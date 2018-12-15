В РПЦ объяснили нелегитимность «объединительного собора»

«Объединительный собор» является нелегитимным, так как в нем не участвовала единственная каноническая церковь Украины – УПЦ МП, считает председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ МП Владимир Легойда.

«Очень любопытно узнать, как они теперь смогут объяснить легитимность, легальность своего собрания без участия собственно единственной канонической церкви. Интересно послушать, ну выкрутятся как-то, наверно», – цитирует Легойду ТАСС.

Он отметил, что никакого «объединения» не произошло, так как собрались две раскольнические группы, которые Константинополь пытался легализовать.

«Никакого представительства канонической Украинской православной церкви не было, поэтому все слова, которые звучали до и после собора об объединении трех ветвей православия, – это неправда», – сказал он.

Ранее в субботу в Софийском соборе прошел «объединительный собор», после которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви на Украине.

На соборе присутствовали два иерарха УПЦ, которых в УПЦ объявили раскольниками и исключили.