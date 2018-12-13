Киевский патриархат назвал дату предоставления Украине томоса об автокефалии

Константинопольский патриархат предоставит Украине томос об автокефалии 6 января, в канун Рождества, сообщил спикер неканонического Киевского патриархата Евстратий (Зоря).

«Томос Вселенского патриарха должно быть вручен предстоятелю (новой церкви) 6 января», – передает его слова ТАСС.

Между тем, ранее сообщалось глава раскольнического Киевского патриархата Филарет намерен взять под контроль так называемый объединительный собор, который должен собраться в Киеве 15 декабря.