  • Новость часаБритания поддержала Зеленского после призыва Трампа сменить лидера Украины
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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как Зеленский превратил Европу в село Степанчиково

    Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Киев получил первое корейское предупреждение

    Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.

    4 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    5 комментариев
    11 октября 2026, 16:05 • Новости дня

    Британский зоопарк отказался усыплять убившего посетителя тигра

    Зоопарк в Британии отказался усыплять растерзавшего мужчину тигра

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководство зоопарка в британском графстве Йоркшир приняло решение сохранить жизнь тигру по кличке Алтай, который растерзал спрыгнувшего к нему в вольер мужчину.

    «Мы можем всех заверить в том, что он цел и невредим и не будет подвергнут эвтаназии в связи с этим инцидентом», – говорится в публикации парка, которую передает РИА «Новости».

    В заявлении отмечается, что в воскресенье парк закрыт, а затронутым инцидентом сотрудникам оказывается помощь. Представители зоопарка также выразили соболезнования семье и близким погибшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в британском зоопарке тигр убил человека.

    В феврале жертвой амурского тигра в Приморье оказался молодой моряк.

    В прошлом году тигр в Мариуполе убил сотрудника зоопарка во время кормления.

    8 октября 2026, 20:58 • Новости дня
    Постпред при ОЗХО Тарабрин сообщил о смертях на Западе от украинского химиката
    Постпред при ОЗХО Тарабрин сообщил о смертях на Западе от украинского химиката
    @ Сергей Отрошко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин сообщил о гибели людей в Британии и Канаде от доставленного с Украины вещества.

    Тарабрин сообщил о смертях жителей Британии и Канады от доставленного с Украины химиката. По его словам, жертвы заказали отравляющее вещество через интернет, после чего оно было отправлено в западные страны под видом пищевого консерванта, передает ТАСС.

    «Мимо их внимания прошли смерти в Великобритании и Канаде в результате отравления поставленным с Украины под видом пищевого консерванта химическим веществом, заказанным жертвами через веб-сайт. Дошло уже до того, что родные пострадавших умоляют о справедливости», – заявил Тарабрин на сессии Исполнительного совета организации, комментируя позицию западных стран.

    Он отметил, что из уважения к родственникам не будет публично раскрывать имена погибших граждан. По словам постпреда, если ОЗХО относит подобные инциденты к сфере своего внимания, то эти случаи должны стать предметом обсуждения в организации наравне с другими отравлениями в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Москва сообщила о систематическом применении украинскими войсками токсичных химикатов.

    В прошлом году российские военные сбили в ЛНР беспилотник с химическим оружием.

    В 2024 году Россия представила ОЗХО доказательства использования Украиной отравляющих веществ в Курской области.

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    10 октября 2026, 21:24 • Новости дня
    Премьер Британии заявил о тяжелых сутках для Украины

    Премьер Великобритании Бернем заявил Зеленскому о тяжелом дне для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем в ходе переговоров с Владимиром Зеленским признал, что последние 24 часа стали для украинской стороны тяжелыми.

    В ходе диалога британский премьер указал на трудности, с которыми столкнулся Киев за последние сутки, и вновь выразил украинской стороне полную солидарность, передает РИА «Новости».

    Энди Бернем также пообещал продолжать оказывать давление на Россию. Политики договорились организовать личную встречу в ближайшие дни.

    Накануне президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами отметил, что Украине необходимо найти нового руководителя. Кроме того, американский лидер по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным сообщил о достигнутой договоренности по поставкам в Штаты российского дизельного топлива.

    Американский лидер призвал сменить Владимира Зеленского.

    В субботу глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал историческими слова Дональда Трампа о смене власти на Украине.

    Украинская делегация отправилась в Киев после прекращения переговоров в США из-за сделки Трампа с Россией по дизельному топливу.

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    11 октября 2026, 13:50 • Видео
    Евросоюз придумал новый способ украсть у России

    В Еврокомиссии придумали новый способ изъять порядка 200 млрд евро из российских активов, чтобы отдать их Украине «до выплаты репараций». В чем суть?

