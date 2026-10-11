Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»5 комментариев
Британский зоопарк отказался усыплять убившего посетителя тигра
Зоопарк в Британии отказался усыплять растерзавшего мужчину тигра
Руководство зоопарка в британском графстве Йоркшир приняло решение сохранить жизнь тигру по кличке Алтай, который растерзал спрыгнувшего к нему в вольер мужчину.
«Мы можем всех заверить в том, что он цел и невредим и не будет подвергнут эвтаназии в связи с этим инцидентом», – говорится в публикации парка, которую передает РИА «Новости».
В заявлении отмечается, что в воскресенье парк закрыт, а затронутым инцидентом сотрудникам оказывается помощь. Представители зоопарка также выразили соболезнования семье и близким погибшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в британском зоопарке тигр убил человека.
В феврале жертвой амурского тигра в Приморье оказался молодой моряк.
В прошлом году тигр в Мариуполе убил сотрудника зоопарка во время кормления.