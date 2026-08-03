  • Новость часаТрамп объявил о переговорах США и Ирана
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    Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.

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    Олег Хавич Олег Хавич Как Польша получила Западную Украину, а потом ее потеряла

    Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина стала подозревать о последствиях войны против инфраструктуры

    Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.

    28 комментариев
    3 августа 2026, 03:14 • Новости дня

    Daily Telegraph предупредила об угрозе рецессии в Британии

    Tекст: Антон Антонов

    В случае затяжной блокады Ормузского пролива британская экономика рискует войти в рецессию, пишет Daily Telegraph со ссылкой на отчет консалтинговой компании EY.

    Отмечается, что британская экономика может столкнуться с рецессией, если Ормузский пролив останется закрытым до весны 2027 года. По данным отчета, в следующем году ВВП Британии может сократиться на 0,2% при затягивании кризиса, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

    В этом случае первые два квартала 2027 года завершатся отрицательным ростом. Уточняется, что потенциальный спад способен разогнать инфляцию более чем вдвое, до 6,4%.

    Газета напоминает, что в марте занимавшая тогда пост министра финансов Британии Рейчел Ривс заявила о пересмотре прогноза роста ВВП на 2026 год с 1,4% до 1,1%. Она также указывала, что в 2027 году экономика королевства должна прибавить 1,6%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики компании Rapidan Energy Group предупреждали о риске рецессии, сопоставимой с кризисом 2008 года, в случае сохранения блокировки Ормузского пролива до августа.

    Прошлый пемьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил об угрозе роста цен в стране на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

    1 августа 2026, 18:51 • Новости дня
    I Paper: США перехватят территорию китайского мегапосольства в Лондоне

    I Paper: США захотели занять место планируемого китайского посольства в Лондоне

    Tекст: Мария Иванова

    Американские власти намерены выкупить территорию бывшего Королевского монетного двора под свое посольство, если британский суд окончательно заблокирует масштабный дипломатический проект Пекина, пишут СМИ.

    Американские власти могут перехватить участок в Лондоне, предназначенный для возведения крупнейшего в Европе дипломатического комплекса КНР, передает РИА «Новости».

    Накануне Высокий суд Лондона отклонил иск местных жителей, выступавших против китайской стройки в районе Тауэр-Хамлетс. Однако истцы планируют обжаловать это решение.

    «Чиновники администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность размещения на месте предполагаемого мегапосольства Китая в Лондоне нового посольства США», – отмечает газета i Paper. По данным издания, приобретение участка в случае отмены разрешения на строительство принесет Вашингтону крупную геополитическую победу.

    Источники уотмечают, что американская сторона видит в возможном запрете шанс получить одну из самых ценных локаций в британской столице. В качестве альтернативы Вашингтон может предложить Пекину здание своего нынешнего представительства на Найн-элмс лейн в обмен на историческую территорию монетного двора.

    Ранее журналисты обнародовали планы Пекина по строительству сотен секретных подземных помещений под этим зданием. Американские власти выступили против появления данного объекта рядом с ключевыми дата-центрами британской столицы.

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    2 августа 2026, 13:11 • Новости дня
    Fars: Иран не откроет Ормузский пролив
    Fars: Иран не откроет Ормузский пролив
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тегеран продолжит блокировать судоходство в Ормузском проливе из-за враждебных действий США, категорически отвергнув слухи о возможном компромиссе при посредничестве Катара, сообщили СМИ.

    Как пишет Fars со ссылкой на источник в иранской переговорной команде, представитель иранской переговорной группы категорически опроверг наличие любых тайных или явных договоренностей по разблокировке маршрута. Комментируя ситуацию, чиновник заявил: «США продолжают свои враждебные действия», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Оман выступил с инициативой создания совместного механизма управления судоходством в Ормузском проливе.

    Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби сообщил о минировании южного маршрута акватории.

    Тегеран отказался выдавать разрешения на транзит до полного прекращения американских атак.

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    2 августа 2026, 12:30 • Видео
    Океания ударила России в спину

    Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

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    2 августа 2026, 18:53 • Новости дня
    Американские военные перехватили десятки судов в рамках блокады Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках морской блокады Ирана американские вооруженные силы изменили маршруты десятков коммерческих кораблей, а также вывели из строя несколько плавательных средств.

