Измаил и два сухогруза с оружием для ВСУ
    Российские военные поразили порт Измаил и два сухогруза с оружием для ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России в ночь на четверг нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, которые доставляли грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Удары наносились беспилотными летательными аппаратами, указало ведомство в Max.

    В результате атаки в Одесской области была поражена инфраструктура порта Измаил. Этот объект использовался для разгрузки и хранения грузов военного и двойного назначения для обеспечения украинской армии.

    Кроме того, на переходе морем российские военные поразили два сухогруза. Эти морские суда доставляли в порт Одессы грузы военного назначения.

    В среду российские войска поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ.

    В понедельник ВС России атаковали еще один доставлявший грузы сухогруз.

    В воскресенье российские военные уничтожили используемый ВСУ дата-центр в Одессе.

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    15 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    Минобороны: ПВО сбила четыре ракеты и 69 дронов при атаке на НПЗ в Рязани
    Минобороны: ПВО сбила четыре ракеты и 69 дронов при атаке на НПЗ в Рязани
    @ Александр Рюмин/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские средства противовоздушной обороны в четверг утром перехватили четыре крылатые ракеты и десятки беспилотников в ходе массированной атаки ВСУ на нефтеперерабатывающий завод в Рязани, сообщило Минобороны.

    Попытка массированной атаки по предприятию была предпринята украинскими войсками в период с 4.00 до 7.00 мск,  указало ведомство в Max.

    Зенитные ракетные войска, авиация и мобильные огневые группы перехватили и уничтожили четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 69 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    В ведомстве добавили, что в результате падения обломков дронов на территории завода началось возгорание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в двух районах Рязани отменили занятия в школах из-за атаки беспилотников.

    После атаки на НПЗ в Рязанской области произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода.

    Владимир Зеленский объявил о возобновлении ударов по российским НПЗ.

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    15 октября 2026, 11:29 • Видео / Жизнь после боя
    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации

    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации. Рассказ ветерана СВО

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    Почему боль в 15 баллов по 10-бальной шкале не приносит страдания? Какой спорт помогает вернуться к жизни? Как получить все выплаты по ранениям?
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    15 октября 2026, 11:26 • Новости дня
    Зеленский обвинил Трампа в предательстве

    The Guardian: Зеленский почувствовал себя преданным Трампом из-за Starlink

    Зеленский обвинил Трампа в предательстве
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Лондоне, сообщил, что чувствует личное предательство со стороны президента США Дональда Трампа после внезапного ограничения доступа украинских военных к спутниковой системе Starlink.

    Владимир Зеленский в телеинтервью в Лондоне рассказал, что после более чем четырех лет войны считает себя лично преданным Дональдом Трампом из-за внезапного ограничения доступа украинской армии к спутниковой связи Starlink, что, по его словам, подрывает долгосрочную поддержку Киева со стороны США. «Действительно, да… но все немного сложнее, чем просто мои эмоции или мои чувства», – сказал украинский президент, добавив: «Жаль, что мы теряем, мы теряем сильного партнера», передает The Guardian.

    По данным Украины, в ночь на среду без объяснений была ограничена работа системы спутниковой связи Starlink, выпускаемой компанией SpaceX Илона Маска, но управляемой правительством США: терминалы перестали функционировать на скоростях свыше 100 миль в час, что вывело из строя большинство ударных дронов и ослабило наиболее эффективную систему ПВО вокруг Киева. Маск заявил, что сократить доступ решил не он, так как военная сеть Starshield контролируется американскими военными и, в конечном счете, президентом, а советник Зеленского по военным технологиям Сергей Бескрестнов расценил целенаправленное отключение как связанное с нынешней политической ситуацией и сообщил о резком падении эффективности перехвата дронов Shahed.

    Зеленский подчеркнул, что, по его убеждению, в Вашингтоне «знали, что делают», и отметил, что ночью Starlink был заблокирован SpaceX и властями США, что привело к «большим человеческим потерям» и гибели людей. Ограничения совпали с новым массовым ударом России баллистическими ракетами и ударными беспилотниками без предварительного предупреждения со стороны США, которые в течение многих лет заранее делились с Киевом разведданными о готовящихся атаках. Трамп во вторник отрицал, что его администрация сокращала обмен разведданными, однако Зеленский заявил в интервью американской радиостанции NPR, вышедшем в эфир в среду, что украинские военные советники получили из США угрозы о возможном ограничении такого обмена в будущем.

