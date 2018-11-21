Глава «новой церкви» Украины решил изменить отношение православных к ЛГБТ

Патриарх «новой церкви» Украины митрополит Епифаний Думенко в разговоре с российским пранкером Вованом (Владимиром Кузнецовым) заявил о необходимости постепенно изменить отношение православных верующих к сексуальным меньшинствам.

«Это сложный вопрос, который мы не должны поднимать на начале нашего пути, потому что украинское общество вы знаете, как воспринимает этот вопрос. Поэтому сейчас как бы нужно работать над этим, чтобы украинское общество это воспринимало... Но это долгий путь. Мы будем работать», – приводит его слова «Интерфакс».

Епифаний также сказал, что Украина «движется в сторону Европы». «Мы должны отходить от той русской консервативной традиции», – сказал он, добавив, что «русское православие настолько консервативно, то есть оно как бы далекое от людей».

Аудиозапись разговора с Епифанием опубликован на YouTube Вована. По телефону пранкеры представились Дэвидом Макалистером, главой комитета иностранных дел Европарламента.

Епифаний также заявил пранкерам, что видит украинским президентом только нынешнего лидера Петра Порошенко.