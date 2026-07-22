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Экс-главу Каспийска арестовали по обвинению в получении взятки
Экс-главу Каспийска арестовали по обвинению в получении взятки пятью квартирами
Следственные органы арестовали экс-главу Каспийска Бориса Гонцова по делу о получении взятки в виде пяти квартир.
«В отношении Гонцова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 сентября», – заявили в региональном управлении СК России, передает РИА «Новости».
По версии следствия, весной 2023 года чиновник получил от директора коммерческой фирмы пять квартир. Рыночная стоимость этой недвижимости превышает 18 млн рублей. Взятка предназначалась за помощь во вводе в эксплуатацию жилого дома, который возвели с нарушениями проектной документации.
Чтобы скрыть преступление, незаконные квадратные метры оформили на доверенных лиц. Ранее следователи завели уголовные дела на начальника отдела муниципального контроля Каспийска и руководителя упомянутой организации.
Гонцов занимал пост мэра города с ноября 2020 по июнь 2026 года.
Напомним, двумя днями ранее силовики задержали бывшего главу Каспийска Бориса Гонцова по подозрению в коррупции.
Вскоре следователи завели на экс-чиновника уголовное дело о незаконном получении недвижимости.
Осенью 2024 года правоохранители возбудили уголовное дело о взяточничестве против мэра дагестанского Избербаша Магомеда Исакова.