    Зеленский также сообщил, что Трамп потребовал от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые американский лидер обвинил в росте стоимости дизельного топлива, хотя, по оценкам большинства аналитиков, более сильное влияние на цены оказало закрытие Ормузского пролива после удара США и Израиля по Ирану. В то же время в Лондоне украинский лидер встретился с премьер-министром Британии Энди Бернемом, обсудив доступ к Starlink и обмен разведданными; Бернем пообещал ускорить поставки британских легких многоцелевых ракет и рассмотреть «все возможные пути» дополнительной помощи, а также объявил о выделении 17 млн фунтов на ремонт защитной оболочки над разрушенной Чернобыльской АЭС.

    Бернем заявил, что поддержка Киева со стороны Британии останется неизменной, и выразил готовность обсуждать предложенное Трампом прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, указав, что Москва не соблюдает это неформальное «перемирие». Ранее Трамп объявил об «энергетическом перемирии» между Россией и Украиной, о котором, по словам Зеленского, Киев узнал лишь из его публикации в сети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Киев заподозрил Дональда Трампа в личном приказе ограничить работу Starlink для украинских военных. США в тот же день официально опровергли свою причастность к сбоям в работе системы Starlink на Украине. В тот же четверг агентство Bloomberg передало, что польский политик Радослав Сикорский обвинил Илона Маска в политических играх вокруг работы Starlink.

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    15 октября 2026, 10:16 • Новости дня
    ФСБ задержала гражданина Швеции за подготовку диверсий в Псковской области
    ФСБ задержала гражданина Швеции за подготовку диверсий в Псковской области
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники ФСБ задержали в Псковской области гражданина Швеции, который воевал на стороне ВСУ и планировал устроить диверсии на российских военных объектах под видом вступления в ряды Вооруженных сил России, сообщили в российской спецслужбе.

    В Себежском районе Псковской области задержали подданного Швеции за незаконное пересечение границы с территории сопредельного государства, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    «Под легендой вступления в ряды Вооруженных сил России следовал в Российскую Федерацию для совершения диверсионно-террористических актов на военных объектах», – говорится в сообщении спецслужбы.

    По информации ведомства, с февраля по июнь 2026 года иностранец служил по контракту командиром отделения беспилотников в составе 24-го отдельного штурмового батальона, который признан в России террористической организацией. Следствие располагает документами, подтверждающими его участие в боевых действиях против российских войск.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Также рассматривается вопрос о возбуждении дел по статьям об участии в террористической организации и наемничестве.

    Ранее ФСБ предотвратила диверсию на воронежском аэродроме Балтимор, задержав россиянку, которая по заданию украинских спецслужб готовила атаку с помощью девяти беспилотников.

    В сентябре 2025 года в Самарской области диверсант ударил себя ножом при задержании.

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    15 октября 2026, 07:22 • Новости дня
    Маск призвал Зеленского уйти в отставку
    Маск призвал Зеленского уйти в отставку
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава компании SpaceX Илон Маск выразил уверенность, что Владимиру Зеленскому необходимо уйти в отставку из-за его страха перед окончанием конфликта и проведением президентских выборов.

    Бизнесмен прокомментировал публикацию одного из пользователей социальной сети X, обратившего внимание на заявления Зеленского в интервью английскому телеведущему Пирсу Моргану. Автор поста указал, что главный страх политика заключается в завершении конфликта и проведении президентских выборов, передает ТАСС.

    «И так бойня продолжится. Зеленскому время уйти», – заявил Маск.

    В четверг Зеленский заявил, что не собирается уходить в отставку. В понедельник журнал Newsweek назвал кандидатов на смену украинскому политику. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о готовности президента России Владимира Путина остановить удары по Украине в день выборов.

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    15 октября 2026, 09:56 • Новости дня
    Зеленский объявил о возобновлении ударов по российским НПЗ

    FT: Зеленский заявил о возобновлении атак на российские НПЗ

    Зеленский объявил о возобновлении ударов по российским НПЗ
    @ Dan Bashakov/AP/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска продолжат атаковать нефтеперерабатывающие заводы России после короткой паузы.

