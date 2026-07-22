Экс-главу Каспийска арестовали по обвинению в получении взятки

Трамп захотел назначить главу ФИФА генсеком ООН

Дональд Трамп решил выдвинуть главу ФИФА Джанни Инфантино на пост генсека ООН

Президент США Дональд Трамп хочет видеть главу ФИФА Джанни Инфантино следующим генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, пишет The New York Post.

56-летний спортивный функционер сблизился с американским лидером во время организации чемпионата мира этого года. Швейцарец всячески пытался очаровать главу Белого дома и даже вручил ему первую Премию мира ФИФА в декабре.

По словам источника издания, близкого к президенту, Трамп считает, что Инфантино «уважают все в мире, и он признает, что у него есть особая способность объединять людей». Новый генсек ООН будет избран в этом году на смену португальцу Антониу Гутерришу, который покинет свой пост в конце декабря. Для получения должности кандидату необходимо заручиться поддержкой Совета Безопасности, состоящего из 15 членов, а затем получить одобрение Генеральной Ассамблеи.

Пока неизвестно, хочет ли сам Инфантино занять этот пост. Однако Трамп видит явное преимущество среди других претендентов, которых один из инсайдеров назвал «слабыми». Среди известных конкурентов числятся бывший президент Чили Мишель Бачелет и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Идея Трампа может нарушить ожидаемый выбор кандидата из Латинской Америки или Карибского бассейна, но источники отмечают, что мягкая географическая ротация не обязательно станет препятствием для Инфантино.

Специальный посланник Трампа Паоло Замполли назвал эту идею гениальной, отметив, что Инфантино отлично справится с работой. По его мнению, опыт управления более чем 200 членами ФИФА поможет швейцарцу взаимодействовать со 193 государствами ООН. При этом Замполли добавил, что не обсуждал эту концепцию с Инфантино на финале чемпионата мира и был удивлен, узнав о ней.

Успешное назначение будет означать для Инфантино значительное снижение доходов: сейчас он зарабатывает в ФИФА около шести млн долларов в год, тогда как зарплата генсека ООН составляет около 418 тыс. долларов. В марте следующего года Инфантино планирует переизбираться на пост президента ФИФА, несмотря на критику со стороны европейских стран из-за вмешательства Трампа в отмену дисквалификации американского футболиста Фоларина Балогана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал о ежедневных телефонных разговорах с Дональдом Трампом во время чемпионата мира.

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