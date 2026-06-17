Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.87 комментариев
Sky News сообщил, что капитан задержанного танкера Smyrtos предстал перед судом
Sky News: Капитан задержанного танкера Smyrtos предстал перед судом
Гражданина Индии Аджая Панта взяли под стражу из-за подозрений в незаконной перевозке российских нефтепродуктов через пролив Ла-Манш, во вторник он предстал перед судом магистратов Саутгемптона.
Мужчина руководил судном Smyrtos под флагом Камеруна, когда его перехватили 14 июня.
«Гражданин Индии Аджай Пант обвиняется в прямой или косвенной поставке запрещенных к ввозу нефти или нефтепродуктов из России в третью страну посредством морских перевозок, предположительно в нарушение пункта 46Z9B Регламента о санкциях в отношении России (выход из ЕС) 2019 года», – приводит телеканал Sky News вменяемую 38-летнему моряку Аджаю Панте провинность.
Моряк предстал перед судом по видеосвязи, так как находился на судне. Никаких намеков на признание вины Пант не продемонстрировал, однако, признал свои имя, происхождение и проживание в Индии.
Суд постановил, что он останется под арестом до 16 июля. Следующее заседание пройдет в королевском суде города Борнмут.
Британское правительство считает танкер Smyrtos связанным с Россией. При этом в российском посольстве в Лондоне подчеркнули отсутствие соотечественников на борту. Ранее власти России называли подобные действия западных стран пиратством XXI века.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британские военные перехватили в проливе Ла-Манш нефтяной танкер Smyrtos. В Сети появились кадры шестичасовой операции по задержанию этого судна. В Британии раскритиковали власти за захват танкера Smyrtos в Ла-Манше.