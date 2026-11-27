Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.0 комментариев
Парижский «Театр дю Солей» сменил руководителя
Абкарян сменил Мнушкину во главе «Театра дю Солей» в Париже
Актер и режиссер Симон Абкарян согласился возглавить парижский «Театр дю Солей», сменив на этом посту 87-летнюю Ариану Мнушкину.
Министерство культуры Франции и труппа театра одобрили кандидатуру актера и режиссера Симона Абкаряна, который станет преемником Арианы Мнушкиной во главе парижского «Театра дю Солей», пишет Le Monde.
Мнушкина изначально собиралась передать руководство театром режиссеру Сильвену Крезво, но передумала и объяснила свое решение позицией труппы – демократичного космополитичного коллектива, все активнее участвующего в управлении театром и его постановками. Министерство культуры, уже давшее согласие на кандидатуру Крезво, пришло в ярость.
Весной театр пережил внутренние обвинения в сексуальном насилии и аудит своей деятельности.
«Просто это было не то время», – объяснил Абкарян свой отказ в 2022 году, когда Мнушкина впервые обратилась к нему с предложением. Теперь он настроен решительно: «Мы продолжим идти тем же путем: популярный, праздничный, доступный всем театр. Солей – это эпический, политический и философский театр. Именно он сделал меня тем, кто я есть».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца умерла актриса Лидия Федосеева-Шукшина. В прошлом месяце по Франции прокатились крупнейшие за последние годы протесты. В прошлом году умер режиссер Тигран Кеосаян.