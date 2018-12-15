Порошенко назвал поместную церковь элементом независимости Украины

Взгляд
15 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 15:34  |  vz.ru
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Россия получила колоссальную сверхприбыль от сделки с ОПЕК

Уже неделя прошла после соглашения ОПЕК+, а цены на нефть все не растутФото: Heinz-Peter Bader/Reuters
Всего два с половиной года сотрудничества с ОПЕК принесли России огромную прибыль. Российский бюджет получит дополнительно 5 трлн рублей, а нефтяные компании – 2 трлн рублей. Самым эффективным стал именно 2018 год. Получится ли у России и дальше извлекать сверхвыгоду? Подробности...
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Почему полет Ту-160 в Венесуэлу сильно взволновал США

Ту-160 однозначно способны нанести удар по объектам США из ВенесуэлыФото: Marcos Salgado/Xinhua/Global Look Press
Американский дипломат назвал российский стратегический бомбардировщик Ту-160 «самолетом из музея». Странным образом этот якобы музейный экспонат уже несколько дней наводит панику на чиновников США, прибыв в Венесуэлу, почти за 5 тыс. км от американских границ. Почему американцы устроили истерику и способен ли Ту-160 нанести ядерный удар по Вашингтону из Каракаса? Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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«Борцы с российской пропагандой» напали на Британию

Антироссийские тролли оказались также антииспанскимиФото: Seth Wenig/AP/ТАСС
На Западе продолжает развиваться скандал вокруг британской фабрики «интернет-эльфов». Ее служебным заданием было дискредитировать Россию. В результате, как выяснилось, целью атак «эльфов» стали уважаемые парламентарии. Основателями фабрики дезинформации оказались сотрудники британской разведки, а финансирует ее британский МИД. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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С блондинкой-комсомолкой нужно держать ухо востро

Катерина Кладо, киновед
Из-за своей наивности положительные герои порой не сразу видят в сегодняшнем приятеле вражеского наймита, а в любовнике – шпиона. Но потом детства чистые глазенки открываются. Дальше следует вывод: «Собаке – собачья смерть!» Подробности...

России нужны обычаи, чтобы Европа вытаращила глаза

Сергей Лукьяненко, писатель
Неоднократно слышал, что корень проблем наших отношений с западным миром – то, что мы белые. И еще ведем себя, негодяи, большей частью похоже на европейцев. И чем дальше, тем сильнее, вот ведь засада! Подробности...
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Сторонники многополярного мира своих не бросают

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Венесуэла – это государство, которое испытало на себе все методы и подходы сетевой войны, от мягкого информационного давления до жесткого мятежа с применением силы. Но стартом к захвату государства обычно являются именно выборы. Подробности...
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      Президент России посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну. Монумент был открыт в центре Москвы в столетнюю годовщину со дня рождения литератора и общественного деятеля
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      Названа самая красивая девушка мира

      На конкурсе «Мисс мира» определили самую красивую девушку 2018 года. Победительницей состязания стала 26-летняя жительница Мексики Ванесса Понсе, которая работает директором реабилитационного центра. Россиянка смогла войти лишь в 30-ку лучших
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      «Яндекс» представил новый телефон

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          Порошенко назвал поместную церковь элементом независимости Украины

          15 декабря 2018, 14:16

          Текст: Анна Инсарова

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          Единая православная поместная церковь является одним из ключевых элементов независимости Украины, заявил президент страны Петр Порошенко.

          Мы остановили агрессора, мы сохранили государство, мы построили боеспособную армию. Мы утверждаем украинский язык – составляющую силы и успеха украинского народа. В последнее время мы еще больше убедились, что и единая православная поместная церковь является одним из ключевых элементов независимости Украины», – написал Порошенко в Twitter.

          Напомним, 15 декабря в Софийском соборе проходит объединительный собор, на котором должен быть избран предстоятель новой украинской церкви.

          Для защиты мероприятия полицейские в Киеве усилили охрану для обеспечения порядка и безопасности.

          Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывал руководителей мировых церквей, генеральных секретарей ООН и ОБСЕ, глав Франции и Германии обратить внимание на нарушения прав духовенства и верующих канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.


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