    Военно-морские силы Соединенных Штатов перенаправили 35 коммерческих судов в ходе морской блокады Ирана, передает РИА «Новости». Об этом официально заявило Центральное командование американских вооруженных сил.

    «По состоянию на 2 августа Центральное командование США перенаправило 35 коммерческих судов», – говорится в публикации ведомства в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Кроме того, американские военные вывели из строя два корабля. Еще на два судна бойцы поднялись на борт для проведения тщательных проверок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля американские военнослужащие высадились на борт танкера Wen Yao в Оманском заливе.

    В июне авиация США нанесла ракетный удар по нефтяному судну под флагом Гвинеи-Бисау.

    В конце мая американские силы вывели из строя коммерческий сухогруз Lian Star ракетой Hellfire.

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    1 августа 2026, 19:54 • Новости дня
    Дмитриев высмеял Бернема за «кринжовые» видеоролики

    Дмитриев высмеял Бернема за шуточные видеоролики

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев упрекнул премьер-министра Великобритании Энди Бернема в публикации «кринжовых» шуточных роликов вместо решения реальных проблем государства.

    Спецпредставитель президента России и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал действия премьер-министра Британии Энди Бернема, передает ТАСС.

    Поводом для критики стала неспособность политика представить эффективную программу стимулирования экономического роста.

    Ранее британский журналист Пирс Морган публично обратился к главе правительства в соцсети. Репортер призвал политика прекратить тратить время граждан на просмотр шуточных видеороликов и объяснить стратегию развития экономики.

    Руководитель РФПИ ответил на публикацию иностранного журналиста.

    «Нет, не может. Выводом левых из краха Стармера стали лишь кринжовые видеоролики, а не попытка разобраться в коренных причинах и ошибочных решениях, касающихся иммиграции, энергетики и разжигания войн», – заявил Дмитриев.

    Ранее 20 июля Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Великобритании.

    На следующий день Бернем распорядился отменить налог на добавленную стоимость на электроэнергию для домохозяйств.

    За первую неделю работы рейтинг одобрения политика вырос на 17 пунктов.

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    2 августа 2026, 05:41 • Новости дня
    Трамп заявил об отмене ударов США по Ирану ради быстрой сделки
    Трамп заявил об отмене ударов США по Ирану ради быстрой сделки
    @ Saul Loeb/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что отказался от ударов США по Ирану ради быстрого заключения сделки с Тегераном.

    По словам Трампа, армия США была приведена в готовность для нанесения ударов по Ирану, однако он распорядился их отменить в связи с достижением согласия по контурам возможной сделки, передает РИА «Новости».

    «Я согласился… отменить атаку при условии, что мы сможем быстро заключить сделку», – заявил Трамп.

    Он уточнил, что Израиль также согласился воздержаться от ударов по Ирану в рамках этой договоренности. По словам американского президента, контуры сделки предполагают «немедленное, полное и тотальное» открытие Ормузского пролива, а также «прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана».

    Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Тегеран стремится к соглашению с США, охватывающему судоходство в Ормузском проливе и ядерную программу, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Он отметил, что Иран лишился «конвенционального щита» из ракет и теперь заинтересован в сделке по денуклеаризации и проливам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники сообщили о готовности Вашингтона нанести удары по ядерным объектам Ирана.

    CBS узнал о подготовке США и Израилем ударов по объектам энергетики в Иране.

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    2 августа 2026, 01:50 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении трех американских истребителей F-35 в Иордании

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции объявил об уничтожении еще трех американских истребителей F-35 на базе Аль-Азрак в Иордании, сообщает IRNA.

    «В результате атаки были уничтожены три истребителя F-35 и повреждены еще три», – говорится в публикации IRNA.

    КСИР заявил, что утром 1 августа нанес удар несколькими баллистическими ракетами по ангару ремонта и месту стоянки F-35, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг 30 июля, КСИР уже сообщал об уничтожении трех самолетов F-35 на американской базе в Иордании.