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    10 октября 2026, 03:33 • Новости дня
    Telegraph заявила о нехватке командиров для танков Challenger 2 в Британии
    Telegraph заявила о нехватке командиров для танков Challenger 2 в Британии
    @ Jussi Nukari/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Британской армии не хватает командиров для танков Challenger 2, пишет Telegraph.

    Британская армия столкнулась с нехваткой командиров для части основных боевых танков Challenger 2 после того, как были отменены решающие учения ради сокращения расходов, пишет Telegraph со ссылкой на армейский источник.

    Военнослужащие и офицеры 3-й дивизии, главного бронетанкового соединения Британии, должны были в 2026 году получить квалификацию командиров танков на учениях Cyclone, однако маневры отменили в конце лета, и программа подготовки сорвалась. По данным издания, из примерно 150 исправных Challenger 2 до 50 машин не имеют полностью подготовленных командиров.

    «Это означает, что можно задействовать только около 100 танков, треть выведена из эксплуатации», – заявил собеседник газеты, добавив, что моральный дух в дивизии «на нуле».

    Источник подчеркнул, что при нехватке подготовленных командиров подразделения не могут полноценно функционировать и это снижает боевые возможности армии, а также выразил опасения, что в случае крупного конфликта в Европе командиров танков окажется недостаточно.

    Представитель армии отверг эти утверждения и заявил, что обеспеченность экипажами на боевых машинах не пострадала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце британская армия остановила крупные учения из-за нехватки средств.

    В феврале США и Британия провели танковые учения у границы России.

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    8 октября 2026, 17:22 • Новости дня
    Евкуров назвал Британию самой недружественной России страной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров заявил, что Британия занимает первое место среди всех враждебных государств по своим политическим действиям.

    Лондон является лидером среди недружественных стран по отношению к России, считает Евкуров, передает ТАСС. «В политическом плане, если и не в военном, я думаю, что Великобритания стоит первая во всех недружественных нам действиях. Чего стоит один только визит Бориса Джонсона в 2022 году в Киев, когда руководство Украины уже согласилось на переговоры. А он убедил их, что этого делать нельзя», – заявил он в интервью журналу «Политика».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лондон расширил антироссийский санкционный список на 26 позиций.

    В прошлом месяце МИД назвал законной целью британские военные объекты на Украине.

    Летом Джонсон опроверг причастность к срыву мирных переговоров по Украине.

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    8 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Британия открыла в Киеве бизнес-центр для оборонных предприятий

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство обороны Британии сообщило об открытии в Киеве специализированного бизнес-центра для поддержки малых и средних британских предприятий, работающих в военной промышленности.

    В Киеве начал работу бизнес-центр для малых и средних британских оборонных компаний, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны Британии. «На Украине открылся первый специализированный бизнес-центр для промышленных британских предприятий… Он стал результатом тесного сотрудничества между Национальной дирекцией по вооружениям, промышленными партнерами и представителями финансовой отрасли», – говорится в заявлении британского оборонного ведомства.

    Отмечается, что новая площадка поможет британскому бизнесу выстраивать отношения с украинскими партнерами. Кроме того, центр предназначен для сбора информации о ситуации на местах, а также для совместных разработок, производства и инвестиций.

    Национальная дирекция по вооружениям, участвовавшая в создании центра, является частью оборонного ведомства Британии и отвечает за управление арсеналом британских вооруженных сил.

    Ранее Россия выразила протест Британии из-за поставок оружия Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом кадровый голод замедлил производство оружия на украинских предприятиях.

    До этого Британия испытала новое дальнобойное оружие для передачи украинским войскам.

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    10 октября 2026, 19:21 • Новости дня
    В Лондоне прошел многотысячный марш против поставок оружия Израилю

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Лондона состоялась акция протеста с участием десятков тысяч человек, которые потребовали от правительства Великобритании прекратить продажу оружия Израилю.

    Марш начался на набережной Виктории напротив Вестминстерского дворца и завершился на улице Уайтхолл. Демонстранты дважды пересекли Темзу, из-за чего в центре города было перекрыто автомобильное движение, передает ТАСС.

    Участники акции принесли флаги Палестины и транспаранты с призывами к свободе Палестины и обвинениями Израиля. Отдельной колонной прошли потомки жертв Холокоста, осудившие военную операцию в Газе.