    Киев планирует продолжить нанесение ударов по нефтяной инфраструктуре России. «Запрет снят. Мы закончили», – заявил Зеленский, пишет Reuters со ссылкой на Financial Times.

    Президент Украины раскритиковал стремление Вашингтона заключать сделки с Москвой. Накануне президент США Дональд Трамп осудил украинские атаки на энергетические объекты и объявил о соглашении с Россией о поставках дизельного топлива для снижения цен, выросших после начала конфликта США и Израиля с Ираном. В ответ Киев приостанавливал удары на два дня.

    Зеленский пожаловался, что во время паузы украинские военные остались без американских систем раннего предупреждения о ракетных пусках, а скорость работы спутниковой связи Starlink была снижена. По его словам, американские чиновники угрожали заблокировать передачу разведданных, если удары по энергетике не прекратятся. Изначально снижение скорости объяснили техническим сбоем, однако украинский лидер подчеркнул, что отключение было преднамеренным.

    Отказаться от ударов по российским объектам Украина готова только в том случае, если взамен получит больше американских систем противоракетной обороны Patriot, что является минимальным приемлемым условием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Дональд Трамп опроверг прекращение передачи американских разведданных Украине. В понедельник Вашингтон потребовал от Киева не вредить американским потребителям. В воскресенье Владимир Зеленский отказался прекращать удары по российским НПЗ.

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    15 октября 2026, 09:33 • Новости дня
    На НПЗ в Рязанской области после атаки дронов произошел пожар
    На НПЗ в Рязанской области после атаки дронов произошел пожар
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате массовой атаки беспилотников в Рязанской области произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода, сообщил глава региона Павел Малков.

    «Сегодня ночью и утром наш регион подвергся массовой атаке БПЛА. На территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание», – сообщил губернатор в Max.

    Кроме того, в Рязани на территории другого предприятия повреждены склад и автомобили. По предварительной информации, пострадавших нет, материальный ущерб оценивается. На месте работают оперативные службы.

    Глава региона также выразил благодарность расчетам ПВО, мобильным огневым группам и всем защитникам Рязанской области.

    В среду вице-премьер Александр Новак сообщил, что дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях.

    Напомним, в ночь на четверг над страной нейтрализовали 166 дронов ВСУ.

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    15 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    На Украине заявили о возобновлении работы «военного пакета» Starlink
    На Украине заявили о возобновлении работы «военного пакета» Starlink
    @ Vincent Feuray/Hans Lucas/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На Украине в полном объеме возобновилась работа военного пакета спутникового интернета Starshield системы Starlink от компании SpaceX, сообщила украинская пресса.

    Источник в украинском военном ведомстве отметил, что работа «военного пакета» Starlink возобновлена, передает ТАСС со ссылкой на сообщение украинских СМИ.

    Собеседник добавил, что продолжаются контакты со SpaceX для выяснения всех обстоятельств и причин ограничений, возникших накануне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на Украине заподозрили экс-президента США Дональда Трампа в личном приказе ограничить работу Starlink для ВСУ.

    В среду Владимир Зеленский призвал основателя SpaceX Илона Маска вернуть украинским военным доступ к терминалам связи.

    В тот же день глава МИД Польши Радослав Сикорский пригрозил бизнесмену последствиями из-за этих ограничений.

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    15 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль: Киев продолжил удары по энергосектору России вопреки усилиям США
    Кремль: Киев продолжил удары по энергосектору России вопреки усилиям США
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина продолжает наносить удары по объектам российского энергосектора, что вступает в противоречие с мирными усилиями Соединенных Штатов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что удары по российским НПЗ и объектам энергосектора продолжались в эти дни, передает РИА «Новости».

    «Поэтому никакой новации здесь нет. Украинский, киевский режим продолжает наносить удары по этим объектам, тем самым, безусловно, вступая в серьезные противоречия с мирными усилиями Соединенных Штатов, американских переговорщиков, которые действительно прилагают очень энергичные усилия для того, чтобы как-то инициировать развитие мирного процесса», – заявил он.

    Он также напомнил слова вице-премьера Александра Новака, который отмечал отсутствие моратория на удары по объектам энергосектора в России со стороны Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Зеленский объявил о возобновлении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    В понедельник от Киева потребовали не вредить американским потребителям.