    Амман предупредил Багдад о готовности нанести военные удары по проиранским вооруженным формированиям в Ираке в случае любой атаки на королевство.

    Корпус стражей исламской революции сообщал, что атаковал баллистическими ракетами американскую авиабазу и штаб Центрального командования ВС США в Иордании.

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    2 августа 2026, 05:56 • Новости дня
    Иран предупредил Ближний Восток об ответственности за причастность к атакам США

    Аракчи предупредил страны Ближнего Востока об ответственности за атаки США

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил страны Ближнего Востока об ответственности за возможное содействие атакам США против Ирана, сообщает Press TV.

    «Аракчи… заявил, что любая агрессия со стороны враждебных США и Израиля или участие и содействие со стороны региональных стран будут встречены решительным и пропорциональным ответом мощных иранских вооруженных сил», – передает Press TV.

    Дипломат провел телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, в ходе которого обсудил события в регионе, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Аракчи заявил о готовности рассматривать любых помощников США в агрессии против республики как законные цели для иранских вооруженных сил.

    Официальный представитель МИД Исмаил Багаи предупредил о серьезных последствиях для стран, предоставивших свои базы и инфраструктуру для ударов по Ирану.

    Иранское внешнеполитическое ведомство ранее призвало государства Персидского залива предотвратить использование их территории американскими войсками для нападений на исламскую республику.

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    31 июля 2026, 12:59 • Новости дня
    Иранские военные открыли огонь по танкерам в Ормузском проливе

    Корпус стражей исламской революции обстрелял два танкера в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Элитные части вооруженных сил Ирана атаковали два судна, которые проигнорировали предупреждения и попытались пересечь акваторию по несогласованному маршруту под прикрытием американской авиации.

    Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции остановили два судна, следовавших через Ормузский пролив без разрешения Тегерана, передает ТАСС. Инцидент произошел после того, как экипажи проигнорировали предупреждения.

    Представители ведомства выпустили официальное заявление по поводу случившегося. «Сегодня рано утром два танкера, которые нарушили правила, <…> полагая, что смогут пройти через Ормузский пролив по несогласованному маршруту под прикрытием армии США с воздуха <…>, и проигнорировали наши предупреждения, были атакованы и остановлены», – говорится в сообщении.

    Отмечается, что после инцидента еще четыре находившихся рядом танкера экстренно изменили курс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля иранские военные атаковали ракетами два танкера ОАЭ.

    Позже Корпус стражей исламской революции остановил беспилотниками еще четыре судна-нарушителя. Затем представители ведомства сообщили о подрыве двух кораблей на минах.

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    1 августа 2026, 23:53 • Новости дня
    Глава МИД Ирана Аракчи предостерег США от «авантюристских действий»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предостерег США от новых «авантюристских» шагов и предупредил о решительном ответе в случае очередных атак, сообщает Press TV.

    «Аракчи предостерег от авантюристских действий со стороны США, подчеркнув полную готовность Ирана… дать решительный ответ», – сообщает Press TV.

    Иранский министр провел телефонные переговоры с командующим вооруженными силами Пакистана, фельдмаршалом Асимом Муниром, а также с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, передает РИА «Новости».

    В ходе разговоров стороны обменялись мнениями о последствиях действий США в регионе и риске дальнейшей эскалации конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники сообщили о готовности Вашингтона нанести удары по ядерным объектам Ирана в эти выходные в качестве мер для окончания конфликта.

    CBS узнал о подготовке США и Израилем ударов по объектам энергетики в Иране.

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    1 августа 2026, 05:38 • Новости дня
    CNN сообщил о намерении США ударить по ядерным объектам Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские чиновники сообщили о готовности Вашингтона нанести удары по ядерным объектам Ирана в эти выходные в качестве мер для окончания конфликта, передает CNN.

    «По словам двух американских чиновников, знакомых с планами, Соединенные Штаты планируют новые удары по Ирану уже в эти выходные, поскольку президент Дональд Трамп стремится к урегулированию войны. Точный масштаб ударов, а также потенциальные цели США остались неясными, и оба официальных лица предупредили, что удары могут быть отменены», – сообщил телеканал CNN.

