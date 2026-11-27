Абкарян сменил Мнушкину во главе «Театра дю Солей» в Париже

Tекст: Игорь Иножарский

Министерство культуры Франции и труппа театра одобрили кандидатуру актера и режиссера Симона Абкаряна, который станет преемником Арианы Мнушкиной во главе парижского «Театра дю Солей», пишет Le Monde.

Мнушкина изначально собиралась передать руководство театром режиссеру Сильвену Крезво, но передумала и объяснила свое решение позицией труппы – демократичного космополитичного коллектива, все активнее участвующего в управлении театром и его постановками. Министерство культуры, уже давшее согласие на кандидатуру Крезво, пришло в ярость.

Весной театр пережил внутренние обвинения в сексуальном насилии и аудит своей деятельности.

«Просто это было не то время», – объяснил Абкарян свой отказ в 2022 году, когда Мнушкина впервые обратилась к нему с предложением. Теперь он настроен решительно: «Мы продолжим идти тем же путем: популярный, праздничный, доступный всем театр. Солей – это эпический, политический и философский театр. Именно он сделал меня тем, кто я есть».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца умерла актриса Лидия Федосеева-Шукшина. В прошлом месяце по Франции прокатились крупнейшие за последние годы протесты. В прошлом году умер режиссер Тигран Кеосаян.