    В воскресенье США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по НПЗ.

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    15 октября 2026, 12:01 • Новости дня
    ВС России установили контроль над харьковскими Нефедовкой и Черным
    ВС России установили контроль над харьковскими Нефедовкой и Черным
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделениями группировки «Север» установлен контроль над Нефедовкой и Черным Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    ВС России в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, говорится в канале Max Минобороны.

    В кольце окружения установлен контроль над Нефедовкой и Черным. Продолжаются бои за освобождение Николаевки и Варваровки в Харьковской области.

    В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за установление контроля над Приколотным, Котовкой и Гогино.

    Нанесены огневые удары по опорным пунктам тяжелой механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах Федоровки и Малого Бурлука.

    Также в Харьковской области поражены живая сила и техника трех механизированных, двух мотопехотных бригад и двух штурмовых полков ВСУ у Липцов, Великих Проходов, Замуловки, Широкого, Заречного, Першотравневого, Курганного, Великого Бурлук,п Высокого и Гонтаровки, отчитались в Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Ленинским, Бариловкой и Первомайским.

    Всего в зоне ответственности группировки за минувшие сутки противник потерял свыше 175 военнослужащих и две станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Маяков, Карповки, Донецкого Донецкой Народной Республики (ДНР), Червоного Оскола и Малиевки Харьковской области.

    Потери ВСУ при этом составили до 220 военнослужащих, три бронемашины, три артиллерийских орудия и боевая машина РСЗО «Град».

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ около Краматорска, Славянска, Семеновки, Высокоивановки и Красного Молочара ДНР.

    Противник при этом потерял до 145 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты рядом с Тарасовкой, Ивановкой, Коломийцами, Черненково, Васильковкой, Подгавриловкой Днепропетровской области, Миролюбовкой и Райским Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, боевую машину РСЗО «Град» и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили запорожское Никольское и Лидино в ДНР.

    До этого ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области.

    Ранее армия России взяла под контроль сумскую Кияницу.

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    15 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский шантажирует Трампа ударами по НПЗ

    Американист Дудаков: Зеленский ударами по НПЗ шантажирует администрацию США

    Эксперт: Зеленский шантажирует Трампа ударами по НПЗ
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Если до поездки в Лондон Владимир Зеленский избегал открытого конфликта с Дональдом Трампом, то после нее ужесточил риторику. Как отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков, Зеленский продолжает вести торг с Вашингтоном, ошибочно рассчитывая на ослабление президента США после промежуточных выборов.

    «Владимир Зеленский, объявляя о «возобновлении» ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, продолжает шантажировать администрацию США», – отметил американист Малек Дудаков.

    По его мнению, Зеленский «в лучших традициях криворожской дипломатии» пытается добиться от Штатов встречных уступок в обмен на прекращение ударов по НПЗ, отлично понимая, что у Дональда Трампа ограничено пространство для маневра.

    «До промежуточных выборов осталось менее трех недель. Позиции республиканцев слабы, и Зеленский рассчитывает, что после выборов Трамп превратится в «хромую утку». В Киеве полагают, что смогут работать непосредственно с демократами в Конгрессе в обход Белого дома. Но это мнение ошибочно: американский лидер даже в ослабленном состоянии сохранит широкие возможности для создания проблем Зеленскому», – подчеркнул собеседник.

    Среди инструментов давления политолог назвал сокращение объема передаваемых разведданных и ограничение использования терминалов Starlink на Украине – эта мера уже проходит тестирование. Также в зоне риска будущее механизма PURL, по которому европейские страны закупают американское оружие для Киева, добавил Дудаков.

    «За последний год Штаты таким образом продали вооружений на 7 млрд долларов – в том числе противоракеты PAC-3 для комплексов Patriot, дальнобойные авиабомбы, ракеты для HIMARS и другие системы», – перечислил эксперт. Он напомнил, что сами США сталкиваются с истощением собственных арсеналов.

    «В случае новой эскалации в Иране американцам могут срочно понадобиться противоракеты и другие средства ПВО. Поэтому не исключено, что программу PURL свернут. В таком случае ситуация для Зеленского может резко обостриться», – рассуждает спикер. По его оценкам, Лондон не в состоянии компенсировать ни военную, ни разведывательную поддержку, которую предоставляет Вашингтон.