    Также на марше были замечены баннеры с призывом исключить Корпус стражей исламской революции из списка запрещенных организаций и выражением солидарности с французскими старшеклассниками. Мероприятие организовала «Палестинская коалиция».

    Параллельно у здания Скотленд-Ярда несколько десятков сторонников Израиля провели демонстрацию под лозунгом «Остановите ненависть».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу британские евреи выступили против политики Израиля.

     В сентябре прошлого года израильская оборонная фирма закрыла объект в Британии из-за протестов.

    До этого знаменитости Британии потребовали прекратить поставки оружия Израилю.

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    8 октября 2026, 19:07 • Новости дня
    Граждан Латвии задержали за проникновение на военную базу в Британии

    В Британии за проникновение на базу ВВС задержали двоих граждан Латвии

    Tекст: Ольга Иванова

    Британская полиция задержала двух граждан Латвии, которые пробрались на территорию базы королевских ВВС Молсуорт в графстве Кембриджшир.

    Двое проживающих в Британии граждан Латвии были задержаны за незаконное проникновение на базу королевских ВВС Молсуорт в графстве Кембриджшир, передает ТАСС со ссылкой на заявление Скотленд-Ярда.

    В ночь на четверг мужчины проделали брешь в ограждении и проникли на военный объект. Внимание военной полиции привлек автомобиль, который задержанные оставили рядом с базой.

    Подозреваемым 36 и 32 года. Изначально их задержали за незаконное проникновение на запрещенную территорию и нанесение ущерба имуществу, однако теперь им также вменяют нарушение закона о национальной безопасности. Оба остаются под стражей в Кембриджшире.

    В полиции подчеркнули, что этот инцидент, по предварительным данным, не связан с событиями в конце сентября у авиабазы Фэрфорд в графстве Глостершир. Тогда были задержаны пять человек по подозрению в нарушении законов о терроризме, но позже они были отпущены под залог, а в их автомобилях не нашли взрывчатку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг военнослужащего ВМФ Британии обвинили в работе на иностранное государство.

    В среду США усилили безопасность военных баз в Европе из-за иранской угрозы.

    Британская полиция задержала двух человек за попытку проникнуть на военно-морскую базу.

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    8 октября 2026, 18:03 • Новости дня
    Полиция Британии признала незаконными обыски у экс-принца Эндрю по делу Эпштейна

    Tекст: Денис Тельманов

    Полиция долины Темзы в ходе слушаний в Высоком суде Англии и Уэльса признала незаконность двух ордеров на обыск в домах бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора.

    Правоохранительные органы сознались, что предоставили неверную информацию Центральному уголовному суду Лондона, который в начале года разрешил провести следственные действия у брата короля Британии, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

    О судебном процессе, который бывший принц инициировал против полиции, стало известно в начале октября. Эндрю Маунтбеттен-Виндзор потребовал проверить законность выдачи ордеров на обыски в его бывшей резиденции на территории Виндзорского замка и в коттедже в королевском поместье Сандрингем.

    Бывший принц был задержан в феврале по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Полиция проверяет информацию о том, что он передавал конфиденциальные сведения уличенному в педофилии американскому финансисту Джеффри Эпштейну во время работы специальным представителем страны по международной торговле.

    Спустя несколько часов после допроса брата монарха отпустили без предъявления обвинений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший принц Эндрю подал в суд на британскую полицию.

    Весной правоохранительные органы начали расследовать его возможные секс-преступления.

    В феврале Карл III распорядился допустить следствие к документам родственника.

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    9 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Проникших на базу ВВС в Британии граждан Латвии освободили под залог

    Tекст: Денис Тельманов

    Британская полиция освободила под залог двух граждан Латвии, которые ранее незаконно проникли на базу королевских военно-воздушных сил Молсуорт.

    Двое латвийских граждан, задержанных за проникновение на базу королевских ВВС в английском графстве Кембриджшир, отпущены на свободу, передает ТАСС со ссылкой на заявление Скотленд-Ярда.

    «Оба мужчины – граждане Латвии, проживающие в Великобритании, – были доставлены в полицейский участок графства Кембриджшир, но впоследствии освобождены под залог с соблюдением строгих условий на время продолжения расследования», – сообщили в столичной полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правоохранительные органы задержали граждан Латвии за проникновение на британскую военную базу.

