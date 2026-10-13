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    13 октября 2026, 22:45 • В мире

    Список ударов России по Британии дополнен неожиданным пунктом

    Список ударов России по Британии дополнен неожиданным пунктом
    @ Christopher Furlong/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Премьер Британии Энди Бернем, взяв курс на возвращение в Евросоюз, обвинил Россию в том, что Лондон вообще из него вышел. Причем речь не о случайных последствиях, а о злокозненных действиях. Какой резон нас перехваливать и нагло врать о событиях, о реальном наполнении которых многие еще помнят? Как ни странно, он есть.

    Совсем недавно, в сентябре, на трибуне ООН начинающий британский премьер Энди Бернем объявил о создании Национального центра информзащиты, который призван «остановить ядовитую волну дезинформации, включая атаки со стороны Кремля». Пример поставленной задачи – пресекать распространение фейков, созданных с помощью ИИ.

    Месяц спустя тот же самый человек заявил, что Россия повлияла на результаты референдума в Великобритании, по итогам которого страна покинула ЕС. Хуже того, Россия пыталась воспользоваться ситуацией в своих целях.

    По бернемской задумке, взаимосвязь тут, наверное, такая, что сенсационный вердикт родился в недрах новенького центра по борьбе с фейками и/или является основанием расходов на его создание. Но заметнее другая связь: тот, кто обещал бороться с дезинформацией, сам распространяет дезинформацию.

    Спорить с Бернемом, впрочем, не хочется, его ложь по-своему приятна. Давно Россию не выставляли столь могущественным мастермайндом, вершащим судьбы ядерных держав. С тех самых пор, как обвинили нас в первом избрании Дональда Трампа президентом США. Нас, конечно, много в чем обвиняли, но пока это пиковое достижение, с которым может посоревноваться только Брекзит. Выборы президента Румынии, отмененные с формулировкой «из-за российского вмешательства», ни в какое сравнение не идут.

    Однако от наглости заявления Бернема ошалели и многие в Британии, включая тех, кого в агенты России нипочем не запишешь. Например, экс-премьер Борис Джонсон поспешил заявить, что сразу после переезда в Форин-офис (то есть в МИД) навел справки о возможном вмешательстве русских в Брекзит, а спецслужбы дали четкий ответ, что никаких доказательств этому нет.

    Таким образом, новая серия обвинений от Лондона – это даже не привычное «хайли лайкли», а прямое вранье в исполнении самозваного правдоборца Бернема.

    Впрочем, Джонсон пристрастен. Брекзит – это в том числе его личный успех, его мечта, его проект, а теперь, оказывается, всё русские придумали. Вот и подал голос, но не будь причастен, наверняка промолчал бы из русофобской и атлантической солидарности. Он ведь наверняка понимает, чего на самом деле добивается Бернем.

    Британский премьер, как и положено на его должности, скорее подл, чем глуп, пусть даже кажется, что врать столь нагло – это просто глупость.

    Бернем хочет обратно в Евросоюз, но дело не только в этом. Несмотря на искренность желания, пока его можно рассматривать только как программу-максимум: если Лейбористская партия выиграет выборы 2029 года с этим же премьером, они пообещают провести новый плебисцит, который неизвестно когда пройдет и непонятно чем кончится.

    Поэтому важнее программа-минимум или, лучше сказать, миссия, возложенная на Бернема британскими элитами и «старыми деньгами» (он, хотя и считается «леваком» по взглядам, всегда был в их кругах своим мальчиком). Она в том, чтобы не допустить до власти Найджела Фараджа и его партию Reform UK.

    Все знают: если Джонсон Брекзиту – любящий дядюшка, то Фарадж – отец родной. Как политический технолог – этот человек несомненно выдающийся и, не будь его, результаты референдума могли быть иными. Вероятно, его бы не было вовсе.

    В те годы Фарадж успешно работал над расколом правящей Консервативной партии и уводом ее электората под свое крыло. Так власть захотела провести референдум, чтобы убить сразу двух зайцев: закрыть расшатывающий партию вопрос и выторговать у Брюсселя кое-какие уступки в области торговых правил. Поэтому результаты стали и сенсацией, и катастрофой: прощаться с Брюсселем по-настоящему в Лондоне не собирались.

    Теперь же верные бернемцы должны видеть в этом результат подлой интриги Москвы, на которую Фарадж работает то ли как «полезный идиот» (англичане обожают эту идиому, ошибочно приписывая ее Ленину), то ли как реальный агент влияния России.

    При этом партия Reform UK выступает против помощи Украине за британский счет. Как говорится, какие еще вам нужны доказательства?

    В реальности Фарадж уже очень давно перековался в вульгарного английского русофоба, просто слишком жаден, чтобы кормить Украину. Влияние России на проект всей его жизни – откровенный фейк, хотя стоит признать, россияне получили приятный и полезный бонус.

    Этот бонус только и исключительно в том, что Брекзит (а еще больше – бездарная подготовка к нему) подорвали британскую экономику. Британия в отношениях с Россией сама ставит себя так, что чем там хуже, тем нам лучше. Просто в силу того, что у Лондона меньше остается фунтов на козни и прокорм наших врагов.

    Если судить по доходам британских домохозяйств и кривой уровня жизни, Брекзит – это несомненный успех борцов с британским колониализмом. Те, кто полагал, что откол Лондона сделает ЕС менее русофобским объединением, ошибались. А правы были те экономисты, кто предсказал британцам нужду.

    В общем, никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь.    

    Возвращение в ЕС для Британии во многом вынужденный шаг. Но одно дело – унизительно явиться с протянутой рукой и слушать речи типа «мы ж тебя предупреждали».

    Совсем другое дело – представить себя жертвой интриги злокозненной России. И Бернем, как давний адепт камбека, постепенно приучает население к этой мысли.

    Ну, виртуоз! А «Мурку» можешь?

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