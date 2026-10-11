Британский зоопарк отказался усыплять убившего посетителя тигра

Зоопарк в Британии отказался усыплять растерзавшего мужчину тигра

Tекст: Ольга Иванова

«Мы можем всех заверить в том, что он цел и невредим и не будет подвергнут эвтаназии в связи с этим инцидентом», – говорится в публикации парка, которую передает РИА «Новости».

В заявлении отмечается, что в воскресенье парк закрыт, а затронутым инцидентом сотрудникам оказывается помощь. Представители зоопарка также выразили соболезнования семье и близким погибшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в британском зоопарке тигр убил человека.

В феврале жертвой амурского тигра в Приморье оказался молодой моряк.

В прошлом году тигр в Мариуполе убил сотрудника зоопарка во время кормления.