    На прошлой неделе Иран отверг причастность к инциденту на этом объекте.

    В прошлом месяце британские власти связали задержанных у базы ВВС с Тегераном.

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    9 октября 2026, 06:20 • Новости дня
    Уроженка Сомали заняла место бывшего премьера Стармера в парламенте Британии

    Sky News: Уроженка Сомали выиграла выборы на место Стармера в парламенте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представительница Лейбористской партии Сагал Абди-Вали одержала победу на дополнительных выборах в британский парламент, заняв депутатское место бывшего премьер-министра страны Кира Стармера.

    Сагал Абди-Вали выиграла выборы в округе Холборн и Сент-Панкрас на севере Лондона, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sky News.

    Она получила 12 292 голоса, что составило 45,17% от общего числа. Второе место занял лидер партии зеленых Зак Полански с результатом 8 928 голосов. Третьими стали консерваторы, получившие 1 922 голоса, четвертой – партия Reform UK с 1 612 голосами, пятыми – либерал-демократы с 924 голосами.

    Дополнительные выборы состоялись в связи с тем, что в начале сентября бывший премьер-министр Британии Кир Стармер сложил полномочия депутата. Он представлял этот традиционно голосующий за лейбористов округ с 2015 года. Сама Абди-Вали родилась в 1984 году и переехала в Великобританию из Сомали в возрасте шести лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер назвал сроки выборов нового лидера лейбористов. Партия потеряла половину мест по итогам региональных выборов в Британии. Британские лейбористы назвали Стармера токсичным и отстранили от участия в кампании.

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    8 октября 2026, 18:20 • Новости дня
    Посольство в Лондоне исключило смену курса России из-за санкций Британии

    Посольство: Британские санкции не повлияют на курс России

    Tекст: Ольга Иванова

    Ограничительные меры Британии не заставят Москву изменить политический вектор, приоритетом которого остается защита национальных интересов, заявили в российском посольстве в Лондоне.

    Санкционное давление со стороны Лондона не приведет к изменению политики государства. «Россия не изменит свой курс: защита национальных интересов и устойчивое развитие остаются безусловными приоритетами», – подчеркнули в дипмиссии, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лондон расширил антироссийский санкционный список на 26 позиций.

    На прошлой неделе российское посольство назвало циничными новые ограничения Британии.

    В прошлом месяце МИД России пообещал ответить на расширение антироссийских санкций Евросоюза.

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    11 октября 2026, 11:10 • Новости дня
    В британском зоопарке тигр убил человека

    Tекст: Игорь Иножарский

    В британском Йоркшире посетитель зоопарка получил несовместимые с жизнью травмы после того, как незаконно проник в вольер с тигром.

    Мужчина перелез через ограждение в вольер к тигру в Йоркширском парке дикой природы и подвергся нападению хищника, пишет Independent.

    Экстренные службы прибыли на место происшествия в субботу днем. «Экстренные службы прибыли, и, к сожалению, несмотря на все усилия медицинского персонала, мужчина был признан мертвым на месте происшествия», – сообщили в полиции Южного Йоркшира.

    Правоохранители добавили, что животное не пострадало и осталось в своем вольере, угрозы для других посетителей нет. Личность погибшего пока не раскрывается, но полиция уже уведомила его семью.

    Пользователей социальных сетей призвали не распространять кадры нападения, которые появились в интернете. Сам зоопарк эвакуировали и закрыли до конца выходных для выяснения обстоятельств инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце зоопарк в Ставрополе приютил спасенного в зоне спецоперации на Украине тигренка. В феврале охотник погиб в результате нападения амурского тигра в Приморье. В прошлом году тигр в мариупольском зоопарке убил сотрудника во время кормления.

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    9 октября 2026, 06:03 • Новости дня
    Британских моряков обучили сбивать дроны с подлодок пожарными шлангами

    Sun: Британские моряки научились защищать АПЛ от дронов шлангами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Личный состав военно-морских сил Британии обучают использовать пожарные рукава для защиты атомных субмарин от атак беспилотников из-за отсутствия на кораблях штатных систем противовоздушной обороны.

