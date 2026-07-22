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    22 июля 2026, 20:00 • В мире

    Новое правительство Британии удивляет двумя фигурами

    Новое правительство Британии удивляет двумя фигурами
    @ Chris Ratcliffe/POOL/EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Новый премьер Великобритании Энди Бернем по прозвищу «Король севера» огласил состав своего правительства. Главная сенсация – крайне специфический персонаж на посту министра обороны, а главная новация – передача казны одному из злейших врагов России.

    Британцы – общность с традицией садомазохизма. Само соблюдение традиций в их случае – тоже садомазохизм: всем неудобно, но терпят и даже наслаждаются. Примеров масса: дюймы, фунты, розетки в три штыря, отсутствие смесителей и принцип формирования правительства, который с точки зрения технократа – худший в мире.

    Министром может стать только действующий депутат, что превращает скамейку запасных в короткую лавочку, а многие кадровые решения – в вынужденные. Прежде считалось, что эта достопочтенная традиция с какого-то ляда делает правительство более устойчивым и эффективным, но теперь, когда кризис доверия к власти в Британии стал хроническим, а за десять лет премьерами побывали семеро, об этом даже смешно говорить. А наблюдать, как британцы выкручиваются, еще смешнее.

    Когда последнему правительству консерваторов потребовалась влиятельная фигура во главе МИД, экс-премьеру Дэвиду Кэмерону король дал титул барона, чтобы тот получил место в Палате лордов (верхней палате парламента). А новому премьеру Энди Бернему для назначения пришлось идти на довыборы Палаты общин (нижней) в изрядной глуши.

    Поэтому при формировании кабмина от Бернема не следовало ждать чудес. Тут уж, как в песне поется, «я его слепила из того, что было», причем от строительного материала пришлось отделять рьяных сторонников предшественника – Кира Стармера – из-за высокого риска подрывной деятельности с их стороны. Лейбористская партия Великобритании – тот еще террариум единомышленников.    

    Тем не менее Бернем сумел удивить. Несколько назначений получились истинно неожиданными, но при этом сохранили фирменную таинственность нового премьера. Она у него в области намерений: никто на самом не понимает, что тот собрался делать, а сам «Энди, просто Энди» редко объясняет это четко и внятно. Такой человек: и вашим, и нашим, и – обязательно м между струйками.

    Например, хочет ассоциироваться с левым крылом партии, на которое возлагают надежды на перемены, но всю жизнь играл на стороне элиты из правого крыла. Выстроил имидж простого парня, будучи профессиональным политиком. Считается «крепким хозяйственником», хотя по образованию филолог. Редко комментирует международную повестку и будто бы тяготится ею, но заниматься внешней политикой ему все равно придется. Такой вот человек-загадка. Или – человек-слизняк.

    С назначениями в кабмин так же: все они двойственны. Будто бы говорят о многом, а на самом деле ни о чем.

    Наиболее сенсационное – 43-летний Уэс Стритинг во главе министерства обороны. Политическая логика в этом есть – обычная, скучная, кабинетная: новый министр сам хотел претендовать на пост премьера, но отказался в пользу Бернема, следовательно, должен получить значимый портфель. Однако его биография делает назначение феерией.

    Стритинг из очень бедной многодетной семьи, со дна общества. За разные преступления сидели его отец, дед, бабка, а сам он родился в тюремной больнице. Несмотря на все это, сделал успешную партийную карьеру благодаря покровительству лорда Питера Мандельсона – «серого кардинала» лейбористов и влиятельного лоббиста, особенно могущественного в период Тони Блэра.

    Этого элитного дяденьку – истинного лорда Генри Уоттона из «Портрета Дориана Грея» – с лондонским Гаврошем Стритингом объединяет только одно: сексуальная ориентация. Как говорится, «господа гусары, всем молчать!»

    А скоро Мандельсона будут судить за измену родине, причем изменил он ей не с кем-нибудь, а с Джеффри Эпштейном – «по дружбе» передавал скандальному финансисту и педофилу секретные данные. То, что Стармер сделал такого человека послом в США, стало одной из причин краха Стармера. А то, что Стритинг тоже приложил к этому краху руку, говорит в пользу желания «отвести глаза», чтобы все забыли, сколь близок он был с Мандельсоном и как поддерживал после начала скандала вокруг эпштейновского «досье».