    Выступая на заседании кабинета министров в пятницу, Трамп намекнул на возобновление массированных ударов, выразив недовольство слаборезультативными дипломатическими усилиями.

    «Мы будем наносить им очень сильные удары. В какой-то момент они скажут: «Мы больше не можем этого терпеть», – сказал американский лидер.

    По данным CNN, военные США готовятся к серии ударов по иранской ядерной инфраструктуре, включая гору Пикакс , хотя и не ограничиваются этим объектом, расположенным к югу от Тегерана. По словам официальных лиц, в последние несколько дней подготовка активизировалась.

    В ответ на сообщения о том, что Трамп отдал приказ о новой серии ударов в выходные дни, Белый дом заявил, что президент не будет «бездействовать и позволять этому террористическому поведению происходить».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios 30 июля писал, что Вэнс и Нетаньяху разругались   из-за Ирана. Американский президент сообщил о намерении США нанести новые мощные удары по Ирану. CBS узнал о подготовке США и Израилем ударов по объектам энергетики в Иране.


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    1 августа 2026, 02:36 • Новости дня
    CBS узнал о подготовке США и Израилем ударов по объектам энергетики в Иране

    CBS: США и Израиль готовятся к ударам по объектам энергетики в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    США и Израиль планируют одну из самых жестоких на сегодняшний день кампаний по бомбардировкам объектов энергетической инфраструктуры в Иране, сообщили CBS News многочисленные источники.

    «Удары возможны в течение выходных. Обсуждался вопрос о том, чтобы попытаться завершить работу к открытию финансовых рынков в понедельник из-за опасений по поводу того, как удары повлияют на американскую и мировую экономику, но конечная точка не была обозначена», – сообщает CSB News.

    Согласно многочисленным американским источникам, израильтяне были уведомлены и координируют свои действия с Вашингтоном.

    Президент США еще не отдал окончательного распоряжения о нанесении ударов. Совместная операция ознаменовала бы возвращение Израиля к боевым действиям, которые он приостановил во время перемирия, заключенного при посредничестве США.

    Иран не наносил ударов по Израилю с тех пор, как меморандум о взаимопонимании был расторгнут и США возобновили боевые действия в начале июля.

    Израильский чиновник заявил CBS News: «Израиль не знает о решении возобновить полномасштабные военные операции, и к Израилю не обращались с просьбой присоединиться к каким-либо военным действиям против Ирана».

    Согласно источникам, которые были проинформированы позже, план военного удара был разработан во время заседания кабинета Трампа в Кэмп-Дэвиде в пятницу.

    По словам одного из информаторов, некоторые помощники Белого дома, которые занимаются политикой, были категорически против. Пока в зале находились журналисты, Трамп сказал: «Мы нанесем им очень сильный удар. В какой-то момент он добавил: «Мы просто больше не можем этого выносить».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios 30 июля писал, что Вэнс и Нетаньяху разругались из-за Ирана.

    Иранские военные открыли огонь по танкерам в Ормузском проливе.

    Американский президент ранее сообщал о намерении США нанести новые мощные удары по Ирану.

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    1 августа 2026, 18:25 • Новости дня
    NYT: США уничтожили жилой дом в Иране авиабомбой весом почти в тонну

    NYT сообщила о разрушении жилого дома в Иране 900-килограммовой бомбой США

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные применили мощную авиабомбу Mark-84 для удара по жилому зданию на иранском острове Кешм, в результате чего погибли три человека.

    Воздушный удар, уничтоживший дом семьи на острове Кешм, был нанесен мощной американской авиабомбой, передает РИА «Новости».

    Журналисты The New York Times пришли к такому выводу на основе анализа видео, фотографий и спутниковых снимков.

    «США нанесли удар по дому семьи на острове Кешм в четверг мощной бомбой», – говорится в публикации. По данным иранских властей, жертвами стали глава семьи, его супруга и двухлетний ребенок. Еще двое детей выжили и были извлечены из-под завалов.

