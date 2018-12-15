Порошенко назвал поместную церковь элементом независимости Украины

Единая православная поместная церковь является одним из ключевых элементов независимости Украины, заявил президент страны Петр Порошенко.

Мы остановили агрессора, мы сохранили государство, мы построили боеспособную армию. Мы утверждаем украинский язык – составляющую силы и успеха украинского народа. В последнее время мы еще больше убедились, что и единая православная поместная церковь является одним из ключевых элементов независимости Украины», – написал Порошенко в Twitter.

Напомним, 15 декабря в Софийском соборе проходит объединительный собор, на котором должен быть избран предстоятель новой украинской церкви.

Для защиты мероприятия полицейские в Киеве усилили охрану для обеспечения порядка и безопасности.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывал руководителей мировых церквей, генеральных секретарей ООН и ОБСЕ, глав Франции и Германии обратить внимание на нарушения прав духовенства и верующих канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.