    «У Британии значительно меньше военных спутников – всего шесть, тогда как у США их сотни, если не тысячи. Кроме того, страна переживает серьезный бюджетный кризис: Зеленский прибыл как раз накануне обсуждения осеннего бюджета, в котором образовалась дыра в 30 млрд фунтов стерлингов. К тому же арсеналы британской армии практически истощены», – заметил эксперт.

    Иными словами, положение Соединенного Королевства весьма непростое. «Зеленский, безусловно, стремится заручиться поддержкой Британии. Страна демонстрирует политическую волю продолжать противостояние, но ее реальные возможности объективно ограничены», – добавил американист.

    В свою очередь экс-депутат Верховной рады Олег Царев считает, что Зеленский, объявив о «возобновлении» ударов по российским НПЗ, «фактически послал» Трампа. «Три дня Зеленский сидел тихо, а потом поехал к британцам и сразу расхрабрился, раздухарился. В Лондоне его умеют вдохновить. Обратите внимание, что до поездки в Лондон Зеленский не решался идти на открытый конфликт с Трампом», – написал Царев в своем Telegram-канале.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью британскому изданию Financial Times заявил об отказе от приостановки ударов по российским НПЗ. «С нас хватит», – сказал он. Зеленский также раскритиковал стремление Вашингтона заключать деловые сделки с Москвой и явное восхищение президента США Дональда Трампа его российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Reuters.

    Кроме того, Зеленский вновь озвучил условия прекращения ударов по российской энергетике – взамен он хочет получить американские перехватчики Patriot. По его словам, такой вариант является для Киева «минимально приемлемым».

    Отметим, в ночь на четверг произошла массовая атака БПЛА на Рязанский НПЗ, сообщил глава региона Павел Малков в своем канале в Max. Кроме того, в Рязани на территории другого предприятия были повреждены склад и несколько автомобилей.

    По информации Минобороны, зенитными ракетными войсками, истребительной и армейской авиацией, мобильными огневыми группами перехвачены над регионом четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 69 БПЛА самолетного типа.

    Вице-премьер Александр Новак также сообщил, что дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской области. ВСУ продолжают наносить удары по объектам российского энергосектора, что вступает в противоречие с мирными усилиями США, заявил в связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Время, проведенное в Лондоне, не способствует миру», – заметил, в свою очередь, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. «Британские поджигатели войны знают, как продвигать войну и подрывать мир», – указал он.

    Напомним, в минувшую субботу Трамп призвал Украину сменить президента и осудил удары ВСУ по российской нефтяной инфраструктуре. За день до этого Белый дом объявил о заключении соглашения с Москвой по поставкам дизеля для снижения цен на мировом и американском рынках.

    Зеленский пожаловался, что во время паузы ВСУ были лишены американских систем раннего предупреждения о ракетных пусках, а скорость работы Starlink была снижена. По его словам, американские чиновники угрожали заблокировать передачу разведданных, если удары по российской энергетике не прекратятся.

    Комментарии (2)
    15 октября 2026, 08:24 • Новости дня
    Следственный комитет завел 172 дела о пытках российских военнопленных

    СК завел 172 дела о пытках российских военнопленных

    Следственный комитет завел 172 дела о пытках российских военнопленных
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Следственный комитет России возбудил 172 уголовных дела по фактам насилия и жестокого обращения с военными со стороны Украины, сообщила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова.

    Российское ведомство расследует многочисленные преступления против захваченных бойцов. «Следственным комитетом России возбуждено не менее 172 уголовных дел», – сказала Жданова на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, передает ТАСС.

    По словам дипломата, пострадавшие российские военнослужащие рассказали о пытках электрическим током, избиениях, лишении пищи, травле собаками и имитациях расстрела. Российская делегация распространила материалы об этих инцидентах среди государств ОБСЕ.

    Жданова также отметила, что с 2014 года ведомство завело более 10 тыс. уголовных дел, фигурантами которых стали почти 2,5 тыс. представителей украинского руководства, силовых структур, радикальных объединений и наемников. Кроме того, в суд передано дело о геноциде населения Донбасса в отношении 41 представителя высшего политического и военного руководства страны.

    В ВСУ начали надевать на российских военнопленных «ошейники смерти».