    Струи воды под высоким давлением остаются единственным средством отражения воздушных атак на британских субмаринах класса Vanguard стоимостью 5,2 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Sun.

    Корабли несут баллистические ракеты Trident 2, однако в качестве последней линии обороны вынуждены использовать шланги с брандспойтами. Их размещают на палубах на время пребывания подлодок на шотландской базе «Клайд». Издание отмечает, что субмарины наиболее уязвимы при всплытии и во время длительной стоянки в порту.

    Предполагается, что напор воды позволит сбивать с траектории малогабаритные дроны. При этом представители британских военно-морских сил настаивают, что базы защищены физическими барьерами, патрулями и системами противодействия беспилотникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг британские коммандос отработали скрытную высадку с немецкой подводной лодки. СМИ сообщили о неготовности Лондона противостоять российской субмарине «Хабаровск». Британский монарх Карл III подарил Дональду Трампу колокол с разобранной подлодки.

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    9 октября 2026, 10:11 • Новости дня
    В Британии исключили скорое производство Украиной ракет Storm Shadow

    Figaro: Украине далеко до создания собственного производства ракет Storm Shadow

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель министра обороны Британии по делам вооруженных сил Луиза Сандер-Джонс заявила, что Украине пока далеко до начала собственного производства крылатых ракет SCALP и Storm Shadow из-за технической сложности этих систем.

    «Я думаю, что нам еще до этого далеко попросту из-за сложности этих систем вооружения», – заявила Сандер-Джонс в интервью изданию Figaro. Так она ответила на вопрос о том, сможет ли Украина производить эти ракеты самостоятельно, передает РИА «Новости».

    Заместитель министра обороны Британии добавила, что в настоящее время стороны изучают проекты, которые можно реализовать быстро, в частности, по вопросу нанесения ударов средней дальности.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Британия находится в шаге от того, чтобы официально стать соучастницей конфликта на Украине.

    По ее словам, новый кабинет во главе с премьер-министром Энди Бернемом имел шанс начать все с чистого листа, но выбрал путь дальнейшего разжигания кризиса. Дипломат отметила, что первый зарубежный визит Бернем совершил в Киев, где пообещал помочь украинской стороне с производством ракет SCALP и Storm Shadow.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Евросоюз оплатил производство дронов и ракет на украинских предприятиях.

    Вооруженные силы России на этой неделе нанесли удар по месту производства ракет «Фламинго» в Киеве.

    Летом официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о передаче Лондоном Киеву технологий крылатых ракет Storm Shadow.

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    11 октября 2026, 13:21 • Новости дня
    Дмитриев призвал ЕС и Британию перестать разжигать конфликт на Украине

    Дмитриев: ЕС должен перестать разжигать войну

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал правительства Британии и Евросоюза прислушаться к своим гражданам и перестать разжигать конфликт.

    Дмитриев обратился к западным политикам с призывом прекратить спонсирование боевых действий, передает ТАСС.

    «Правительства Великобритании и ЕС, милитаристы (переполненные мигрантами, недополучающие дизель, нефть и газ) должны перестать разжигать войну. Весь мир, британский народ и европейцы хотят мира. И они хотят, чтобы руководство Украины тоже хотело мира», – написал Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Дмитриев предрек приближение выборов на Украине.

    В субботу глава РФПИ назвал историческими слова Дональда Трампа о смене власти в республике.

    В пятницу он оценил пользу от энергетического сотрудничества России и США.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Евросоюз придумал новый способ украсть у России

      В Еврокомиссии придумали новый способ изъять порядка 200 млрд евро из российских активов, чтобы отдать их Украине «до выплаты репараций». В чем суть?

    • Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

      Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.

    • «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

      Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    • «Прийти» или «придти»: как правильно пишется слово, правило и как легко запомнить

      Правильно писать только «прийти»: вариант «придти» современной литературной норме не соответствует. Путаница возникает из-за слова «идти» и форм «приду», «придешь», «придет», в которых буква «д» действительно появляется. Разбираемся, почему в неопределенной форме нужно писать «прийти», как быстро проверить себя и запомнить правильный вариант без сложных правил.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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