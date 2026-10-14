Родственники растерзанного тигром британца сообщили о болезни погибшего

Растерзанный тигром британец страдал психическим заболеванием

Tекст: Мария Иванова

О состоянии здоровья британца заявили его родственники, передает РИА «Новости».

«К сожалению, Уильям на протяжении многих лет страдал от серьезного психического заболевания, и в результате ему были назначены сильнодействующие лекарства», – заявила семья Чапмана.

Близкие погибшего попросили общественность не спекулировать на теме трагедии и добавили, что роль болезни и медикаментов в инциденте установит полиция.

Ранее газета The Guardian со ссылкой на полицию писала, что мужчина сам спрыгнул в вольер тигра, после чего животное на него напало. Экстренные службы констатировали смерть британца на месте происшествия.

Телеканал Sky News отмечает, что в детстве Чапман был актером. В 2009 году он снялся в британской комедии «Может содержать орехи» и документальном сериале «Правдивые истории».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье тигр убил человека в британском зоопарке. Руководство учреждения отказалось усыплять напавшее на посетителя животное.