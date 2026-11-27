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В Британии начали проверку Би-би-си на антисемитизм
Независимый советник правительства Британии по антисемитизму лорд Джон Манн начал расследование в отношении Би-би-си после обвинений в дискриминации и враждебной рабочей среде для еврейских сотрудников, сообщает The Guardian.
Независимый советник правительства Британии по антисемитизму лорд Джон Манн начал расследование в отношении Би-би-си после заявлений о дискриминации еврейских сотрудников и враждебной рабочей среде, пишет Arutz Sheva со ссылкой на The Guardian. Манн сообщил, что информаторы описали «враждебную рабочую среду», а руководство Би-би-си не отреагировало на его прежние предупреждения.
Расследование последовало после ухода редактора документальных проектов Би-би-си Люси Кон, получившей шестизначную компенсацию после обвинений в антисемитизме, прозвучавших после нападения ХАМАС на Израиль в 2023 году. Внутренняя проверка корпорации не подтвердила обвинения Кон, хотя признала недостатки. Манн намерен выяснить, носит ли дискриминация институциональный характер, и весной представить выводы руководству Би-би-си и министрам.
Би-би-си не получала уведомления о расследовании, корпорация заявила о серьезном отношении к обвинениям и ввела обязательные тренинги по антисемитизму. Кон приветствовала проверку, заявив, что еврейские сотрудники испытывают трудности и боятся говорить открыто.
Корпорация неоднократно подвергалась критике за освещение Израиля и войны с ХАМАС, включая обвинения в предвзятости. В ноябре 2023 года Би-би-си извинилась за ошибочное сообщение о нацеливании израильских военных на медиков в больнице «Шифа» в Газе. Би-би-си также критиковали за освещение взрыва в больнице в Газе, ошибочно приписанного Израилю; ЦАХАЛ представил доказательства, что взрыв вызван ракетой «Исламского джихада». Корпорация признала, что спекулировать об ответственности за взрыв было неверно. Позже Би-би-си критиковали за фильм «Газа: как выжить в зоне войны», рассказчиком которого был сын высокопоставленного чиновника ХАМАС; корпорация признала серьезные недостатки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Би-би-си согласилась выплатить 522,5 тыс. долларов режиссеру Люси Кон, подвергшейся травле из-за еврейского происхождения после нападения ХАМАС на Израиль. В апреле религиовед Роман Лункин объяснил недопуск журналистов к схождению Благодатного огня в Иерусалиме соображениями безопасности. В прошлом году Лондон поручил ведомствам продумать жесткие меры против Тель-Авива на случай установления полного контроля Израиля над сектором Газа.