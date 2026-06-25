Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.10 комментариев
Лондон собрался продать нефть с танкера Smyrtos в пользу Киева
Британское правительство рассматривает возможность реализации 100 тыс. тонн нефти с задержанного танкера Smyrtos, чтобы направить вырученные миллионы фунтов стерлингов на поддержку украинской армии.
Британские министры могут провести аукцион по реализации груза с судна Smyrtos, пишет The Telegraph. Танкер остановили морские пехотинцы в проливе Ла-Манш 14 июня за нарушение санкционного законодательства. Как заявляют официальные лица, изъятая нефть «юридически принадлежит Великобритании».
На борту находится 98 тыс. тонн сырья марки Urals общей стоимостью около 35 млн фунтов стерлингов. Премьер-министр Кир Стармер изучает план передачи этих средств на финансирование военных действий на Украине. Деньги планируют перевести напрямую или закупить на них технику для передовой.
Сейчас корабль стоит на якоре у побережья Уэймута под контролем министерства обороны. Капитана судна, гражданина Индии Аджая Панта, обвиняют в уклонении от санкционных ограничений. Расследование инцидента ведет Национальное агентство по борьбе с преступностью.
После завершения следственных мероприятий танкер планируют освободить, позволив ему вернуться в Россию. В качестве альтернативного варианта использования груза британские власти также рассматривают возможность переработки сырья на территории королевства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал Sky News сообщил, что капитан задержанного танкера Smyrtos предстал перед судом. Guardian заявила об ожидании Лондоном ответа России на задержание танкера. Захарова обвинила Британию в переходе к открытому пиратству.