    Забыли или не забыли, а теперь мандельсоновский мальчик – министр обороны Великобритании.

    Опять взяли верх классические английские традиции закрытых обществ: ром, плетка и содомия.   

    Еще один участник свержения Стармера – Джон Хили – стал канцлером казначейства, то есть министром финансов на максималках. Персонаж он столь же яркий, но по другим причинам: «ястреб», русофоб, истинный вражина с внешностью Горлума и государственными наградами за долгие годы службы от одной-единственной страны: не Великобритании, а Украины.

    При Стармере он был министром обороны и громко хлопнул дверью, так как ему выделили на увеличение военных расходов значительно меньше запрошенного. Ожидалось, что он вернется на свой пост при Бернеме – и это станет гарантией сохранения позиций милитаристов в правительстве. Но Хили стал канцлером казначейства, что формально – повышение, указывающее при этом на политический стиль нового премьера, а может, и на его чувство юмора. Мол, тебе нужны деньги на армию? Я не против, только искать эти деньги будешь сам. Найдешь – твои.

    Перспективы того, что Хили их действительно найдет, незначительны. Кабмин Бернема на старте завис над сложным ребусом: как сделать так, чтобы меньше занимать, но больше тратить в условиях кризисной экономики? Пусть Горлум думает, у него голова большая.   

    Третий знаковый назначенец – Эд Милибэнд, возглавивший Форин-офис. Прежде всего, его не нужно путать с Дэвидом Милибендом, который занимал этот же пост в 2007-2010 годах и прославился тем, что его обматерил глава МИД РФ Сергей Лавров (сам Милибэнд это, впрочем, отрицает, а МИД РФ никогда не подтверждал).

    Известный российский востоковед София Милибанд, умершая в 2017 году в Москве, – двоюродная тетка обоих Милибэндов.

    Это братья-акробаты, сыновья известного марксиста, золотые мальчики лейбористов времен Блэра. Одно время конкурировали друг с другом за лидерство в партии, в финале с небольшим перевесом победил Эд, но премьером не стал, проиграв общенациональные выборы Кэмерону. А при Стармере, оставаясь влиятельным функционером, находился на третьих ролях и отвечал за углеродную нейтральность.

    По одной из версий, причина такого пренебрежения не в опасении конкуренции (экс-премьер в этом смысле параноик, но не боится сбитых летчиков), а в том, что у Милибэнда, несмотря на еврейское происхождение, пропалестинские взгляды, тогда как Стармер – лоббист Израиля.

    Теперь политика Лондона на ближневосточном направлении наверняка изменится, благо новый премьер привык заигрывать с мусульманской улицей английских городов, а вот на российском и украинском – навряд ли. Эд Милибэнд – менее вульгарный русофоб, чем Дэвид Милибэнд, но придерживается высочайшего британского уровня конфронтационности и поводов обматерить себя даст немало.

    Также в кабинете Бернема стоит двух выделить двух леди с боевым характером – нового министра строительства Анджелу Рэйнер и сохранившую за собой МВД Шабану Махмуд.

    Рэйнер – рыжая бестия и такой же диккенсовский герой, как Стритинг. Познав глубины английской нищеты, в 16 лет она бросила школу из-за беременности, в 37 стала бабушкой, а в будущем может стать премьер-министром (перспективным кандидатом считается уже несколько лет). У Бернема она явно на хорошем счету: строительство социального жилья – один из немногих четко заявленных приоритетов, так что это направление завалят деньгами.

    Что же касается Махмуд, она, несмотря на пакистанское происхождение, один из наиболее консервативных топов Лейбористской партии в том, что касается миграционного вопроса. Парадокса нет: неприятие тех, кто едет в Британию за пособием, отличает мигрантов из более ранних поколений, которые ковали себе счастье сами и старались интегрироваться в большинство. Следовательно, гайки для новоприбывших продолжат завинчивать, невзирая на левые взгляды нового премьера – «своего парня Энди», который «и вашим, и нашим», но никто не знает, что он думает на самом деле и каким курсом будет вести страну.

    В целом его правительство – смесь из нескольких басен дедушки Крылова, когда мартышка, осел, козел и косолапый мишка задумали сыграть квартет прямо на телеге, куда впряглись другие животные, но лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду.

    Счастливо навернуться.     

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