Константинопольский патриарх подписал томос для украинской «новой церкви»

Константинопольский патриарх Варфоломей в субботу, 5 декабря, подписал томос для новой украинской церковной структуры – так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).

Перед подписанием документа об автокефалии состоялся молебен, на котором присутствовали президент Украины Петр Порошенко, министр иностранных дел страны Павел Климкин, спикер Верховной рады Андрей Парубий, глава ПЦУ митрополит Епифаний, константинопольские священники, а также другие украинские политики и иерархи раскольнической церковной структуры, передает ТАСС.

После этого богослужения Варфоломей принял в своей резиденции украинского президента и митрополита Епифания, после чего они вернулись в храм, где и произошло подписание томоса.

Церемония состоялась в храме Святого Георгия возле резиденции Вселенского патриархата.

Напомним, что, не дожидаясь получения томоса об автокефалии, украинские власти уже начали активный процесс перевода храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) под юрисдикцию новой церковной структуры.

В середине декабря в Киеве прошел «объединительный собор», по итогам которого было объявлено о создании «новой церкви» на Украине. Главой этой «новой церкви» избрали митрополита Епифания, который понадеялся на рост числа приходов, пообещал отобрать у России Крым, а также собрался изменить отношение православных к сексуальным меньшинствам.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что означает для Украины появление новой церковной структуры и какое будущее ждет каноническую УПЦ МП.