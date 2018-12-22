Пранкер поговорил с главой «новой церкви» Украины о «захвате Лавры»

Главе «православной церкви Украины» (ПЦУ) Епифанию позвонил пранкер, который представился председателем комитета по иностранным делам Европарламента Дэвидом Макалистером и спросил об ЛГБТ и «захвате Лавры».

Во время разговора «Макалистер» спрашивал Епифания о «захвате Лавры», о поддержке тех или иных кандидатов на выборах, об отношении к правам гомосексуалистов, передает УНИАН со ссылкой на ПЦУ.

Епифаний якобы ответил в том же духе, что и на публичных выступлениях: церковь выступает против насилия и разжигания вражды, и никакого «захвата Лавры» не может быть.

Также он сказал, что церковь определяет однополые отношения как грех.

На вопрос о поддержке кандидатов он ответил, что церковь не вмешивается в политический процесс и не указывает прихожанам, кого им следует поддерживать.

Напомним, 15 декабря в Киеве состоялся «объединительный собор», после которого появилась «православная церковь Украины».