    Анализ воронки и осколков указывает на использование боеприпаса Mark-84 весом около 900 килограммов. Это одна из крупнейших обычных бомб в арсенале американской армии. При этом рядом с разрушенным домом не было обнаружено иранских военных объектов, а обломки разлетелись на десятки метров, повредив около 20 соседних строений.

    Представитель Центрального командования ВС США Тим Хокинс заявил, что военные изучают эти сообщения, подчеркнув, что они никогда не атакуют гражданских лиц. Ранее Дональд Трамп объявил о прекращении действия перемирия с Ираном, после чего американские силы провели серию атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаке США на иранский остров Кешм погибла семья с маленьким ребенком.

    В середине июля американские военные нанесли серию ударов по этому острову в Ормузском проливе.

    Ранее президент США объявил о прекращении действия режима перемирия с Тегераном.

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    1 августа 2026, 17:14 • Новости дня
    Аномальная засуха оставила Британию без овощей и взвинтила цены

    Аномальная засуха в Британии привела к дефициту овощей и росту цен

    Tекст: Мария Иванова

    Экстремальная жара вынудила Великобританию массово закупать овощи за рубежом, из-за чего оптовая стоимость салата и помидоров на внутреннем рынке подскочила почти вдвое.

    Засушливое лето и высокие температуры в Британии вынудили страну закупать сельскохозяйственные культуры за рубежом, что привело к росту цен на внутреннем рынке, передает ТАСС.

    Владельцы ресторанов, пабов и магазинов начали импортировать брокколи и салат из Испании и Нидерландов. Ожидалось, что урожай этих культур в стране достигнет максимума, но аномальная жара нарушила планы фермеров.

    «Нам приходится класть по два кочана брокколи, чтобы получить вес, в котором этот продукт продается в упаковке», – рассказал фермер из Корнуолла Дэвид Симмонс. На фоне дефицита оптовая стоимость помидоров подскочила на 60%, салата айсберг – на 90%, а картофеля – более чем на 40%.

    Руководители свыше 100 компаний, в том числе крупнейших розничных сетей, направили премьер-министру Энди Бернэму открытое письмо. Они призвали снизить зависимость от импорта и укрепить национальную продовольственную безопасность. В июле в Британии выпало лишь 7% от нормы осадков, а на юге Англии – всего 1%. Температура превысила средние значения на три градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальная жара в Великобритании стала причиной смерти почти 3 тыс. человек в мае и июне

    Ранее британский Минфин предложил супермаркетам добровольно ограничить цены на базовые продукты питания.

    В июле новый премьер-министр Энди Бернэм сформировал состав правительства страны.

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    31 июля 2026, 07:36 • Новости дня
    Иран ударил по авиабазе в Кувейте

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские вооруженные силы нанесли массированный удар беспилотниками по стратегическим объектам на территории кувейтской авиабазы, сообщают иранские СМИ.

    Иранские военные заявили об успешной атаке на авиабазу Ахмад-аль-Джабер в Кувейте, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    Целями ударов стали ангары для истребителей, системы спутниковой связи и склады с оборудованием.

    Подробности о разрушениях и возможных пострадавших пока не приводятся.

    Накануне иранские вооруженные силы атаковали американскую авиабазу Али ас-Салем.

    Неделей ранее военные Ирана поразили склады с боеприпасами на базе Кэмп-Доха.

    До этого Корпус стражей исламской революции отчитался о нанесении серии ударов по объектам инфраструктуры США в Кувейте и Бахрейне.

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    31 июля 2026, 14:23 • Новости дня
    Суд в Лондоне разрешил строительство нового мега-посольства Китая

    Высокий суд Лондона отклонил иск против строительства мега-посольства Китая

    Tекст: Мария Иванова

    Несмотря на активные протесты местных жителей, на территории бывшего Королевского монетного двора окончательно разрешено возвести крупнейшее в Европе дипломатическое представительство КНР.

    Высокий суд Лондона отклонил иск ассоциации местных жителей против строительства нового китайского «мега-посольства», сообщает телеканал Sky News.

    Возведение объекта, которое откладывалось много лет из-за позиции британской стороны, теперь получило окончательное одобрение. В январе текущего года власти Британии уже согласовали строительство нового здания на месте бывшего Королевского монетного двора в районе Тауэр-Хамлетс, отмечает РИА «Новости».

