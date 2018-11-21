Патриарх «новой церкви» Украины заявил о полной поддержке Порошенко

Глава «новой церкви» Украины «митрополит» Епифаний в разговоре с российским пранкером Вованом (Владимиром Кузнецовым) заявил, что видит украинским президентом только нынешнего лидера Петра Порошенко.

Пранкер представился представителем Европарламента Дэвидом Макалистером. Разговор с Епифанием опубликован на YouTube Вована.

Вован (Владимир Кузнецов) подтвердил, что действительно общался с Епифанием, разговор длился 53 минуты. В нем он от лица представителя Европарламента высказал надежду, что «новая церковь» Украины будет поддерживать Порошенко на грядущих президентских выборах, передает РИА «Новости».

«Конечно, мы видим на этом посту только Порошенко, который должен продолжать тот процесс, который сейчас происходит в стране, и если придет пророссийский политик, то это будет проблема для будущего Украины», – сказал Епифаний.

Также Епифаний заявил, что «новая церковь» испытывает «очень ощутимую поддержку» США.

Ранее сообщалось, что с пранкер общался с главой «новой церкви» об ЛГБТ и «захвате Лавры».

Отметим, что в России называют создание «новой церкви» попыткой Порошенко завоевать доверие избирателей перед выборами президента Украины в 2019 году. Сам украинский лидер не скрывает политических мотивов создания «православной церкви Украины». Так, недавно он заявил, что у украинцев стоит выбор не между патриархатами, в выбор между Украиной и Россией