    В июле в ООН потребовали остановить пытки пленных россиян на Украине.

    В июне Следственный комитет завершил расследование дел более 1,4 тыс. боевиков и наемников ВСУ.

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    15 октября 2026, 08:31 • Новости дня
    Журналист: Зеленский пережил нервный срыв из-за решения США по разведданным

    Журналист Христофору заявил о нервном срыве Зеленского из-за разведданных США

    Журналист: Зеленский пережил нервный срыв из-за решения США по разведданным
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский переживает нервное потрясение на фоне прекращения передачи американских разведывательных данных, сообщил кипрский журналист Алекс Христофору.

    Срыв украинского руководителя обусловлен текущей ситуацией в отношениях между Киевом и Вашингтоном, передает РИА «Новости».

    «У Зеленского, можно сказать, случился своего рода срыв – европейский срыв – на фоне всего происходящего в отношениях между Украиной и США», – отметил Христофору в эфире YouTube-канала.

    Журналист подчеркнул, что глава киевского режима переживает не без причины. По словам обозревателя, администрация Дональда Трампа перестала делиться с Украиной разведданными, из-за чего российские ракеты ударили по Киеву без предварительного включения сигналов воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Зеленский обвинил Дональда Трампа в предательстве Украины.

    Украинский руководитель отверг факт обсуждения с Вашингтоном остановки передачи разведданных.

    ВСУ лишились данных американских спецслужб из-за хамства Зеленского.

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    15 октября 2026, 06:06 • Новости дня
    Эксперт заявил о критических потерях ВСУ в запорожском Орехове

    Марочко заявил о критических потерях группировки ВСУ в Орехове

    Tекст: Катерина Туманова

    ВС России разгромили вражеские подразделения в Запорожской области, лишив противника возможности проводить полноценную ротацию и эвакуировать раненых из-за разрушенной логистики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения ВСУ в запорожском Орехове понесли критические потери под ударами российских военных, перебрасываемые Киевом резервы уже не смогут изменить тяжелую для противника ситуацию на линии соприкосновения.

    «Те подразделения, которые были в Орехове ранее, практически полностью уничтожены. А новые, которые Киев подбрасывает, не способны уже переломить ситуацию на поле боя», – заявил Марочко ТАСС.

    Из-за постоянного огневого контроля логистика украинских войск оказалась парализована. Солдаты лишены возможности использовать транспорт крупнее скутера, поэтому смена личного состава в 99% случаев проходит пешком, а эвакуация пострадавших стала практически невыполнимой задачей.

    По оценке военного эксперта, в подобных условиях остатки сил противника продержатся недолго. Он добавил, что у украинских формирований фиксируется острое истощение запасов вооружения и техники, а бойцы окончательно утратили боеспособность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные заняли новые позиции северо-западнее Орехова. ВКС России поразили пункты управления и дислокации подразделений ВСУ.

    Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области.

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    15 октября 2026, 09:19 • Новости дня
    США опровергли причастность к ограничению работы Starlink на Украине

    Axios: Администрация Трампа не имеет отношения к замедлению работы Starlink

    США опровергли причастность к ограничению работы Starlink на Украине
    @ Official SpaceX Photos

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Администрация президента США Дональда Трампа заявила о непричастности к замедлению работы системы спутникового интернета Starlink на Украине.

    Представители Белого дома сообщили украинским чиновникам, что не контролируют деятельность компании SpaceX и не несут ответственности за предполагаемые сбои, передает «Интерфакс» со ссылкой на Axios.

    Американские чиновники связывают проблемы со связью с технической неисправностью в системе.

    Однако, по данным портала, власти Украины подозревают, что ограничения были намеренно введены SpaceX с целью вынудить Киев согласиться с требованием Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    В среду советники президента Украины Владимира Зеленского обратились в Белый дом, ЦРУ и Пентагон с запросами о причинах сбоев и возможных путях их устранения. Один из источников отметил, что администрация Трампа намерена связаться со SpaceX для выяснения обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду советник Зеленского подтвердил ограничение доступа ВСУ к терминалам Starlink.

    В тот же день офицер ВСУ сравнил эти ограничения с ядерным ударом.

    Зеленский призвал Маска вернуть доступ к терминалам Starlink.

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