    «Высокий суд отклонил иск против выдачи разрешения на строительство», – сообщили журналисты телеканала. Китайское правительство приобрело историческое здание в Лондоне шесть лет назад. Несмотря на это, Пекин годами не мог получить разрешение на открытие на территории монетного двора нового посольства.

    Ожидается, что новое китайское посольство станет самым крупным в Европе. Ранее власти Китая настоятельно призывали Лондон одобрить заявку на строительство. Пекин предупреждал, что дальнейшие задержки могут привести к подрыву взаимного доверия и сотрудничества между двумя государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне сотрудники службы безопасности обнаружили скрытую камеру в правительственном здании для обсуждения строительства этого объекта.

    В январе британские СМИ заявили о планах возведения сотен секретных помещений под новым дипломатическим комплексом.

    В прошлом году власти США выступили против открытия китайского посольства рядом с лондонскими дата-центрами.

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    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской

    Газета ВЗГЛЯД представила июльский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Впервые за всю историю проекта в первую десятку вошли все государства – члены Евросоюза, что свидетельствует о качественном изменении антироссийской политики Брюсселя. По мнению экспертов, конфронтация с Москвой постепенно перестает быть уделом отдельных европейских лидеров и становится общеевропейской нормой, существенно сокращая пространство для маневра даже наиболее осторожных стран ЕС. Подробности

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    Россия создает новую точку давления в Сумской области

    Российские войска освободили в Сумской области села Могрица и Малая Слободка. Это событие особо отметил министр обороны Андрей Белоусов, заявив о появлении новых стратегических перспектив для дальнейшего развития успехов на этом направлении. Какие возможности дает контроль над населенными пунктами и куда теперь сместится фокус удара российских сил? Подробности

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    Кишинев готовится к демонтажу автономии Гагаузии

    Парламент Молдавии приступил к реформе избирательной системы Гагаузии, изменив правила формирования Народного собрания автономии и ужесточив требования к кандидатам. В Комрате расценивают эти шаги как очередную попытку Кишинева ограничить самостоятельность региона. Не станет ли нынешняя реформа началом демонтажа особого статуса Гагаузии? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кабачок и цукини: в чем разница, польза и вред, калорийность, кому нельзя есть

      Кабачок и цукини часто считают одним и тем же овощем, но между ними есть различия во внешнем виде, вкусе, плотности мякоти и способах приготовления. Оба относятся к семейству тыквенных, содержат много воды, мало калорий и подходят для летнего рациона, но цукини обычно нежнее, плотнее и чаще используется в салатах, гриле и быстрых блюдах, а обычный кабачок лучше подходит для икры, рагу, оладий и запекания. Рассказываем, чем кабачок отличается от цукини, что полезнее, сколько в них калорий, кому нельзя есть эти овощи и какие блюда из них приготовить.

    • Как выбрать спелый и сладкий арбуз в 2026 году: звук, желтое пятно, хвостик и проверка на нитраты

      Арбуз кажется простой покупкой, но выбрать спелый, сладкий и безопасный плод в магазине, на рынке или бахчевом развале получается не всегда. При покупке нужно смотреть на сезон, место продажи, целостность кожуры, желтое пятно на боку, сухой хвостик, вес, звук при постукивании и условия хранения. Рассказываем, как выбрать хороший арбуз в 2026 году, когда лучше покупать арбузы, почему нельзя брать разрезанные плоды, как понять, что арбуз спелый, и какие признаки могут указывать на нитраты или порчу.

    • Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2026 года: что за церковный праздник, традиции и приметы

      Рождество Николая Чудотворца в 2026 году православные верующие отметят во вторник, 11 августа. В церковном календаре этот день посвящен рождению святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, одного из самых почитаемых христианских святых; также 11 августа совершается память мученика Каллиника, мученицы Серафимы девы и других святых. Рассказываем, что означает праздник Рождества Николая Чудотворца, почему его отмечают 11 августа, о чем молятся святителю Николаю, что можно и нельзя делать в этот день и какие народные приметы связаны с Николой Осенним.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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